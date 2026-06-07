Tecno

Esta PC con Windows promete hacer tareas al nivel de los centros de datos

Empresas podrán enlazar varias estaciones para crear clústeres de supercomputación de escritorio

Guardar
Google icon
PC Nvidia DGX Station con Windows
Nvidia presenta la DGX Station para Windows, una estación de trabajo que integra capacidades de supercomputadora de inteligencia artificial en formato de escritorio. (Nvidia)

Nvidia ha presentado la DGX Station para Windows, una estación de trabajo que busca trasladar la potencia de los supercomputadores de inteligencia artificial desde los grandes centros de datos hasta el escritorio de los desarrolladores, investigadores y científicos de datos.

Esta singular PC, anunciada durante el GTC Taipei, es considerada por Nvidia como el primer “supercomputador de IA de escritorio” del mundo. El equipo permite construir y operar agentes inteligentes siempre activos, capaces de automatizar flujos de trabajo empresariales directamente en máquinas Windows, sin recurrir a la nube ni depender de infraestructuras externas.

PUBLICIDAD

El sistema, desarrollado en colaboración con Microsoft, lleva infraestructura de IA de clase centro de datos a un formato compacto y accesible. Esto representa un cambio relevante para empresas cuyos procesos y operaciones diarias se ejecutan principalmente en entornos Windows, permitiendo a los equipos técnicos ejecutar cargas de trabajo de IA localmente, con las herramientas y la seguridad corporativa habituales.

Nvidia traslada la potencia de los centros de datos a escritorios con la nueva DGX Station para Windows. (Europa Press)
Nvidia traslada la potencia de los centros de datos a escritorios con la nueva DGX Station para Windows. (Europa Press)

¿Al nivel de los centros de datos?

La DGX Station para Windows utiliza el chip GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, que integra una GPU Blackwell Ultra y una CPU Grace conectadas mediante NVLink-C2C. Este diseño, adaptado de arquitecturas destinadas a centros de datos de escala rack, permite alcanzar un rendimiento de 20 petaflops en precisión FP4 y hasta 748 GB de memoria.

PUBLICIDAD

Con esta capacidad, el sistema puede ejecutar modelos de IA de última generación con hasta un billón de parámetros de manera local, o soportar cientos de agentes de IA en paralelo sobre la misma plataforma. Para flujos de trabajo que requieren simulaciones complejas o visualizaciones avanzadas, la estación puede incorporar una GPU adicional Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation, habilitando ray-tracing y procesamientos físicos de alta fidelidad para entornos virtuales.

Usuarios que demanden aún mayor potencia pueden enlazar varias estaciones mediante la tecnología ConnectX-8 SuperNIC, creando clústeres de supercomputadores de escritorio capaces de abordar tareas de gran escala.

Nvidia anunció la disponibilidad de la DGX Station para antes de fin de año. (Reuters)
Nvidia anunció la disponibilidad de la DGX Station para antes de fin de año. (Reuters)

Enfoque en los agentes de IA

Una de las claves de la DGX Station para Windows es la integración de Nvidia OpenShell, un entorno de ejecución de agentes de código abierto y seguro que utiliza las herramientas de seguridad y contenedores de Microsoft. Cada agente de IA opera en un entorno aislado o “sandbox”, con políticas de privacidad y seguridad controladas a nivel de sistema, evitando filtraciones de credenciales o elusión de políticas corporativas.

La administración de estos agentes puede realizarse utilizando las herramientas de gestión de flotas de Microsoft, permitiendo a los equipos de TI supervisar y controlar el comportamiento de los agentes en todo momento. Además, la compatibilidad con el Subsistema de Windows para Linux garantiza la integración con herramientas y flujos de trabajo tradicionales de Linux.

Un salto en el rendimiento de IA en Windows

Con esta propuesta, Nvidia y Microsoft buscan resolver una de las principales limitaciones para los equipos empresariales: hasta ahora, el entrenamiento y despliegue de modelos de IA de gran escala requerían infraestructura en la nube basada en Linux, fuera del control directo de los equipos que operan en Windows.

Agentes IA Nvidia
Cada agente de IA se ejecuta en entornos aislados, asegurando protección y gestión avanzada de datos. (Nvidia)

La DGX Station para Windows elimina esa barrera, permitiendo a las empresas diseñar, ajustar y desplegar agentes inteligentes directamente donde sus profesionales trabajan, sin sacrificar seguridad ni compatibilidad. El sistema estará disponible antes de fin de año en versiones desarrolladas por fabricantes como Dell, HP, ASUS, MSI, Supermicro y otros socios estratégicos.

Temas Relacionados

PCWindowsNvidiaComputadoraCentro de datosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo iniciar chats en WhatsApp sin agregar nuevos contactos a tu agenda

La herramienta Click to Chat resulta útil para contactar a repartidores, técnicos o vendedores de forma puntual

Cómo iniciar chats en WhatsApp sin agregar nuevos contactos a tu agenda

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares este sábado

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que los internautas consumen contenido y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares este sábado

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Nuevos artistas y canciones han entrado en el ranking de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Por qué las apps de mensajería con cifrado no garantizan tu privacidad

Nueve de cada diez aplicaciones evaluadas cuentan con cifrado de extremo a extremo, pero eso no basta para proteger la privacidad

Por qué las apps de mensajería con cifrado no garantizan tu privacidad

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Chile

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Chile

DEPORTES

Los cuatro debuts en la selección argentina que impulsó Lionel Scaloni en el amistoso contra Honduras previo al Mundial

Los cuatro debuts en la selección argentina que impulsó Lionel Scaloni en el amistoso contra Honduras previo al Mundial

Tres toques de primera, asistencia de taco y definición precisa: el golazo de Giuliano Simeone en el triunfo de Argentina

El boletín de calificaciones de Argentina ante Honduras: los futbolistas que aprovecharon la chance de cara al Mundial

Sin Messi, la selección argentina venció 2-0 a Honduras en uno de los últimos amistosos antes del Mundial

El furcio en la previa del amistoso de la selección argentina: reprodujeron una canción de cumbia en vez del Himno Nacional

TELESHOW

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado que combinó sofisticación y provocó elogios: “Diosa”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado que combinó sofisticación y provocó elogios: “Diosa”

El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

El llamativo gesto de Juan Icardi, el papá de Mauro, con la mamá de Wanda Nara: “Familia”

La Tora Villar recordó el abuso que sufrió a los 9 años y contó cómo pudo superarlo: “Creía que el psicólogo era para locos”

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: ONU alerta sobre riesgos de nueva ley agroindustrial y su su impacto en comunidades rurales

Honduras: ONU alerta sobre riesgos de nueva ley agroindustrial y su su impacto en comunidades rurales

Expresidentes de Iberoamérica piden investigar al régimen Ortega-Murillo por crímenes de lesa humanidad

El Salvador: Fallece una persona arrastrada por la corriente en Playa El Zonte, otras dos sobreviven

Estados Unidos derribó dos drones iraníes que amenazaban el tráfico en el estrecho de Ormuz

¿Se quedará en San Francisco? Meduca abre licitación por $20.7 millones para reconstruir el José A. Remón Cantera