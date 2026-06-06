Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias del 6 de junio, partidos amistosos, y todas las perlitas

Faltan solo cinco días para el comienzo de la Copa del Mundo (Reuters)

A falta de cinco días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, las 48 selecciones ultiman detalles para afrontar la gran cita del fútbol mundial. Este sábado habrá varios amistosos, con las participaciones destacadas de Portugal, Brasil y Argentina, entre otros.

Hoy la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la baja de Leonardo Balerdi por una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar un reemplazo en la lista definitiva, con Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta entre los candidatos.

En el caso de Colombia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará su preparación este domingo con un amistoso ante Jordania en San Diego, afinando detalles antes de su estreno frente a Portugal.

México, por su parte, llega con confianza luego de golear a Serbia por 5-1 en su último amistoso, resultado que refuerza el ánimo del plantel de cara al partido inaugural. Además, España disputó su primer amisto con empate 1-1 con Irak en el estadio de Riazor, en un encuentro donde el seleccionador Luis de la Fuente dio minutos a ocho debutantes. El próximo lunes se medirá ante Perú, antes de comenzar la cita de la Copa del Mundo.