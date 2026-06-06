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Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias del 6 de junio, partidos amistosos, y todas las perlitas

Toda la información para seguir de cerca la previa de la Copa del Mundo

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Faltan solo cinco días para el comienzo de la Copa del Mundo (Reuters)
Faltan solo cinco días para el comienzo de la Copa del Mundo (Reuters)

A falta de cinco días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, las 48 selecciones ultiman detalles para afrontar la gran cita del fútbol mundial. Este sábado habrá varios amistosos, con las participaciones destacadas de Portugal, Brasil y Argentina, entre otros.

Hoy la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la baja de Leonardo Balerdi por una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar un reemplazo en la lista definitiva, con Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta entre los candidatos.

En el caso de Colombia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará su preparación este domingo con un amistoso ante Jordania en San Diego, afinando detalles antes de su estreno frente a Portugal.

México, por su parte, llega con confianza luego de golear a Serbia por 5-1 en su último amistoso, resultado que refuerza el ánimo del plantel de cara al partido inaugural. Además, España disputó su primer amisto con empate 1-1 con Irak en el estadio de Riazor, en un encuentro donde el seleccionador Luis de la Fuente dio minutos a ocho debutantes. El próximo lunes se medirá ante Perú, antes de comenzar la cita de la Copa del Mundo.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de la previa del Mundial:

17:34 hsHoy

¿A qué selección apoyará? Papa León XIV recibe playera de México y habla sobre el Mundial 2026

El pontífice recordó que ni Perú, país donde desarrolló parte de su labor pastoral, ni Italia, nación donde se encuentra la sede del Vaticano, lograron clasificar al certamen

(Imagen Ilustrativa - Infobae México)
(Imagen Ilustrativa - Infobae México)

Este sábado el papa León XIV recibió una playera de la Selección Mexicana de futbol durante el vuelo que lo trasladó de Roma a Madrid, donde realizará una visita pastoral de siete días en España.

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17:33 hsHoy

Copa Mundial 2026 ya impulsa venta de televisores y aumentaría también el consumo de cerveza

El Mundial de fútbol está por empezar y promete dar impulso a algunos sectores de consumo en Perú, a pesar de que el país no participará

Este Mundial miles de peruanos disfrutarán los partidos en reuniones, dado los horarios más accesibles. También impactará en el consumo. - Crédito Difusión
Este Mundial miles de peruanos disfrutarán los partidos en reuniones, dado los horarios más accesibles. También impactará en el consumo. - Crédito Difusión

Perú juega su Mundial en el consumo. Si bien la Selección peruana no llegó a clasificar en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, diversos sectores de ventas sí están buscando sacar el mejor ‘partido’ de la coyuntura.

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17:32 hsHoy

¿Vas al Mundial 2026? Estas son las multas por manejar en el carril del Metrobús de CDMX

La sanción puede ascender a varios miles de pesos y las autoridades reforzarán la vigilancia ante la llegada de miles de visitantes

El Metrobús cuenta con diferentes métodos para sancionar a los automovilistas. |Twitter Metrobús
El Metrobús cuenta con diferentes métodos para sancionar a los automovilistas. |Twitter Metrobús

Con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la movilidad en la Ciudad de México será uno de los temas más importantes para quienes planean asistir a partidos, eventos y actividades relacionadas con el torneo.

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17:30 hsHoy

La historia del Estadio Neza y las sedes olvidadas que no estarán en el Mundial 2026

No todos los estadios de 1986 se repiten. Recordamos los inmuebles que fueron sedes mundialistas y hoy tienen un presente muy distinto

El inmueble fue casa de equipos históricos y vivió tardes memorables, pero hoy está lejos de figurar entre las sedes mundialistas. (Ilustración: Jesús Aviles)
El inmueble fue casa de equipos históricos y vivió tardes memorables, pero hoy está lejos de figurar entre las sedes mundialistas. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Copa del Mundo de 2026 colocará nuevamente a México en el centro de atención del futbol internacional. Sin embargo, mientras estadios modernos se preparan para recibir a miles de aficionados y a las mejores selecciones del planeta, existen otros escenarios que alguna vez tuvieron un papel importante en el balompié nacional y que hoy permanecen lejos de los reflectores.

