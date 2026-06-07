Crimen y Justicia

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: investigan a la familia de su ex pareja y suman antecedentes penales entre los detenidos

El joven de 21 años fue visto por última vez en la noche del 16 de mayo en la provincia de Chaco. Los arrestados presentan causas previas por narcotráfico, amenazas y lesiones

Guardar
Google icon
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Axel González
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Axel González

A más de dos semanas de la desaparición de Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez la noche del 16 de mayo de 2026 en la provincia de Chaco. La familia de la ex novia de Axel se encuentra bajo investigación directa, junto a otros dos individuos señalados en la causa. Las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis y continúan los patrullajes terrestres, aéreos y fluviales en la región para tratar de localizar al joven.

El expediente registró antecedentes de violencia entre la familia González y allegados a la expareja del joven, con denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados. En ese marco fueron detenidos Lorena Rosario Gómez (ex novia de Axel González), Sergio Ramón Gómez (hermano de la ex novia, ex cuñado de Axel) y Antonio Ramón Gómez (padre de la ex novia, conocido como “Kuno”), imputados por amenazas.

PUBLICIDAD

También quedaron señalados por presunto encubrimiento Leonardo Nicolás Silva, Ariel Lázaro, Antonio Omar Iñíguez y Agustín Ariel Pucheta (ex boxeador acusado de desviar la investigación en perjuicio de policías de Fontana). Este último fue identificado por la fiscalía como posible responsable de crear un perfil falso en redes sociales para difundir versiones orientadas a desviar la investigación.

En medio de las investigaciones, se dieron a conocer los registros de los imputados quienes tendrían causas por narcotráfico y portación de armas. Ramón Antonio Gómez cuenta con una condena condicional por tenencia de estupefacientes. Su hijo, Sergio Ramón Gómez, también presenta antecedentes judiciales por delitos vinculados al mismo tipo de infracción.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ariel Esteban Lázaro fue acusado en 2014 por lesiones, amenazas y daños. En tanto, Leonardo Nicolás Silva figura en registros policiales por hurto y daños, con ingresos documentados en los años 2014 y 2019. Por último, Antonio Omar Iñíguez enfrenta antecedentes relacionados con microtráfico, incluyendo una causa abierta en 2020 por infracción a la Ley 23.737.

Pasó casi un mes de la desaparición y aun no hay rastros del joven de 21 años
Pasó casi un mes de la desaparición y aun no hay rastros del joven de 21 años

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aporten información sobre el paradero de Axel Alejandro González, en una medida oficial que busca destrabar una causa que investiga un posible delito contra la integridad física y que también abrió una línea paralela sobre una eventual intervención policial, de acuerdo con la resolución publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial.

La recompensa será para personas que no hayan intervenido en los hechos y puedan brindar datos útiles, según la resolución oficial. El Gobierno nacional indicó además que la información puede comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas y que la identidad de quienes colaboren será preservada.

Por otro lado, la Justicia investiga a cuatro policías que prestaban servicio en la Comisaría Segunda de Fontana en los días clave, aunque estos uniformados no figuran actualmente como detenidos, sino que fueron trasladados y están bajo análisis de sus dispositivos electrónicos.

La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)
La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)

María Inés Gómez, madre del joven, sostuvo desde el inicio que podía haber existido participación policial en la desaparición de su hijo. La sospecha se apoyó en presuntas irregularidades en los operativos, dudando de la autenticidad de pruebas encontradas. La mujer sugirió la posibilidad de que hayan plantado una ojota en un lugar donde ya habían buscado previamente.

Esa acusación derivó en una denuncia formal contra dos efectivos de la Policía del Chaco. A partir de esa presentación, la justicia provincial abrió dos investigaciones: una destinada a localizar a González y otra para determinar si hubo intervención policial en los hechos.

Las pericias descartaron que González hubiera sido subido al patrullero o trasladado a una comisaría. Por decisión del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos, la causa cambió de manos después de que se evaluara que no había elementos suficientes para sostener una imputación por desaparición forzada contra efectivos policiales.

