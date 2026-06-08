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El llanto de Lali Espósito en River: la emoción desbordó el estadio con el tema Perdedor

La cantante dejó ver su costado más vulnerable durante una interpretación marcada por recuerdos. El abrazo con el violinista y la repercusión en redes sociales

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Lali Espósito y su emotiva interpretación de Perdedor en el escenario de River junto al violinista Javier Casalla

En su segunda noche en el estadio de River, Lali vivió un momento cargado de emoción que marcó a fuego la velada. Frente a más de 80 mil personas, la artista se quebró en pleno escenario durante la interpretación de Perdedor, una de las canciones con mayor peso introspectivo de su repertorio. La escena, acompañada por la lluvia y una puesta minimalista, se convirtió en uno de los hitos del show y generó una reacción inmediata tanto en el público presente como en redes sociales.

La cantante, vestida con un diseño claro y con el cabello empapado, se detuvo en el centro del escenario, iluminada por una luz puntual y rodeada de penumbra. El silencio del estadio solo fue interrumpido por los primeros acordes del violinista, Javier Casalla, lo que acentuó la atmósfera de intimidad. A medida que avanzaba la canción, la voz de Lali Espósito comenzó a quebrarse, evidenciando la carga personal que implica para ella este tema. El llanto no tardó en brotar y, lejos de ocultarlo, la cantante permitió que la vulnerabilidad formara parte de la experiencia compartida con su público.

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La cantante Lali Espósito, con el cabello mojado y lágrimas en el rostro, abraza a un hombre con cabello rizado y auriculares en un escenario oscuro
El abrazo final entre Lali y Javier Casalla selló una actuación que el público convirtió en uno de los instantes más recordados del concierto

La magnitud de la audiencia no impidió que el momento se sintiera cercano. En el sector de plateas y en el campo, miles de personas acompañaron a la artista, coreando la letra y sosteniendo el clima con una ovación cerrada. Bajo la lluvia, el estadio se unió en una misma emoción, generando una comunión poco habitual en shows de esta envergadura. Al finalizar la interpretación, la cantante se acercó al violinista, quien la acompañó durante todo el segmento, y se fundió en un abrazo que resumió la intensidad vivida.

El trasfondo de la canción Perdedor excede el plano musical y conecta con experiencias personales de la propia intérprete. En palabras de Lali, el tema “empieza diciendo ‘mi casa rota en pedazos, y yo no me dicuenta que esto pasó’, Y es un poco tambíen una analogía con la vida. con las familias... son una cosa muy frágil así no parezca. Como que uno dice ‘bueno, la familia es lo más importante’, Sí, obvio, pero dentro de las familias hay unas aristas, unas... Y es muy fundacional lo que te pasa en tu vida, en tu familia, en tu núcleo familiar. Una enfermedad, una pérdida”.

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La cantante Lali Espósito con cabello mojado y ropa clara, sujetando un micrófono con ambas manos, canta con expresión emotiva en un escenario oscuro
Lali Espósito se emociona visiblemente hasta las lágrimas mientras interpreta su canción 'Perdedor' en el escenario del Estadio River Plate, con el cabello y la vestimenta mojados, en un momento que conmovió al público

La artista reveló que atravesó una pérdida “muy zarpada” en su familia, lo que la llevó a observar la vida desde otro lugar. “Eso te coloca en otro lado, te hace ver las cosas de otra manera. Y me interesaba hablar de eso, de cuando uno está con la casa prendida fuego y tenés que reconstruirte y reconstruir eso que es tu casa. No tenés dónde ir a vivir, tenés que reconstruir esa. Bueno, y ese laburo de encontrar que dice como guardar los recuerdos y después los quiere, después los vuelvo a guardar, como una cosa de aceptar esa cosa irreversible que genera lo emocional dentro del campo familiar, de lo fundacional de una persona”.

El momento de quiebre no pasó inadvertido ni en el estadio ni en el universo digital. Al difundirse el video de la interpretación en redes, los comentarios se multiplicaron y dieron cuenta del efecto que tuvo tanto en quienes asistieron al concierto como en aquellos que siguieron la transmisión a distancia.

Lali Espósito, de espaldas y con vestido claro, en el escenario oscuro de River, frente a un violinista. Otro músico toca a la izquierda, con escaleras detrás
La escenografía sobria, la iluminación tenue y la puesta minimalista concentraron la atención en la voz de Lali y en el violín

Una seguidora expresó: “Me voy a guardar este video en el corazón para siempre porque así mismo me siento yo cada vez que escucho Perdedor. Te amo, Mariana, no existe ni va a existir nadie como vos, ni volviendo a nacer”. Las respuestas reflejaron identificación y emoción: “Me duele esa canción y eso que no sabemos detalles del trasfondo”, escribió otra usuaria, mientras que una más se refirió al desenlace del tema: “Lo poético que fue el final de Perdedor, con Lali llorando y el violín. Soy un mar de lágrimas en este momento”.

El segmento de Perdedor estuvo marcado por una escenografía sobria, donde el protagonismo recayó en la interpretación vocal y el acompañamiento instrumental. La iluminación tenue y el uso de elementos mínimos en escena crearon el clima propicio para el despliegue de emociones. Javier Casalla, cuya presencia fue clave, aportó un matiz melódico que acentuó la intensidad del momento, con la melodía de su violín. En las imágenes del show, se observa el diálogo visual entre cantante y músico, así como el abrazo final que selló la actuación.

Lali Espósito, con cabello oscuro y vestida de claro, mira a un hombre barbudo con auriculares tocando el violín en un escenario oscuro
La interpretación de Perdedor en River generó una reacción inmediata del público y se volvió viral en redes sociales

Las condiciones climáticas, con la lluvia como telón de fondo, sumaron un elemento extra de dramatismo y autenticidad. La artista, lejos de dejarse vencer por las inclemencias, incorporó este factor al relato, potenciando la carga simbólica de la presentación.

El público, atento y respetuoso, acompañó con aplausos sostenidos, contribuyendo a que el cierre se transformara en uno de los puntos más recordados del concierto. La interacción artística y el clima generado en el estadio de River convirtieron ese instante en una experiencia colectiva de alto impacto, donde la música y la emoción compartida se fundieron sin barreras.

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Lali EspósitoRiverPerdedorJavier Casalla

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