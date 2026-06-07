Los armenios votan en una elección que podría generar un giro hacia Europa y alejar definitivamente al país de Rusia

Partidarios del magnate ruso-armenio Samvel Karapetyan ondean una bandera nacional durante una protesta contra el primer ministro en funciones, Nikol Pashinyan, en la Plaza de la República de Ereván, Armenia, el miércoles 3 de junio de 2026. Karapetyan, líder del partido Armenia Fuerte, enfrenta cargos penales que él rechaza por considerarlos políticamente motivados y realiza campaña desde su arresto domiciliario (AP/Anthony Pizzoferrato)

La campaña electoral en Armenia llegó a su punto más tenso mientras el país se encuentra ante una encrucijada geopolítica y bajo la presión de actores externos. Este domingo, la población decidirá si profundiza la orientación hacia Occidente impulsada por el primer ministro Nikol Pashinyan o si opta por un regreso a la órbita de Rusia.

En los últimos años, Armenia vivió una serie de crisis, con la pérdida de la región de Karabaj en 2023 como uno de los momentos más dolorosos. La ofensiva militar de Azerbaiyán resultó en el control total del enclave y un exilio masivo de la población armenia. Este desenlace marcó un antes y un después en la política exterior de Ereván.

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La votación es vista como un referendo sobre la política exterior y la promesa de Pashinyan de evitar más guerras. El primer ministro sostiene que la única vía para garantizar la paz con Azerbaiyán es que su partido obtenga una mayoría clara en el Parlamento. Mientras tanto, los opositores lo acusan de alarmismo y de poner en riesgo la soberanía nacional.

El futuro de Armenia se debate entre la búsqueda de una integración con la Unión Europea y el temor a represalias de Rusia, su tradicional aliado y principal socio económico. Moscú amenazó con las posibles consecuencias de seguir el camino de Ucrania e implementó restricciones comerciales para presionar a Ereván, al tiempo que se multiplican las acusaciones de injerencia y campañas de desinformación en la web.

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El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, asiste a una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Archivo)

En este contexto, la pregunta central para la ciudadanía armenia es si el país debe privilegiar la estabilidad mediante lazos con Rusia o apostar por un giro hacia Occidente, aun a costa de tensiones. Las elecciones parlamentarias de este domingo son decisivas para la dirección estratégica que tomará Armenia en un momento de alta vulnerabilidad y desconfianza regional.

La relación entre Armenia y Rusia atraviesa uno de los momentos más frágiles de las últimas décadas. Aunque ambos países siguen siendo aliados formales, el distanciamiento es evidente. El propio Vladimir Putin advirtió en mayo: “Todos vemos lo que está sucediendo con Ucrania ahora... ¿Cómo empezó todo? Con el intento de Ucrania de unirse a la UE”.

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El presidente estadounidense Donald Trump expresó “apoyo total para la reelección” de Pashinyan, a quien llamó “gran amigo y líder”. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron no ocultó su simpatía durante una visita en mayo, en la que compartió un acto público con el jefe de Gobierno y hasta interpretaron juntos “La Bohème”, en homenaje a Charles Aznavour.

En las semanas previas a los comicios, Moscú respondió prohibiendo la importación de productos armenios y, según alertaron las autoridades locales, financiando campañas de propaganda hostiles. El gobierno armenio señaló la existencia de “enemigos de la libertad” detrás de estas maniobras.

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Pashinyan, líder del partido Contrato Civil, plantea la contienda como una disyuntiva entre una paz duradera y la amenaza de un nuevo conflicto. En ese sentido, advirtió sobre una posible “guerra catastrófica” con Azerbaiyán si su espacio político no logra una mayoría sólida. Sus adversarios rechazan esa visión y la califican de táctica alarmista.

Varias personas posan junto a una pancarta de campaña del partido Armenia Fuerte, liderado por Samvel Karapetyan, antes de las elecciones parlamentarias del 7 de junio en Ereván, Armenia, el 2 de junio de 2026 (REUTERS)

Desde la vereda opuesta, Samvel Karapetyan, empresario multimillonario y cabeza del partido Armenia Fuerte, advirtió contra una “precipitación temeraria” hacia Occidente. “Rusia ha sido y seguirá siendo nuestro socio estratégico y principal socio económico”, afirmó Karapetyan, quien permanece bajo arresto domiciliario acusado de planear un golpe de Estado, cargos que considera motivados por razones políticas.

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El historial democrático de Pashinyan también está bajo la lupa. Ocho años después de su llegada al poder tras una revolución popular, enfrenta crecientes denuncias de retroceso democrático. Muchos armenios siguen asociando a la oposición con la influencia rusa y los viejos oligarcas.

Las calles de Ereván reflejan la polarización social. “La primera tarea es deshacerse de él”, sentenció Armen Pogosian, presidente de una asociación de consumidores, responsabilizando a Pashinyan por la pérdida de Karabaj.

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En contraste, Garik Petrosian, especialista en informática de 31 años, manifestó su respaldo al actual primer ministro. “No permitamos que nos convirtamos en una provincia de Rusia”, sostuvo, defendiendo la independencia nacional.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el primer ministro armenio Nikol Pashinián en el marco de una cumbre informal, el 22 de diciembre de 2025 (Sputnik/Sergei Bulkin/Pool vía REUTERS/Archivo)

La incertidumbre persiste sobre si Contrato Civil logrará la mayoría de dos tercios, necesaria para aprobar las reformas constitucionales que exige Azerbaiyán como paso previo a un tratado de paz definitivo. El desenlace de la votación definirá no solo la política interna, sino también el papel de Armenia en un tablero regional cada vez más complejo, marcado por la disputa entre potencias y las heridas abiertas por el conflicto de Karabaj

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(Con información de AFP)