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17:29 hsHoy

“Iremos al Mundial para aplastar a todos”: la frase de la figura de la selección de Francia que generó una interna dentro del vestuario

Rayan Cherki soltó una declaración que agitó las aguas dentro del plantel de Les Blues

Rayan Cherki, figura del Manchester City, es una de las principales cartas en ofensiva de la selección de Francia (Credit: Tommy Gilligan-Imagn Images
Rayan Cherki, figura del Manchester City, es una de las principales cartas en ofensiva de la selección de Francia (Credit: Tommy Gilligan-Imagn Images

Una declaración de Rayan Cherki sobre la ambición de la selección de Francia provocó un debate interno en el equipo nacional tras el partido frente a Costa de Marfil. El futbolista de 22 años pronunció una frase que se volvió viral: “No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos para aplastar a todos”. Este comentario, según L’Équipe, generó repercusiones inmediatas tanto en el entorno de los jugadores como en el cuerpo técnico.

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17:28 hsHoy

Predicciones de Goldman Sachs sobre el Mundial 2026: España, Francia y Argentina suman el 59% de probabilidades de ganarlo

Detrás se ubican Brasil e Inglaterra. El banco de inversión se basa en los rankings Elo y FIFA y en variables como capacidad goleadora e historial de partidos desde 1978. Contra la selección argentina conspiran el “bajón del campeón” y que Messi ya no juega en una liga de elite

Varane, defensor francés ya retirado del fútbol, y Julián Álvarez, durante la final de Qatar 2022 EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Varane, defensor francés ya retirado del fútbol, y Julián Álvarez, durante la final de Qatar 2022 EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El banco de inversión norteamericano Goldman Sachs también se prendió al juego de los pronósticos sobre los resultados del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del próximo jueves.

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17:27 hsHoy

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La Albiceleste sigue su preparación con vistas a su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo, zona también integrada por Argelia, Austria y Jordania

El plantel de Lionel Scaloni desarrolló su última práctica en la antesala al amistoso de este sábado desde las 21:00 (hora argentina) con la gran noticia de que Lionel Messi trabajó a la par del grupo por primera vez en los Estados Unidos, informó ESPN. La Pulga se recuperó de una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, aunque la idea es preservarlo para el duelo venidero en el Kyle Field de Texas.

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17:26 hsHoy

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Se trata de Julio Enciso, que tuvo que abandonar la cancha en la goleada 4-0 ante Nicaragua

La Selección de Paraguay vio un tanto empañada su despedida y goleada ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco por la lesión de Julio Enciso, una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. El futbolista del Racing de Estrasburgo pidió el cambio en el primer tiempo producto de un traumatismo y tuvo que salir en camilla entre lágrimas. Esto encendió una alarma en la Albirroja a una semana del debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos, el próximo viernes 12 de junio.

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17:25 hsHoy

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La Albiceleste, con algunas ausencias de peso, continuará con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Desde las 21, por TyC Sports, Telefe y LPF Play

El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).

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17:24 hsHoy

Los campeones del mundo en Qatar que repetirán, los que quedaron en la puerta y los excluidos

Lionel Scaloni repitió 17 campeones del 2022 en la citación para la Copa del Mundo de 2026. Las grandes ausencias entre ambas citas mundialistas y los motivos

Ángel Di María será el único jugador que fue titular en la final contra Francia en Qatar que no está convocado al Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
Ángel Di María será el único jugador que fue titular en la final contra Francia en Qatar que no está convocado al Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026 que buscará revalidar el título conquistado en Qatar 2022. El entrenador optó por una nómina similar a la de Doha, al punto de que el promedio de edad de 29 años es similar. La juventud que nutrió la edición pasada de la Copa del Mundo se volcará a la cita de los Estados Unidos, México y Canadá en experiencia: se repiten 17 de los campeones contra Francia. Además, de los nueve debutantes, dos se quedaron en las puertas del torneo en Medio Oriente.

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