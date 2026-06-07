Esta PC con Windows promete hacer tareas al nivel de los centros de datos

Nvidia presenta la DGX Station para Windows, una estación de trabajo que integra capacidades de supercomputadora de inteligencia artificial en formato de escritorio. (Nvidia)

Nvidia ha presentado la DGX Station para Windows, una estación de trabajo que busca trasladar la potencia de los supercomputadores de inteligencia artificial desde los grandes centros de datos hasta el escritorio de los desarrolladores, investigadores y científicos de datos.

Esta singular PC, anunciada durante el GTC Taipei, es considerada por Nvidia como el primer “supercomputador de IA de escritorio” del mundo. El equipo permite construir y operar agentes inteligentes siempre activos, capaces de automatizar flujos de trabajo empresariales directamente en máquinas Windows, sin recurrir a la nube ni depender de infraestructuras externas.

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El sistema, desarrollado en colaboración con Microsoft, lleva infraestructura de IA de clase centro de datos a un formato compacto y accesible. Esto representa un cambio relevante para empresas cuyos procesos y operaciones diarias se ejecutan principalmente en entornos Windows, permitiendo a los equipos técnicos ejecutar cargas de trabajo de IA localmente, con las herramientas y la seguridad corporativa habituales.

Nvidia traslada la potencia de los centros de datos a escritorios con la nueva DGX Station para Windows. (Europa Press)

¿Al nivel de los centros de datos?

La DGX Station para Windows utiliza el chip GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, que integra una GPU Blackwell Ultra y una CPU Grace conectadas mediante NVLink-C2C. Este diseño, adaptado de arquitecturas destinadas a centros de datos de escala rack, permite alcanzar un rendimiento de 20 petaflops en precisión FP4 y hasta 748 GB de memoria.

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Con esta capacidad, el sistema puede ejecutar modelos de IA de última generación con hasta un billón de parámetros de manera local, o soportar cientos de agentes de IA en paralelo sobre la misma plataforma. Para flujos de trabajo que requieren simulaciones complejas o visualizaciones avanzadas, la estación puede incorporar una GPU adicional Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation, habilitando ray-tracing y procesamientos físicos de alta fidelidad para entornos virtuales.

Usuarios que demanden aún mayor potencia pueden enlazar varias estaciones mediante la tecnología ConnectX-8 SuperNIC, creando clústeres de supercomputadores de escritorio capaces de abordar tareas de gran escala.

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Nvidia anunció la disponibilidad de la DGX Station para antes de fin de año. (Reuters)

Enfoque en los agentes de IA

Una de las claves de la DGX Station para Windows es la integración de Nvidia OpenShell, un entorno de ejecución de agentes de código abierto y seguro que utiliza las herramientas de seguridad y contenedores de Microsoft. Cada agente de IA opera en un entorno aislado o “sandbox”, con políticas de privacidad y seguridad controladas a nivel de sistema, evitando filtraciones de credenciales o elusión de políticas corporativas.

La administración de estos agentes puede realizarse utilizando las herramientas de gestión de flotas de Microsoft, permitiendo a los equipos de TI supervisar y controlar el comportamiento de los agentes en todo momento. Además, la compatibilidad con el Subsistema de Windows para Linux garantiza la integración con herramientas y flujos de trabajo tradicionales de Linux.

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Un salto en el rendimiento de IA en Windows

Con esta propuesta, Nvidia y Microsoft buscan resolver una de las principales limitaciones para los equipos empresariales: hasta ahora, el entrenamiento y despliegue de modelos de IA de gran escala requerían infraestructura en la nube basada en Linux, fuera del control directo de los equipos que operan en Windows.

Cada agente de IA se ejecuta en entornos aislados, asegurando protección y gestión avanzada de datos. (Nvidia)

La DGX Station para Windows elimina esa barrera, permitiendo a las empresas diseñar, ajustar y desplegar agentes inteligentes directamente donde sus profesionales trabajan, sin sacrificar seguridad ni compatibilidad. El sistema estará disponible antes de fin de año en versiones desarrolladas por fabricantes como Dell, HP, ASUS, MSI, Supermicro y otros socios estratégicos.

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