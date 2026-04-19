Windows 11 tendrá una gran actualización: tu PC mejorará el rendimiento con estas mejoras

Microsoft anuncia la mayor actualización de Windows 11 con mejoras en rendimiento y seguridad para mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft prepara una de las mayores renovaciones para Windows 11 en los próximos meses. Con la llegada de la actualización de mayo de 2026, usuarios de todo el mundo podrán experimentar mejoras que abarcan desde el rendimiento general del sistema hasta la forma en la que se juega en PC, gracias al esperado Modo Xbox.

La compañía ha comenzado el despliegue de las Builds 26100.8313 y 26200.8313 para los miembros del programa Insider, adelantando así las novedades que pronto estarán disponibles para el público general.

Cuáles son las mejoras de rendimiento que llegan a Windows 11

Mejoras en el Explorador de archivos: aumenta la velocidad de apertura y uso, elimina los parpadeos blancos en modo oscuro y amplía la compatibilidad con formatos como uu, cpio, xar y NuGet, sin requerir aplicaciones externas.

Personalización y coherencia en carpetas: las preferencias de vista, como orden y tamaño de iconos, se mantienen automáticamente, sin importar desde dónde se acceda a la carpeta.

La nueva build de Windows 11 mejora la velocidad del Explorador de archivos y amplía formatos compatibles sin aplicaciones externas. (Microsoft)

Optimización del sistema: la vista de discos y volúmenes es más rápida y la carga de aplicaciones al inicio reduce su impacto, mejorando así el arranque del sistema. Los procesos de explorer.exe ahora son más estables y menos propensos a cierres inesperados.

Respuestas hápticas: dispositivos compatibles, como el Surface Slim Pen 2 y algunos ratones, ofrecen vibraciones sutiles al mover o redimensionar ventanas. Esta función se configura fácilmente y se espera la inclusión de más dispositivos.

Agentes en la barra de tareas: permite monitorear el avance de agentes de inteligencia artificial, como Researcher de Microsoft 365 Copilot, con notificaciones en tiempo real y acceso directo a los resultados.

Actualizaciones en la experiencia de entrada: el panel de emojis facilita la navegación por teclado, el dictado por voz es más intuitivo y se incorpora el teclado Arabic 101 Legacy para usuarios de árabe.

Gestión de drivers y seguridad: los controladores cross-signed pierden la confianza por defecto, mientras que los del WHCP y una lista de controladores heredados siguen autorizados. Windows audita los controladores durante 100 horas y tres reinicios antes de aplicar reglas estrictas, bloqueando los no compatibles.

La gestión avanzada de drivers en Windows 11 refuerza la seguridad y bloquea controladores no compatibles tras un periodo de auditoría. (Europa Press)

Modo seguro para scripts batch: se añade la opción de impedir que los archivos batch sean modificados durante la ejecución, reforzando la seguridad en la administración de scripts.

Mejoras en Microsoft Store y hardware: se reduce la frecuencia de errores en la descarga e instalación de aplicaciones. Se amplía la compatibilidad de drivers de audio y el formateo de volúmenes FAT32 aumenta el límite de 32GB a 2TB. La gestión de memoria optimiza el consumo de recursos.

De qué se trata el Modo Xbox que llega a Windows 11

La gran novedad que posiciona a la actualización de mayo como un hito es la incorporación del Modo Xbox en Windows 11. Esta función transforma la experiencia de usuario en PC, portátiles y tabletas, acercándola a la de una consola Xbox. El Modo Xbox ofrece una interfaz a pantalla completa, diseñada para ser manejada con mando y enfocada exclusivamente al juego, minimizando distracciones y simplificando la navegación.

El acceso a esta herramienta se realiza desde la aplicación Xbox, la barra de juegos o pulsando Win + F11. Su principal objetivo es facilitar el uso del PC como centro de entretenimiento, permitiendo alternar entre el escritorio tradicional y este entorno optimizado sin que uno reemplace al otro. Además, reduce procesos en segundo plano, lo que se traduce en un menor consumo de RAM y una mayor fluidez durante las sesiones de juego.

El despliegue progresivo de la actualización y el Modo Xbox en Windows 11 anticipa la base tecnológica del futuro Project Helix de Xbox. (XBOX)

Microsoft ha confirmado que esta función está directamente vinculada al desarrollo de la próxima generación de Xbox, conocida como Project Helix. Los miembros Insider que prueban el Modo Xbox en Windows están utilizando, en esencia, la base tecnológica sobre la que funcionará la futura consola, que incorporará este modo como configuración predeterminada.

El despliegue de esta opción es progresivo y por regiones, comenzando por el canal Dev del programa Insider y extendiéndose a más dispositivos en las próximas semanas.