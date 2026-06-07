El nuevo intercambio de fuego entre Irán y EEUU en el Golfo Pérsico pone a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

Se pueden observar embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán (REUTERS)

Irán disparó el sábado misiles balísticos y drones hacia Bahréin y Kuwait que fueron interceptados, informó Manama mientras hacía un llamado a Teherán a poner fin a los ataques contra sus vecinos del Golfo Pérsico que ponen a prueba un frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro.

La república islámica informó que atacó activos militares estadounidenses en ambos países, después de que Estados Unidos bombardeó instalaciones iraníes en la isla de Qeshm y cerca de Sirik que, según Teherán, eran utilizados para proteger las fronteras y “garantizar la seguridad de la navegación en aguas internacionales”. Teherán calificó la ofensiva como una violación del alto el fuego.

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Más tarde el sábado, el Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses habían derribado dos drones de ataque iraníes sobre el estrecho de Ormuz.

El más reciente intercambio se produjo en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre Irán para que acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra, la cual tensó a la economía global y amenazado con una hambruna en algunos de los países más vulnerables del mundo.

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El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó el sábado a Irán como parte de los esfuerzos de mediación.

En tanto, Estados Unidos busca intensificar la presión económica sobre Irán. El Departamento del Tesoro estadounidense sopesa la posibilidad de permitir que aliados de Washington en el Golfo Pérsico tengan acceso a los activos congelados de Teherán para cubrir los costos por los daños que sufrieron en la guerra, según una persona familiarizada con la postura del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que habló el sábado bajo condición de anonimato a fin de compartir deliberaciones internas.

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El secretario del Tesoro Scott Bessent testifica en el Congreso en Washington, el 3 de junio del 2026 (AP/Allison Robbert)

Irán dice que atacó base aérea y a la Marina de EEUU

El ejército de Estados Unidos informó previamente que derribó varios misiles y drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y países árabes aliados y que, en respuesta, bombardeó algunos sitios costeros de radar de vigilancia de la república islámica.

“Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, que alberga fuerzas estadounidenses, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin, según la agencia estatal de noticias IRNA.

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El ejército estadounidense apuntó que no hubo reportes de heridas a su personal.

A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, matando a una persona e hiriendo a decenas.

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Funcionarios kuwaitíes inspeccionan los daños en una terminal del Aeropuerto Internacional de Kuwait tras un ataque con drones y misiles, en la ciudad de Kuwait, Kuwait, 3 de junio de 2026 (REUTERS)

El ejército de Estados Unidos mantiene su bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, un corredor crucial para los embarques mundiales de petróleo y gas natural. Los precios de la energía se han disparado, planteando problemas políticos para el Partido Republicano en Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

Los acuerdos siguen siendo esquivos

Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron hace una semana un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero Trump pidió cambios no especificados y las autoridades iraníes no mostraron señales públicas de dar el visto bueno al acuerdo.

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Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes tomaron amplias franjas del sur mientras dicen que atacan a la milicia libanesa de Hezbollah, también amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán exigió que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.

El gobierno de Trump también promocionó el más reciente alto el fuego acordado esta semana por el gobierno libanés e Israel tras conversaciones mediadas por Estados Unidos en Washington. Sin embargo, Hezbollah rechazó el acuerdo.

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Familiares y amigos transportan los ataúdes de tres terroristas de Hezbollah durante su funeral, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Marko Djurica)

Mayor presión financiera

Miad Maleki, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias y anteriormente experto en sanciones contra Irán en el Departamento del Tesoro, destacó la importancia de que Estados Unidos deje entrever la posibilidad de permitir que países del Golfo Pérsico tengan acceso a parte de los 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero.

Teherán había estado buscando acceso a parte de los fondos como parte de un acuerdo, y en lugar de ofrecerle esa concesión, Estados Unidos presiona a Irán para que actúe rápidamente.

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“El gobierno de Estados Unidos está diciendo: ‘Oigan, no sólo no les vamos a dar estos fondos. De hecho, vamos a quitarles estos fondos, y vamos a ayudar a que los Estados del golfo (Pérsico) tengan acceso a ellos’”, destacó Maleki.

Permitir que los Estados del golfo Pérsico utilicen los activos congelados también reforzaría los lazos de Estados Unidos con esas naciones, resaltó. La medida enviaría una clara señal de que Washington está con sus socios que sufrieron ataques y las repercusiones de la guerra.

Sin embargo, Maleki dijo que algunos países podrían mostrarse reacios a utilizar los fondos por temor a las represalias de Irán.

(Associated Press)