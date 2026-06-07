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YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares este sábado

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que los internautas consumen contenido y ha funcionado como un trampolín para los artistas

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Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

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En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones más populares del momento

1. Para la gilada REMIXArtista/canal: Meta Guacha, Callejero Fino y BM

2. Dai DaiArtista/canal: Shakira y Burna Boy

3. Dejemoslo AsiArtista/canal: Candu Domínguez y DesaKTa2

4. Imitadora (Live From MetLife Stadium)Artista/canal: Romeo Santos

5. De Lejitos (Remix)Artista/canal: Omar Courtz y Jay Wheeler

6. Champions (WC 26)Artista/canal: iShowSpeed

7. Magui Olave x Eugenia Quevedo Algo MásArtista/canal: Magui Olave

8. Infierno VacioArtista/canal: DesaKTa2

9. Tal VezArtista/canal: Paulo Londra

10. Yo Uso ViseraArtista/canal: Mala Fama y DesaKTa2

Los inicios de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

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El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube en la cultura popular

En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año". (EFE/Sascha Steinbach)
En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año". (EFE/Sascha Steinbach)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

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