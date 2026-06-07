Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

La estrella del pop argentina invitó a la australiana en su primer show en River

Después de años de expectativa, Lali Espósito cumplió su sueño de presentarse en River Plate. En uno de los momentos más destacados de su carrera, la estrella del pop compartió escenario con la cantante australiana Kylie Minogue. Para la artista argentina, el encuentro representó la realización de un deseo profesional, mientras que el público celebró la colaboración como un hecho memorable en la escena pop de la región.

Lali Espósito invitó a Kylie Minogue como artista especial durante su concierto del sábado en el estadio Monumental, logrando así unir a dos referentes internacionales en, hasta ahora, el show más importante de su carrera. Ambas interpretaron grandes éxitos como “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, emocionando a miles de asistentes y consolidando un hito para la música pop en Argentina.

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El momento esperado llegó luego de una gran variedad de canciones en las que Lali Espósito repasó su último disco - No vayas a atender cuando el demonio llama- para luego presentar a Minogue como invitada especial ante un estadio colmado. La complicidad entre ambas fue evidente en el escenario mientras interpretaban sus canciones más reconocidas. En un momento emotivo, la invitada australiana expresó frente al público: “Es un gran honor compartir este escenario con vos esta noche y que todos ustedes canten con nosotras en este lugar increíble, River Plate”.

En otro pasaje de la presentación, Minogue añadió con humor: “No podemos dejarlos ir todavía”. Lali consultó al público si deseaban escuchar una canción más, lo que dio pie a un intercambio lúdico con la australiana: “¿Padam?”, preguntó Minogue, provocando una respuesta entusiasta de la audiencia.

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Lali Espósito cumplió su sueño de presentarse en River Plate y compartió escenario con Kylie Minogue en el estadio Monumental (Crédito: RSFOTOS)

El concierto de Lali Espósito en River Plate reunió a dos referentes del pop con la participación especial de Kylie Minogue (Crédito: RSFOTOS)

Lali Espósito y Kylie Minogue interpretaron “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam” ante miles de asistentes en River Plate (Crédito: RSFOTOS)

La presencia de Kylie Minogue en el evento fue resultado de una gestión directa de Lali. Días previos al concierto, la expectativa en redes sociales no paraba de crecer, impulsada por comentarios de seguidores. Uno de los adelantos más relevantes fue publicado por Fede Flowers en X, quien informó que la cantante llegaría al país en un vuelo privado la noche del viernes.

En esa línea, la confirmación de la llegada de la australiana se dio cuando comenzaron a circular imágenes suyas en Buenos Aires. Apenas arribó a la capital argentina, Minogue se dirigió a su alojamiento, un hotel del barrio de Recoleta. Numerosos seguidores la esperaron en las inmediaciones, a pesar de las medidas de seguridad implementadas. La cantante respondió con cordialidad, acercándose a firmar autógrafos y posar para fotos, generando escenas que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

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Su actitud distendida y amable contribuyó a incrementar la emoción entre los admiradores, quienes interpretaron su participación como un gesto de cercanía poco habitual en artistas de su talla. La difusión de imágenes en redes sociales confirmó su presencia y aumentó la expectativa respecto a su papel en el show.

Lali Espósito repasó canciones de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama antes de presentar a Kylie Minogue como invitada especial (Crédito: RSFOTOS)

Kylie Minogue destacó en River Plate que fue un honor compartir escenario con Lali Espósito y cantar con el público argentino (Crédito: RSFOTOS)

La colaboración entre Lali Espósito y Kylie Minogue amplificó su impacto en redes sociales y reforzó un vínculo que ya había tenido un antecedente en Buenos Aires en 2025 (Crédito: RSFOTOS)

El antecedente más relevante entre ambas artistas ocurrió en 2025, cuando Minogue ofreció un multitudinario concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Tras esa presentación se produjo un encuentro privado entre ambas, documentado en fotografías y mensajes que compartieron con seguidores, demostrando una relación que se consolidó en la reciente noche de River Plate.

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La colaboración entre Lali Espósito y Minogue dejó una fuerte huella en redes sociales y medios digitales. Videos e imágenes del show circularon ampliamente, mientras ambas artistas compartieron instantes y mensajes de agradecimiento a través de sus perfiles. Lali prometió a sus seguidores compartir más detalles de la experiencia, y Minogue demostró afecto hacia el público argentino en sus publicaciones posteriores.

Para los seguidores y las protagonistas, la noche resultó inolvidable. La espontaneidad y simpatía de ambas artistas sellaron un capítulo que será recordado como uno de los momentos más entrañables del pop latinoamericano.

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