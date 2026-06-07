Emanuel Noir: del primer disco de Ke Personajes en 10 años a la tajante decisión que tomó en la crianza de sus hijas

Ke Personajes lanzó su primer álbum, Corazón Ausente, después de 10 años de trayectoria y se prepara para una gira internacional

Después de 10 años de trayectoria, conquistar todo tipo de escenarios y lograr colaboraciones de ensueño, Emanuel Noir disfruta el momento que vive Ke Personajes. La banda de cumbia acaba de lanzar su primer álbum, Corazón Ausente, y se prepara para una extensa gira, la cual los llevará por todo tipo de países. Sin olvidar el esfuerzo invertido, ni sus comienzos cuando viajaban en la camioneta de una pollería, el cantante no se deja maravillar por la fama, enfocándose en las cosas simples de la vida.

Más allá de contar con todo tipo de éxitos, como “Pobre Corazón”, “Oye Mujer” y “Adiós Amor”, el álbum representa un punto de inflexión para el grupo y para Noir, quien reconoce que cada canción resume una parte del recorrido y los desafíos superados. La concreción de este trabajo discográfico refuerza la idea de proceso y esfuerzo sostenido, conceptos que el cantante considera centrales tanto en su carrera como en su vida personal.

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Así las cosas, Noir decidió abrirse en una charla con Teleshow, relatando el valor que tiene la familia en los momentos de fama, las lecciones de vida que busca transmitirle a sus hijas y revelando por qué la relación con el público se nutre de gestos y acciones concretas que trascienden el escenario.

Emanuel Noir afirmó que Corazón Ausente resume etapas, alegrías y dificultades del recorrido de Ke Personajes

— ¿Qué significa para vos este primer disco de Ke Personajes?

— Es un sueño cumplido después de muchos años de dedicación. Cada canción representa una etapa del camino, con sus alegrías y dificultades. Me da orgullo haber llegado a este punto junto a mis compañeros, porque demuestra que el esfuerzo y la constancia valen la pena.

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— ¿Cómo se concretó la participación de J Balvin en el disco?

— José (Balvin) nos escribió y, de una manera profesional y con muchas ganas, devolvimos los mensajes. Nos contó que quería hacer una cumbia y que tanto él como sus colegas nos escuchaban, lo que fue una gran sorpresa. Desarrollamos la canción en conjunto y filmamos el video en México, durante nuestra gira. El proyecto fue fugaz, pero nos dejó una marca importante.

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La colaboración de Ke Personajes con J Balvin surgió por iniciativa del cantante colombiano y se grabó con un video filmado en México

— ¿Qué experiencia te dejó grabar con J Balvin?

— Fue súper lindo. José se mostró con una simpleza que hizo que todo fuera mucho mejor para nosotros. Ver una persona con tanta trayectoria y envergadura, con una sencillez en el trato, nos hizo sentir cómodos y a la altura. Saber que sus amigos nos escuchaban fue muy loco y tener el WhatsApp de José, algo que nunca imaginé.

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— ¿Cómo fue la colaboración con Los Ángeles Azules?

— Eso se venía gestionando desde hacía un tiempo y me parecía increíble formar parte del grupo de personas que grabaron con ellos. Era algo que quería hacer y que representa un reconocimiento en el mundo de la cumbia.

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La rosa quedó como símbolo de amor e identidad para Emanuel Noir, Ke Personajes y su público, y aparece en la tapa del disco

— ¿Por qué la rosa es un símbolo para vos? La tenés tatuada y está en la tapa del disco...

— La rosa fue apareciendo de a poco. Empezó como un gesto espontáneo y terminó enamorándome. Así como una mujer aparece de la nada y empieza a ganarse tu mirada, la rosa hizo lo mismo conmigo. Hoy la rosa nos acompaña siempre. En mi casa siempre tengo mis rosas y mi ramo lo hago con trece rosas. Es un símbolo de amor y de identidad para nosotros y para el público.

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— En el último tiempo tuviste gestos impactantes con desconocidos, le regalaste una guitarra a un músico callejero y en una prueba de sonido le cantaste a los trabajadores de una obra, ¿por qué?

—Creo que la acción y el hecho sobrepasan cualquier lenguaje en el mundo. El ejemplo y la acción siempre hablarán más fuerte que cualquier discurso. Cuando regalé una guitarra a un músico callejero o me acerqué a los obreros en Mar del Plata, lo hice porque entiendo que esos gestos pueden transformar el día o la vida de alguien, igual que alguna vez otros gestos cambiaron la mía.

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Emanuel Noir sostuvo que los gestos concretos, como ayudar a un músico callejero y cantarles a obreros, pueden transformar la vida de otras personas

— ¿Cómo es tu vínculo con tus hijas y qué valores buscas transmitirles?

—Trato de que adopten el arte de ser buena gente. De amar a su prójimo, de querer aún a quienes no son de su agrado. Me preocupo por que sean buenas personas. Después ellas decidirán qué hacer. Para mí, el ejemplo es lo más importante, y trato de mostrarles con acciones, no solo con palabras.

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—¿Cómo enfrentás los momentos difíciles y qué mensaje le das a quienes pasan situaciones similares?

—He vivido momentos de mucha tristeza y soledad, momentos en los que dudé de mi camino. Siempre digo que mi historia es la prueba de que se puede salir adelante. Busco que la gente sepa que, por más duro que sea el camino, siempre hay una oportunidad de cambiar y de encontrar un propósito.

El cantante de Ke Personajes señaló que la familia, la espiritualidad, el esfuerzo y el ejemplo son ejes de su propósito en la música y en la vida

— ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad en su vida y cómo influyó en su carrera?

—Dios está presente siempre. Al despertar, si me deja despertar, es porque seguramente mi propósito todavía lo tiene. Se me invitó a un propósito y, en su momento, cansado por una vida que yo mismo había elegido, con una tristeza que me hacía repensar si había nacido para ese estilo de vida, un día tomé la decisión de subirme a un sueño o propósito, que es este. La espiritualidad es un motor y una guía permanente.

— A esta altura, ¿encontraste el propósito de tu vida?

—Mi propósito es el de la música y el de demostrar el sacrificio. Mostrar a una actualidad que quiere despertar teniéndolo todo, mostrarle cómo se consigue el tener todo. Ese es mi propósito. Y en paralelo, canto. Busco que la gente vea que el esfuerzo y la autenticidad son caminos posibles, que no existe el éxito instantáneo ni la felicidad sin trabajo previo.