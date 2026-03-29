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De la industria al hogar: los robots humanoides se acercan a una adopción global

La consolidación de esta tecnología depende tanto del avance en inteligencia física y soporte energético como de la aceptación y el retorno de inversión que perciban los usuarios

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robots - robots humanoides - personas - empresas - tecnología - 19 de marzo
El avance acelerado de la robótica humana está condicionado por dos elementos principales. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la última década, los robots humanoides han pasado de ser una visión futurista a convertirse en una realidad palpable en sectores como el hogar, la medicina y la industria automotriz. Según el estudio “Humanoid Robots: How Early Commercial Exploration Can Lead to Large-Scale Use” de Bain & Company, para 2030 estos sistemas podrían igualar las capacidades humanas en inteligencia, percepción y destreza, abriendo la puerta a una adopción masiva.

Sin embargo, la consolidación de esta tecnología depende tanto del avance en inteligencia física y soporte energético como de la aceptación y el retorno de inversión que perciban los usuarios y las empresas.

Factores que impulsan y limitan la expansión de los robots humanoides

El avance acelerado de la robótica humana está condicionado por dos elementos principales: el desarrollo de la inteligencia física, es decir, la capacidad de los robots para percibir y actuar eficazmente en el mundo real, y el progreso tecnológico en sistemas de soporte, como baterías y fuentes de energía que permitan jornadas de trabajo completas.

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Los robots humanoides han pasado de ser una visión futurista a convertirse en una realidad palpable en sectores como el hogar, la medicina y la industria automotriz. (Imagen ilustrativa Infobae)

Luis Diez, socio de Bain en América del Sur, destaca que “en el momento en que los robots humanoides alcancen nuestras capacidades multidisciplinarias y se haya solucionado la dependencia a baterías, veremos usos reales en sectores como minería, construcción o hasta atención médica”.

No obstante, la tecnología no es el único factor determinante. Bain & Company identifica la necesidad de demostrar un retorno de inversión (ROI) claro y una mayor tolerancia al riesgo por parte de los usuarios como condiciones esenciales para la adopción a gran escala. Además, la expansión de los robots humanoides hacia aplicaciones comerciales y domésticas exigirá protocolos estrictos de seguridad y privacidad de datos.

La firma prevé una transición en tres etapas: primero, pilotos concentrados en industrias como la automotriz y la minería, donde el ROI es más evidente; luego, una expansión hacia sectores como la construcción y la salud; y finalmente, la consolidación en aplicaciones comerciales y de consumo, incluidas tareas domésticas, hospitalidad, educación y turismo.

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La expansión de los robots humanoides hacia aplicaciones comerciales y domésticas exigirá protocolos estrictos de seguridad y privacidad de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El envejecimiento poblacional impulsa la demanda de robots humanoides

El auge comercial de los robots humanoides está íntimamente relacionado con el cambio demográfico global. Bain & Company proyecta una reducción drástica de la fuerza laboral, ya que la proporción de adultos jóvenes frente a personas mayores caerá en las próximas décadas.

En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República advierte que la fuerza laboral comenzará a disminuir hacia 2043 debido al envejecimiento y la caída de la natalidad.

Este escenario anticipa una escasez de trabajadores que podría acelerar la adopción de robots humanoides e híbridos para cubrir turnos nocturnos o tareas de alto riesgo. Empresas como Tesla, Figure, Agility Robotics y Galbot ya lideran la producción, con cerca de 11.000 unidades fabricadas anualmente.

robots humanoides - China - tecnología - 18 de febrero
Los robots humanoides son máquinas diseñadas para imitar la forma y los movimientos del cuerpo humano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la financiación global de startups de robótica ha aumentado significativamente: de 308 millones de dólares en 2020 a 1.100 millones en 2024, según Bain.

La reducción gradual de costos y la maduración de la tecnología serán claves para que los robots humanoides pasen de ser herramientas de exploración industrial a protagonistas en la vida cotidiana y en la economía global.

Qué son los robots humanoides y cómo están cambiando nuestra vida cotidiana

Los robots humanoides son máquinas diseñadas para imitar la forma y los movimientos del cuerpo humano. Generalmente cuentan con una estructura que incluye cabeza, torso, brazos y piernas articuladas, lo que les permite interactuar con objetos, desplazarse en ambientes pensados para personas y realizar tareas que tradicionalmente han sido exclusivas de los seres humanos.

El Phantom-01, un robot humanoide desarrollado por la empresa emergente Foundation, con sede en San Francisco, para fines militares, se encuentra en la fábrica de la compañía en San Francisco, California, EE. UU., el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Aleksandra Michalska
El Phantom-01, un robot humanoide desarrollado por la empresa emergente Foundation, con sede en San Francisco, para fines militares, se encuentra en la fábrica de la compañía en San Francisco, California, EE. UU., el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Aleksandra Michalska

Esta semejanza física busca facilitar la integración de los robots en entornos cotidianos, desde fábricas y hospitales hasta hogares y espacios públicos.

Más allá de su apariencia, los robots humanoides incorporan sistemas avanzados de sensores, motores y programas de inteligencia artificial que les permiten percibir el entorno, tomar decisiones y adaptarse a situaciones cambiantes.

Gracias a estos desarrollos tecnológicos, pueden ejecutar tareas complejas como asistir a personas mayores, colaborar en procesos industriales, servir de acompañantes educativos o realizar labores peligrosas en zonas de riesgo. Su desarrollo representa un paso clave hacia la convivencia entre humanos y máquinas en la vida diaria.

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