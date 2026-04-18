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Microsoft rediseña el menú Inicio de Windows 11: menos clics y acceso más rápido a tus apps

Microsoft busca mejorar la velocidad y reducir los tiempos de respuesta en el sistema

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Microsoft prepara un cambio para el Inicio de Windows 11. (Microsoft)
Microsoft prepara un cambio para el Inicio de Windows 11. (Microsoft)

Microsoft prepara uno de los cambios más esperados por los usuarios de Windows 11: un rediseño del menú Inicio que promete mejorar su rendimiento, ofrecer mayor personalización y reducir la cantidad de clics necesarios para acceder a aplicaciones. La nueva versión ya está en desarrollo y apunta a corregir varias de las críticas más recurrentes desde el lanzamiento del sistema.

El menú Inicio se ha mantenido como uno de los puntos más cuestionados de Windows 11, principalmente por su lentitud en algunos equipos y la falta de opciones para adaptarlo a las preferencias del usuario. Con esta actualización, Microsoft busca dar respuesta a esas quejas con cambios que, si bien no alteran radicalmente el diseño visual, sí transforman la experiencia de uso.

Más control sobre el diseño del menú

Uno de los cambios más importantes será la posibilidad de elegir manualmente entre un diseño compacto o ampliado del menú Inicio. Hasta ahora, el sistema decidía automáticamente cuál mostrar según el tamaño de la pantalla, lo que generaba confusión entre los usuarios.

Windows 11 cambiará el menú de Inicio. (Microsoft)
Windows 11 cambiará el menú de Inicio. (Microsoft)

Con la nueva versión, esta decisión pasará a estar en manos del usuario. Desde la configuración del sistema será posible cambiar el tamaño del menú según las necesidades de cada persona, lo que permitirá una experiencia más consistente y personalizada.

Además, se podrán desactivar secciones completas del menú. Por ejemplo, quienes no utilicen la lista de aplicaciones o la sección de recomendaciones podrán eliminarlas para liberar espacio y simplificar la interfaz. Lo mismo ocurrirá con las apps ancladas u otros elementos que actualmente aparecen por defecto.

Un menú más rápido y fluido

Otro de los aspectos clave de esta actualización es el rendimiento. En la versión actual de Windows 11, el menú Inicio puede tardar en abrirse cuando el equipo está bajo carga, algo que afecta directamente la experiencia del usuario.

Microsoft asegura que el nuevo diseño estará optimizado para responder de forma inmediata, incluso en situaciones de alta exigencia del sistema. Esto significa que el menú debería abrirse sin retrasos y reaccionar con fluidez desde el primer momento, incluyendo la búsqueda de aplicaciones o archivos.

Microsft prepara un nuevo menú de Inicio. (Microsoft)
Microsft prepara un nuevo menú de Inicio. (Microsoft)

Estas mejoras se apoyan en el uso de WinUI 3, un marco de interfaz más moderno que permite desarrollar componentes más rápidos y eficientes dentro del sistema operativo.

Parte de un cambio más amplio

El rediseño del menú Inicio no llega solo. Forma parte de un proyecto interno más amplio de Microsoft conocido como Windows K2, cuyo objetivo es hacer que Windows 11 sea más estable, rápido y fácil de usar.

Este plan incluye ajustes en otros elementos clave del sistema, como la barra de tareas, las actualizaciones y la seguridad. De hecho, la compañía ya reconoció problemas en versiones recientes del sistema y adelantó que trabaja en cambios estructurales para mejorar la experiencia general.

Entre las primeras novedades que llegarán, se espera una barra de tareas más flexible, capaz de ubicarse en distintas posiciones de la pantalla, algo que también había sido solicitado por los usuarios.

Persona sentada ante un monitor con pantalla de inicio de Windows 11, vista desde atrás, en escritorio
Windows 11 tendrá pronto un nuevo Menú de Inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lanzamiento progresivo

Pese a las expectativas, el nuevo menú Inicio no estará disponible de inmediato. Antes de llegar al público general, deberá pasar por el programa Insider, donde será probado por usuarios y desarrolladores para detectar posibles errores.

Las primeras actualizaciones relacionadas con estos cambios comenzarán a desplegarse en los próximos meses, aunque el rediseño completo podría tardar más en consolidarse.

Con este movimiento, Microsoft busca corregir uno de los puntos más débiles de Windows 11 y acercarse a una experiencia más ágil, personalizable y acorde a las necesidades actuales de los usuarios.

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