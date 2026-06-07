Quiénes serán los relatores y comentaristas del Mundial 2026 en cada canal y plataforma de streaming en Argentina

Quiénes relatan y comentan el Mundial 2026 en cada canal y plataforma de streaming en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 llega a Argentina con una oferta de transmisión repartida entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming, y cada una presenta su propia dupla de relatores y comentaristas. Con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, el acceso completo al torneo quedó concentrado en pocas manos, mientras que el resto de los canales cubre franjas parciales del certamen.

Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Telefe regresa al Mundial después de 16 años con Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios como dupla principal. Sofía Martínez tendrá presencia en el campo de juego. El canal líder de la televisión abierta transmitirá 32 partidos, entre ellos el encuentro inaugural en Ciudad de México y todos los de la selección argentina. Las previas tendrán una duración de dos horas y el pospartido de una hora.

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Ariel Senosiain y Hernán Feler

En TyC Sports, la dupla elegida para los 52 partidos que transmitirá la señal —incluidos todos los de la Albiceleste— la integran Hernán Feler en relatos y Ariel Senosiain en comentarios. En la fase eliminatoria, TyC tiene confirmados 6 partidos de dieciseisavos de final, 4 de octavos, 1 de cuartos, 1 semifinal y la final del 19 de julio, aunque los cruces específicos quedan sujetos a la clasificación de los equipos.

Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

DSports es la única señal con acceso al 100% de los encuentros. A través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, transmitirá los 104 partidos con más de 900 horas de programación en vivo, según anticipó el director de la señal, Hernán Bidegain. Gustavo Kuffner y el ex arquero de la Selección Sergio Goycochea conforman la dupla principal, a la que se suma Enrique Macaya Márquez, de 91 años, con un récord FIFA de 18 coberturas mundialistas consecutivas desde Suecia 1958. Paramount+, Flow y los usuarios de Amazon Prime Video que contraten DSports como canal adicional también acceden a los 104 partidos a través de un acuerdo de sublicencias, con la misma imagen y relatos de la señal deportiva.

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Diego Latorre y Mariano Closs

Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, transmitirá 30 partidos con tres duplas diferenciadas. La principal estará integrada por Mariano Closs en relatos y Diego Latorre en comentarios. La segunda opción tendrá a Sebastián Pollo Vignolo con Gustavo López, con la participación de figuras como Sergio Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y Oscar Ruggeri como invitados especiales. La tercera dupla la conforman Miguel Simón y Marcelo Espina. Entre los periodistas que serán parte de la cobertura figuran Alina Moine, Morena Beltrán, Luciana Rubinska, Pablo González, Martín Souto y Matías Martin, entre otros.

El "Pollo" Sebastián Vignolo y Gustavo López

La TV Pública tendrá la presencia más acotada del torneo: solo 10 partidos, con los tres encuentros de Argentina en la fase de grupos como únicos confirmados hasta el momento. Las transmisiones no serán propias, sino que replicarán la imagen y los relatos de DSports, sin intervención de periodistas del canal estatal ni publicidad durante los partidos. En la previa y el pospartido aparecerán Greta Rodríguez, Alejandra Martínez, Gabriela Previttera y el ex futbolista Jonás Gutiérrez.

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Marcelo Espina y Miguel Simón

En Radio Nacional, Martín Perazzo encabezará el equipo de relatores para los partidos de la Selección, con transmisiones que arrancarán varias horas antes de cada encuentro al estilo del clásico Show Nacional, con llegada a todo el país a través de las repetidoras de la emisora pública.

Las opciones de transmisión fragmentada para los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina, incluyendo plataformas con cobertura total o parcial vía cable, TV abierta y streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)