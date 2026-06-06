Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias del 6 de junio, partidos amistosos, y todas las perlitas

A falta de cinco días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, las 48 selecciones ultiman detalles para afrontar la gran cita del fútbol mundial. Este sábado habrá varios amistosos, con las participaciones destacadas de Portugal, Brasil y Argentina, entre otros.
Hoy la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la baja de Leonardo Balerdi por una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar un reemplazo en la lista definitiva, con Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta entre los candidatos.
En el caso de Colombia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará su preparación este domingo con un amistoso ante Jordania en San Diego, afinando detalles antes de su estreno frente a Portugal.
México, por su parte, llega con confianza luego de golear a Serbia por 5-1 en su último amistoso, resultado que refuerza el ánimo del plantel de cara al partido inaugural. Además, España disputó su primer amisto con empate 1-1 con Irak en el estadio de Riazor, en un encuentro donde el seleccionador Luis de la Fuente dio minutos a ocho debutantes. El próximo lunes se medirá ante Perú, antes de comenzar la cita de la Copa del Mundo.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de la previa del Mundial:
Este sábado el papa León XIV recibió una playera de la Selección Mexicana de futbol durante el vuelo que lo trasladó de Roma a Madrid, donde realizará una visita pastoral de siete días en España.
Perú juega su Mundial en el consumo. Si bien la Selección peruana no llegó a clasificar en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, diversos sectores de ventas sí están buscando sacar el mejor ‘partido’ de la coyuntura.
Con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la movilidad en la Ciudad de México será uno de los temas más importantes para quienes planean asistir a partidos, eventos y actividades relacionadas con el torneo.
La Copa del Mundo de 2026 colocará nuevamente a México en el centro de atención del futbol internacional. Sin embargo, mientras estadios modernos se preparan para recibir a miles de aficionados y a las mejores selecciones del planeta, existen otros escenarios que alguna vez tuvieron un papel importante en el balompié nacional y que hoy permanecen lejos de los reflectores.
Una declaración de Rayan Cherki sobre la ambición de la selección de Francia provocó un debate interno en el equipo nacional tras el partido frente a Costa de Marfil. El futbolista de 22 años pronunció una frase que se volvió viral: “No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos para aplastar a todos”. Este comentario, según L’Équipe, generó repercusiones inmediatas tanto en el entorno de los jugadores como en el cuerpo técnico.
El banco de inversión norteamericano Goldman Sachs también se prendió al juego de los pronósticos sobre los resultados del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del próximo jueves.
El plantel de Lionel Scaloni desarrolló su última práctica en la antesala al amistoso de este sábado desde las 21:00 (hora argentina) con la gran noticia de que Lionel Messi trabajó a la par del grupo por primera vez en los Estados Unidos, informó ESPN. La Pulga se recuperó de una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, aunque la idea es preservarlo para el duelo venidero en el Kyle Field de Texas.
La Selección de Paraguay vio un tanto empañada su despedida y goleada ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco por la lesión de Julio Enciso, una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. El futbolista del Racing de Estrasburgo pidió el cambio en el primer tiempo producto de un traumatismo y tuvo que salir en camilla entre lágrimas. Esto encendió una alarma en la Albirroja a una semana del debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos, el próximo viernes 12 de junio.
El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).
Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026 que buscará revalidar el título conquistado en Qatar 2022. El entrenador optó por una nómina similar a la de Doha, al punto de que el promedio de edad de 29 años es similar. La juventud que nutrió la edición pasada de la Copa del Mundo se volcará a la cita de los Estados Unidos, México y Canadá en experiencia: se repiten 17 de los campeones contra Francia. Además, de los nueve debutantes, dos se quedaron en las puertas del torneo en Medio Oriente.