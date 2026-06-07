Policía guatemalteca detiene a salvadoreño con alerta internacional

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en San Cristóbal Frontera a Óscar Antonio S., un salvadoreño con alerta internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el puesto fronterizo de San Cristóbal Frontera, ubicado en el municipio de Atescatempa, Jutiapa, efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informaron este sábado la captura de un ciudadano de origen salvadoreño con alerta internacional por delitos vinculados a organizaciones terroristas. Según informó la PNC en sus redes sociales, el detenido fue identificado como Óscar Antonio S., de 58 años, quien era buscado desde el año 2018 por las autoridades de El Salvador.

De acuerdo con el reporte oficial divulgado por la PNC de Guatemala, la detención de Óscar Antonio S. ocurrió durante una operación de control rutinario en el área limítrofe con El Salvador. El comunicado de la institución detalla que el sospechoso portaba varios contenedores plásticos que almacenaban dosis individuales de cocaína, además de movilizarse en una motocicleta que fue consignada como parte de las evidencias aseguradas por las fuerzas de seguridad.

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La orden de captura internacional fue emitida el 17 de diciembre de 2018 por el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador, señala el informe policial. El documento judicial atribuye al capturado los delitos de “organizaciones terroristas agravadas” y “posesión para el consumo”, lo que motivó la activación de la alerta y su búsqueda fuera de territorio salvadoreño.

Además, agentes de la SGAIA decomisaron seis frascos plásticos tipo colmillo con dosis de cocaína durante la captura en Guatemala. Cortesía: PNC de Guatemala)

Captura y decomiso de sustancias ilícitas

Durante el procedimiento, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC localizaron seis frascos plásticos tipo “colmillo” con dosis de cocaína. Según abundó la policía guatemalteca, el hallazgo de la droga constituye un agravante en la situación legal del detenido, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales locales. “

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“Por tal motivo, este salvadoreño fue puesto a disposición de juez competente para que solvente su situación legal y luego será expulsado de Guatemala”, precisó la PNC en su comunicación oficial.

La operación en el puesto de San Cristóbal Frontera forma parte de los esfuerzos conjuntos que mantienen las instituciones de seguridad de Guatemala para evitar el tránsito de personas vinculadas a estructuras criminales transnacionales. La PNC destacó que el intercambio de información con organismos regionales permitió la identificación y aprehensión de Óscar Antonio S. , quien, según registros oficiales, habría participado en actividades de organizaciones clasificadas como terroristas por la legislación de El Salvador.

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La detención en la frontera entre Guatemala y El Salvador se produjo durante un control rutinario en Atescatempa, Jutiapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control fronterizo

Además de la detención y el decomiso de la droga, las autoridades guatemaltecas destacaron la importancia de la alerta internacional en la captura. “La orden judicial salvadoreña describe a Sandoval Godínez como miembro activo de una estructura de crimen organizado”, señala el informe policial.

En el parte oficial, la PNC reiteró que tras solventar su situación legal ante la justicia guatemalteca, Óscar Antonio S. será expulsado y entregado a las autoridades del país vecino, donde enfrenta cargos criminales de alto impacto. Las instituciones involucradas recordaron que la cooperación internacional resulta indispensable para combatir el tráfico de drogas y la actuación de grupos terroristas en la región.

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La detención refuerza la política de control fronterizo y la vigilancia sobre personas con antecedentes por delitos graves.