Qué se sabe del caso Iara Nardelli a casi tres años de su femicidio en Mar del Plata

Iara Nardelli fue asesinada en Mar del Plata hace casi tres años y su crimen sigue sin respuestas

A casi tres años del asesinato de Iara Nardelli en Mar del Plata, la investigación judicial sigue sin respuestas concretas, mientras su familia mantiene el reclamo por justicia y denuncia la falta de avances en la causa. El caso de la adolescente de 16 años, hallada muerta en julio de 2023, se ha convertido en un símbolo de impunidad y persistencia, marcado por la insistencia de su madre en que se trate como un femicidio.

Mariela Quintanilla, madre de la víctima, expresó su descontento con el enfoque de la Justicia y reiteró su pedido para que el caso sea recaratulado. “Yo quiero un cambio de carátula porque esto sí fue femicidio”, afirmó Quintanilla, citada por 0223. La mujer detalló que hace apenas tres semanas se tomaron nuevas muestras de sangre, enviadas a Junín junto a prendas de su hija que presentaban cortes de arma blanca y manchas de sangre, además de una cadenita y cabellos con perfil genético.

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Según informó 0223, la figura de Iara Nardelli permanece presente en la ciudad gracias a un mural realizado por el grupo de arte urbano Keda, ubicado en la costa marplatense. La obra muestra a la joven con dos colitas, una amplia sonrisa y su gato en brazos, como homenaje y recordatorio de su historia. Para la familia, el mural representa no solo un acto de memoria, sino también el latiente pedido para que la investigación avance y haya justicia.

El proceso de análisis pericial se activó tras la intervención de un especialista contratado de forma particular por la familia, ante la ausencia de respuestas oficiales. “Gracias al informe que presentó, se desarchivó la causa”, destacó Quintanilla. Entre los hallazgos recientes, se detectó la presencia de droga en el cabello de la víctima y un porcentaje elevado de metabolito de cocaína en un fragmento de cerebro. Según la madre, este es inexplicable ya que Iara Nardelli no tenía problemas de consumo.

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La investigación judicial no solo enfrenta demoras técnicas y falta de información pública, sino también un notorio silencio social. “Es muy triste. De forma anónima se han acercado chicas de Las Aldeas para contar su situación, pero con respecto a la muerte de Iara hay un pacto de silencio”, explicó Mariela Quintanilla en declaraciones a 0223. Este clima de reserva ha dificultado el esclarecimiento de los hechos y mantiene la incertidumbre sobre el desarrollo de la causa.

El mural que homenajea a Iara Nardelli en Mar del Plata (Fuente: 0223)

El homenaje artístico tampoco estuvo exento de polémica. Según relató la madre, algunas personas manifestaron su molestia por la presencia del mural en una ciudad turística. “Les preocupan ciertas cosas y no que hay una nena muerta con su caso sin resolver”, expresó Quintanilla, reflejando el contraste entre el reclamo de justicia y las prioridades de parte de la comunidad local.

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A lo largo de estos tres años, la familia de Iara Nardelli ha denunciado la falta de celeridad judicial y el trato desigual frente a otros casos similares. Quintanilla trazó un paralelismo con el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que asesinaron en Córdoba, para evidenciar la reiteración de patrones y la ausencia de respuestas estructurales. “Vemos en este caso que la Justicia no actuó de forma inmediata. Tal vez la vida de Agostina se podría haber salvado, al igual que la de Iara, cuando tuvieron siete días para buscarla”, sostuvo.

La persistencia en el pedido de justicia evidencia la dificultad de las víctimas para acceder a respuestas institucionales. La causa, que estuvo archivada, fue reactivada por impulso privado y espera los resultados de estudios genéticos que podrían aportar nuevos elementos. Mientras tanto, la figura de Iara Nardelli permanece en la memoria colectiva de Mar del Plata, como símbolo de un crimen que sigue sin esclarecerse y de una demanda de justicia que atraviesa el tiempo.

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