Temas Relacionados

ChacodesaparecidoAxel GonzálezFontanaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué se sabe del caso Iara Nardelli a casi tres años de su femicidio en Mar del Plata

La investigación sobre la muerte de la adolescente presenta demoras y pocos avances, mientras la familia insiste en el reclamo de justicia y espera nuevos resultados periciales

Qué se sabe del caso Iara Nardelli a casi tres años de su femicidio en Mar del Plata

La madre de Agostina Vega sigue internada en Córdoba tras el femicidio

El impacto emocional por la muerte de la adolescente mantiene a Melisa Heredia bajo atención médica, mientras la investigación judicial analiza su rol en el caso

La madre de Agostina Vega sigue internada en Córdoba tras el femicidio

Tragedia en Santa Fe: cuatro personas murieron producto de un choque entre un auto y una camioneta

Todas las víctimas fueron hombres, aparentemente mayores de edad. En uno de los vehículos viajaba un bombero retirado que, hasta el final de sus días, brindó servicios en el cuartel de Villa Cañás

Tragedia en Santa Fe: cuatro personas murieron producto de un choque entre un auto y una camioneta

Los diez casos de Alerta Sofía en Argentina: qué pasó en cada búsqueda y el debate que reabrió el femicidio de Agostina Vega

Desde su implementación en 2019, el sistema de emergencia para la búsqueda de menores desaparecidos se activó una decena de veces. Hubo tres que no se resolvieron, seis fueron hallados con vida y uno derivó en el femicidio de la adolescente cordobesa de 14 años

Los diez casos de Alerta Sofía en Argentina: qué pasó en cada búsqueda y el debate que reabrió el femicidio de Agostina Vega

Encontraron a la adolescente de 14 años que desapareció por dos días en Córdoba

A.C.B había sido vista por última vez el jueves en un bar del centro de la ciudad capital. Fuentes policiales confirmaron que fue encontrada en el barrio Caseros

Encontraron a la adolescente de 14 años que desapareció por dos días en Córdoba

DEPORTES

Es argentino, corre en la Fórmula 4 con el mismo equipo de Colapinto y con un coche “vintage”: su plan para llegar a la F1

Es argentino, corre en la Fórmula 4 con el mismo equipo de Colapinto y con un coche “vintage”: su plan para llegar a la F1

Quiénes serán los relatores y comentaristas del Mundial 2026 en cada canal y plataforma de streaming en Argentina

El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

El “trabajo especial” que realizó Lionel Messi tras ser suplente en el amistoso de la selección argentina ante Honduras

Tras la baja de Balerdi, Scaloni confirmó que evalúa más cambios en la lista de Argentina para el Mundial: la situación de los lesionados a 9 días del debut

TELESHOW

“Caramelito” Carrizo recuerda el vínculo entre su hermano y el Indio Solari: “Tocar con él fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final”

“Caramelito” Carrizo recuerda el vínculo entre su hermano y el Indio Solari: “Tocar con él fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final”

Emanuel Noir: del primer disco de Ke Personajes en 10 años a la tajante decisión que tomó en la crianza de sus hijas

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

Striptease, besos y bailes en el piso: los momentos que encendieron la noche de Gran Hermano

Iliana Calabró festejó sus 60 años junto a su madre Coca y su hermana Marina: las imágenes del íntimo festejo

INFOBAE AMÉRICA

La OPEP+ evaluará un aumento de las cuotas de producción ante el alza de los precios de petróleo por la guerra de Irán

La OPEP+ evaluará un aumento de las cuotas de producción ante el alza de los precios de petróleo por la guerra de Irán

La guardia costera de Taiwán desplegó varios buques en respuesta al control del tráfico marítimo de China cerca de la isla

La Unión Europea instó a Líbano a cumplir el acuerdo con Israel sin ceder a las demandas de Hezbollah

Zelensky buscará junto a Macron, Starmer y Merz nuevas estrategias de presión sobre Rusia tras la reciente escalada de ataques

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura crítica y edificios residenciales en Ucrania: al menos cuatro muertos y 20 heridos