Así puedes saber cuánto tiempo le queda de vida a la batería de tu computador con Windows

Un comando de Windows permite generar un informe exhaustivo sobre el estado real de la batería de un portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sencillo comando de Windows permite a cualquier usuario conocer el estado real de la batería de su ordenador portátil. Aunque el sistema ofrece información básica como el porcentaje de carga restante, acceder a datos más detallados puede marcar la diferencia cuando se busca prolongar la vida útil del equipo y anticipar posibles fallos.

A continuación, se describe paso a paso cómo obtener un informe exhaustivo sobre la salud de la batería, cómo interpretar estos datos y qué consejos brinda Microsoft para maximizar su rendimiento.

Cómo consultar el estado de la batería en Windows

En la mayoría de los portátiles, Windows muestra un icono de batería en la bandeja del sistema, ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al hacer clic o situar el cursor sobre este icono, se despliega información básica: porcentaje de carga y tiempo estimado de uso restante. Sin embargo, para quienes buscan un diagnóstico más preciso, existen métodos avanzados integrados en el sistema operativo.

Una opción accesible es ingresar al Administrador de dispositivos. Allí, en la sección “Baterías”, se listan los componentes relacionados y se puede verificar el reconocimiento del hardware por parte del sistema. Otra vía útil es navegar desde la Configuración de Windows a la ruta Sistema > Energía y batería.

El informe de batería incluye información sobre la capacidad original y la capacidad de carga actual para detectar degradación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este apartado se encuentra un historial reciente del consumo energético, lo que ayuda a identificar si el descenso en la autonomía se debe al estado de la batería o a un uso intensivo del equipo.

Para obtener un informe completo y detallado, es necesario utilizar el Terminal de Windows o PowerShell. El comando clave es powercfg /batteryreport, que al ejecutarse genera un archivo HTML con información técnica y un historial pormenorizado del comportamiento de la batería.

El informe de batería: qué datos ofrece y cómo interpretarlos

El informe generado por el comando powercfg /batteryreport contiene varias secciones relevantes. Entre ellas destaca la información sobre la batería instalada, donde se presentan dos cifras clave: la capacidad original (Design Capacity), que corresponde al valor cuando la batería salió de fábrica, y la capacidad total de carga actual (Full Charge Capacity), ambas expresadas en mWh. Comparar estos valores permite saber cuánto se ha degradado la batería con el paso del tiempo.

El apartado de Uso reciente detalla el historial de cargas, periodos en los que el equipo estuvo conectado a la corriente, y los estados del PC como activo, en suspensión o hibernado. Junto a esto, la sección Uso de batería muestra un gráfico con el consumo diario en los últimos días, ofreciendo pistas sobre aplicaciones o hábitos que pueden estar acelerando el desgaste.

El historial de uso reportado por Windows ayuda a identificar patrones en la duración y consumo energético de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro segmento importante es el historial de capacidad de batería. Aquí se observa cómo ha evolucionado la capacidad máxima de carga en distintos periodos, lo que permite identificar tendencias de degradación.

Finalmente, la tabla de estimaciones de duración de batería indica el tiempo de actividad del portátil con una sola carga, información útil para detectar si el rendimiento ha caído por debajo de lo esperado.

Recomendaciones de Microsoft para maximizar la vida útil de la batería

Las baterías de ion-litio son las más frecuentes en portátiles y tabletas modernas. Este tipo de batería destaca por su capacidad de carga rápida, descarga estable y alta densidad energética, lo que posibilita diseños compactos. Sin embargo, su capacidad disminuye después de un número determinado de ciclos de carga y descarga.

Según las recomendaciones de Microsoft, para alargar la vida útil de la batería es preferible evitar descargas profundas frecuentes y mantener la carga en un rango moderado, idealmente entre el 20 % y el 80 %. Dejar que la batería se descargue por completo o mantenerla siempre al 100 % puede acelerar el deterioro químico interno.

Microsoft recomienda mantener la carga de la batería entre el 20 % y el 80 % para prolongar su vida útil en portátiles. (REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

El calor es otro factor crítico: utilizar o cargar el dispositivo a temperaturas elevadas puede acelerar la degradación irreversible de las celdas. Si se prevé almacenar el portátil durante un periodo prolongado, es conveniente dejar la batería cargada entre el 40 % y el 60 %, y guardar el dispositivo en un lugar fresco y seco. Además, se recomienda comprobar periódicamente el nivel de carga para evitar descargas profundas.

Algunos equipos ofrecen la opción de carga inteligente, que limita la carga máxima para preservar la batería cuando el portátil permanece conectado durante largos periodos. Activar esta función contribuye a mantener el nivel de carga recomendado de forma automática.

Si la batería comienza a hincharse o pierde notablemente su capacidad, debe dejarse de usar el dispositivo de inmediato. Manipular una batería dañada puede implicar riesgos de seguridad, por lo que se aconseja evitar presionarla o perforarla.