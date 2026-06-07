Crimen y Justicia

Tragedia en Santa Fe: cuatro personas murieron producto de un choque entre un auto y una camioneta

Todas las víctimas fueron hombres, aparentemente mayores de edad. En uno de los vehículos viajaba un bombero retirado que, hasta el final de sus días, brindó servicios en el cuartel de Villa Cañás

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Todos los involucrados habrían muerto en el acto (Gentileza: Aire de Santa Fe)
Todos los involucrados habrían muerto en el acto (Gentileza: Aire de Santa Fe)

Cuatro personas murieron el viernes al mediodía en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta provincial 94, cerca de la localidad de Teodelina, en la provincia de Santa Fe. Los protagonistas fueron un auto y una camioneta, que terminaron volcados producto de la violencia del impacto.

El siniestro se produjo en una curva, a pocos kilómetros del ingreso a la localidad, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma negro colisionaron violentamente. Como resultado, la camioneta quedó volcada sobre el asfalto, mientras que el auto también quedó dado vuelta en la zona de los pastizales.

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En la camioneta viajaban tres hombres oriundos de Teodelina, mientras que el automóvil era conducido por un bombero retirado que seguía prestando servicios en el cuartel de Villa Cañás. Tras inspeccionarse la escena, las autoridades informaron que los cuatro ocupantes de ambos vehículos murieron en el lugar.

Luego del choque, se dispuso el corte total del tránsito en el sector afectado para permitir las tareas de peritaje y la remoción de los vehículos involucrados. De acuerdo con la información obtenida por Aire de Santa Fe, la curva pronunciada podría haber sido un factor en la colisión, aunque las causas exactas se encuentran bajo investigación.

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El auto terminó volcado y desplazado de la ruta (Gentileza: Aire de Santa Fe)
El auto terminó volcado y desplazado de la ruta (Gentileza: Aire de Santa Fe)

A raíz de la gravedad de la escena, la presencia del personal de emergencia y peritos se mantuvo en el lugar durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El tránsito en la ruta provincial 94 se vio interrumpido hasta que concluyeron las tareas.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al trágico desenlace. Respecto a la investigación, las autoridades aseguraron que no descartan ninguna hipótesis vinculada al estado de la ruta, las condiciones climáticas o eventuales fallas mecánicas.

Dos policías murieron al chocar de frente con un camión estacionado en la ruta 98

Dos policías de la división Investigaciones (PDI) de Santa Fe murieron la madrugada del 29 de mayo tras haber sufrido un choque en la ruta provincial 98, en jurisdicción de Vera. El accidente involucró un Renault Logan oficial, que impactó de frente con la parte trasera de un acoplado detenido. La Fiscalía investiga si el semirremolque estaba señalizado y cómo se produjo el siniestro.

Un coche blanco subcompacto impactado contra el lateral de un camión grande en una carretera oscura, con un vehículo policial a la derecha
El siniestro se produjo en la Ruta 98 (Policía de Santa Fe)

El choque se registró después de las tres de la madrugada, entre los kilómetros 55 y 56 de la traza que une Vera con Tostado. Según se informó, el aviso a las autoridades llegó alrededor de las 3:50, cuando automovilistas encontraron el vehículo policial incrustado en la parte trasera del transporte detenido. Este siniestro dejó como saldo dos agentes muertos y dos heridos de gravedad.

Las víctimas fueron identificadas como Milena Martinucci, de 44 años, y Pablo Mansilla, de 49, oriundo de Tostado. Martinucci murió en el lugar del accidente, mientras que Mansilla falleció a las 9:30. Los otros dos ocupantes, Gastón Carruega y Diego Farías, de 30 años, permanecían internados en estado delicado.

Según el parte difundido por las autoridades policiales, el vehículo siniestrado era un Renault Logan oficial de la Policía de Investigaciones y los agentes se dirigían hacia Avellaneda para realizar un allanamiento en el marco de una causa por microtráfico de estupefacientes.

La investigación se centra en determinar si el acoplado o semirremolque estaba correctamente señalizado al momento del impacto. El semirremolque estaba detenido sobre la banquina sur de la ruta por un desperfecto mecánico, mientras que el camión Ford que lo remolcaba se encontraba a varios metros de distancia. El camión era conducido por un hombre domiciliado en la provincia del Chaco.

Primer plano de un coche azul claro dañado y parcialmente bajo un camión de carga por la noche, con la puerta abierta y fragmentos de vidrio en el suelo
El vehículo quedó incrustado en la parte trasera del camión: fallecieron dos policías (Policía de Santa Fe)

El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, Sebastián Montenote, declaró a la prensa local que aparentemente “el acoplado no estaba señalizado”. No obstante, explicó que las pericias buscan determinar la mecánica exacta del accidente, si el camión se encontraba en un lugar habilitado para detenerse, si disponía de balizas de precaución y cuáles eran las condiciones meteorológicas al momento del choque.

En el lugar trabajaron patrulleros de la Guardia Rural Los Pumas, efectivos de la Unidad Regional XIX Vera, bomberos, personal sanitario, Seguridad Vial y peritos especializados. El tránsito fue interrumpido o desviado parcialmente a velocidad reducida durante las tareas de rescate y peritaje, se informó.

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