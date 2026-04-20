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Aunque tres de cada cuatro mujeres juegan, no está claro cómo gastan su dinero en videojuegos

La Nintendo Switch destaca por su popularidad entre mujeres, pero com hábitos de consumo diferentes a los hombres

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 76% de las mujeres a nivel global ha jugado videojuegos en los últimos seis meses, acercando su participación a la de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia femenina en el universo de los videojuegos ha dejado de ser una rareza y se ha consolidado como un fenómeno global. Según el último Global Gamer Study de Newzoo, tres de cada cuatro mujeres juegan videojuegos en la actualidad, una cifra que redefine por completo el mapa del gaming y obliga a la industria a replantear sus estrategias, productos y formas de comunicación.

Esta tendencia, lejos de ser un hecho aislado, se acompaña de cambios profundos en los hábitos de consumo, las plataformas preferidas y las formas en que las mujeres acceden, descubren y gastan en videojuegos. Aunque la participación es masiva, los patrones de consumo y gasto muestran diferencias estructurales respecto a los hombres, lo que plantea nuevos desafíos para el sector.

Así es la masificación del gaming femenino

Durante años, la narrativa hegemónica sostenía que las mujeres jugaban menos. Los datos actuales, sin embargo, desmienten ese mito de raíz. Según el Global Gamer Study 2026 de Newzoo, el 76% de las mujeres a nivel global ha jugado videojuegos en los últimos seis meses. Esta proporción equipara la participación femenina con la masculina, donde el 83% de los hombres afirma haber jugado en el mismo periodo.

En otras palabras, las mujeres no solo son parte del ecosistema gamer, sino que constituyen un segmento plenamente mainstream. Esta presencia masiva desplaza el antiguo paradigma de la gamer minoritaria, transformando a las mujeres en una mayoría silenciosa que hoy es clave para la evolución del sector.

Vista lateral de una mujer sonriente con cabello azul jugando un videojuego de fantasía en un monitor de PC, con una torre de gaming iluminada, micrófono y snacks en el escritorio.
Las mujeres acceden a nuevos videojuegos principalmente por canales generalistas y redes sociales, demostrando diferencias frente a los hombres en los medios tradicionales del gaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alta participación femenina no significa que mujeres y hombres se relacionen igual con los videojuegos. De hecho, la elección de plataformas marca una de las diferencias más claras. El móvil se impone como la puerta de entrada universal: el 62% de las mujeres juega en dispositivos móviles, cifra apenas superior al 60% de los hombres. Esto convierte al móvil en el territorio más igualitario del gaming y explica su expansión transversal.

Sin embargo, al mirar las plataformas tradicionales, la brecha vuelve a ser notoria. Solo el 28% de las mujeres juega en PC, en comparación con el 42% de los hombres. En consolas, el patrón es similar: 28% de mujeres frente al 40% de hombres. Estos datos reflejan que, aunque la participación es masiva, la distribución por plataformas no es homogénea.

Un dato relevante es que las mujeres son más propensas que los hombres a poseer una Nintendo Switch: el 38% de ellas tiene una, frente al 29% de los varones. Esto sugiere que los ecosistemas más accesibles y familiares tienen mayor capacidad de atraer al público femenino.

Cómo las mujeres descubren juegos y qué hábitos tienen

El proceso por el cual las mujeres descubren nuevos videojuegos también difiere del de los hombres. Las jugadoras tienden a utilizar menos los canales endémicos del gaming, como webs especializadas, Discord, recomendaciones de suscripciones o el contenido de publishers.

Cinco mujeres sentadas en escritorios con auriculares, teclados y monitores encendidos, jugando videojuegos en una habitación con iluminación de neón.
Las mujeres muestran menor presencia en PC y consolas respecto a los hombres, con solo un 28% en cada plataforma frente a tasas masculinas más altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, solo el 15% de las mujeres utiliza comunidades especializadas, frente al 22% de los hombres; con Discord, la brecha es similar (15% versus 21%).

YouTube se mantiene como un canal clave para ambos sexos, aunque con mayor peso entre los hombres (43% frente a 36%). Por el contrario, en canales más generalistas —como redes sociales, tiendas digitales o recomendaciones de amigos— las diferencias prácticamente desaparecen: el 37% de las mujeres y el 36% de los hombres descubren juegos a través de promociones en redes sociales, el 33% y 34% en tiendas online, y el 35% y 37% por recomendaciones personales, respectivamente.

Esto indica que el marketing tradicional del sector, enfocado en el gamer clásico, no termina de conectar con el público femenino, que accede a los juegos mediante vías más amplias y cotidianas.

Cómo las mujeres gastan su dinero en videojuegos

Aunque la participación de mujeres en el gaming es masiva, el gasto presenta una brecha significativa. El 43% de las mujeres reporta haber gastado dinero en videojuegos, mientras que en los hombres la cifra asciende al 58%. Esta diferencia persiste en todas las plataformas y responde a factores como el engagement, el acceso a hardware y las prioridades de consumo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gasto en videojuegos muestra una brecha de género, ya que solo el 43% de las mujeres compra contenido frente al 58% de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón no necesariamente implica menor interés, sino una relación distinta con la industria. Muchas mujeres valoran la accesibilidad, la versatilidad y la multifuncionalidad de los dispositivos, aspectos que influyen en la disposición a invertir en hardware o contenido adicional.

La industria reconoce que dispositivos como las laptops pueden ser clave para cerrar esta brecha, ya que permiten integrar el gaming con otras actividades como el trabajo o la creatividad, ampliando así el atractivo de la PC más allá del gamer tradicional.

Desde la perspectiva de las propias jugadoras, el gaming ya no es solo entretenimiento. Estudios recientes, como el realizado por Mujeres en VG en 2026, muestran que los videojuegos potencian habilidades, fomentan la creatividad y abren oportunidades profesionales.

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