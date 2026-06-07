La madre de Agostina Vega sigue internada en Córdoba tras el femicidio

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, permanece hospitalizada

La madre de Agostina Vega permanece internada en el Hospital San Roque de Córdoba, con un cuadro “delicado” tras el asesinato de la adolescente de 14 años. El abogado querellante Carlos Nayi dijo que el estado de Melisa Heredia “sigue siendo complejo” por el impacto emocional y que por ahora no hay precisiones sobre una posible alta.

En paralelo, Miguel Heredia, abuelo de la víctima, sufrió una descompensación por un fuerte dolor en el pecho que derivó en una internación de urgencia. Tras pasar varias horas en el Hospital San Roque bajo observación, recibió el alta. Durante la desaparición de Agostina, su abuelo fue una de las principales voces que reclamaron su ausencia, reclamando públicamente justicia.

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Agostina Vega tenía 14 años y su muerte es investigada como femicidio

El abogado afirmó en declaraciones a ElDoce.tv al describir la situación clínica de la madre de Agostina: “Todos contribuyendo a su estabilización. Está devastada”. Carlos Nayi agregó que “se está evaluando su recuperación”. También difundió un mensaje en el que cuestionó las críticas dirigidas a la madre de la adolescente y sostuvo: “Resulta profundamente injusto que además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación".

La madre de Agostina, Melisa Heredia, ha sido objeto de críticas sociales y, además, la fiscalía la investiga por presunto encubrimiento. La sospecha surge porque habría ocultado información relevante durante la denuncia inicial y la ampliación de la misma. Según el entorno del fiscal, Heredia conocía detalles del entorno del principal sospechoso y de las personas con las que él se relacionaba.

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El abuelo de Agostina Vega junto a su esposa y el abogado Carlos Nayi

“Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender y deben entender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que por estos momentos sigue internada, en medio de un colapso generalizado, que está atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir un mortal”, agregó el querellante.

Sobre su tarea en la causa, Nayi sostuvo que continuará impulsando el esclarecimiento del caso: “Le prometí que la verdad será buscada hasta las últimas consecuencias y que desde la querella trabajaremos desde esta acusación privada incansablemente para que la justicia alcance a todos los responsables. Acá no hay excepción, tampoco hay privilegio ni tampoco impunidad”.

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El vinculo de la mamá de Agostina con Barrelier

El vínculo entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier es uno de los puntos que más controversia y sospechas generó en la investigación: fueron pareja y tras la separación, mantuvo trato con él, participando juntos en actividades sociales el día de la desaparición de Agostina. El fiscal no la aceptó como particular damnificada y se evalúa si protegió al acusado ante la Justicia.

Agostina Vega fue hallada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en Córdoba

Heredia, madre de Agostina, admitió que ayudó económicamente a Barrelier cuando fue detenido en 2025 por privación ilegítima de la libertad. Según su propio testimonio, organizó una colecta y colaboró para pagar la fianza que permitió la liberación del acusado, ya que en ese momento creía en su inocencia y mantenía una relación de confianza con él.

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Esta cercanía fue determinante para que Agostina accediera a ir a la casa de Barrelier la noche en la que desapareció. La adolescente lo conocía bien y no dudó en aceptar la invitación bajo el pretexto de buscar un regalo para su madre.

Tras la desaparición de Agostina, Heredia envió audios a Barrelier pidiéndole piedad y rogando por la vida de su hija. En esos mensajes, la mujer manifestaba su convencimiento de que él sabía lo que había pasado y le pedía que intercediera para que Agostina regresara.

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La Justicia investiga ahora si la madre ocultó información relevante durante la denuncia inicial y la ampliación, y si actuó en algún grado como encubridora del principal acusado. Este trasfondo y la actitud de protección hacia Barrelier por parte de Heredia explican en parte el señalamiento social y judicial que recae sobre ella en el marco del caso.