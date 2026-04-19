Los videos que grabas con tu iPhone estarían arruinándose por culpa de esta función

La función Audio Zoom de iPhone genera quejas entre usuarios de Apple por afectar la calidad del audio en videos grabados.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Una función aparentemente útil de los iPhone está generando quejas entre usuarios que graban vídeos: el Audio Zoom. Esta herramienta, incluida en los dispositivos de Apple, promete mejorar la calidad del sonido en ciertas situaciones, pero puede provocar que el resultado final sea insatisfactorio o artificial, especialmente si no se ajusta a las necesidades del usuario.

Desde MacRummors detallan los motivos por los que esta función puede afectar negativamente tus grabaciones, cómo identificar si está activada y cuáles son los pasos para desactivarla fácilmente.

Desde su lanzamiento, Apple ha dotado a los iPhone de múltiples herramientas automáticas para optimizar la experiencia audiovisual. Entre ellas, el modo Cine y los distintos estilos de imagen permiten personalizar la estética de fotos y vídeos.

Sin embargo, estas automatizaciones no siempre cumplen con las expectativas en todos los escenarios. El caso del Audio Zoom es un claro ejemplo de cómo una función ideada para aportar valor puede, en ciertos contextos, generar el efecto contrario.

Usuarios reportan que el Audio Zoom puede dar un resultado artificial y eliminar sonidos ambientales importantes en videos de iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es la función Audio Zoom de iPhone

La función Audio Zoom fue presentada por Apple como una novedad revolucionaria en la grabación de vídeo con teléfonos móviles. Su principio de funcionamiento es sencillo: cuando el usuario realiza zoom durante una grabación, el sistema ajusta automáticamente la orientación y la sensibilidad de los micrófonos internos para centrarse en el sujeto que aparece ampliado en la imagen.

De esta manera, el sonido ambiente se reduce y la fuente sonora principal se destaca, logrando que la voz o el sonido del sujeto grabado predominen sobre el entorno.

Esta característica resulta útil en contextos donde hay mucho ruido de fondo. Por ejemplo, durante un partido de fútbol o un concierto, el Audio Zoom ayuda a aislar la voz o el instrumento del protagonista, minimizando los gritos del público o el bullicio circundante. Así, se obtiene un audio más claro y definido del objeto grabado, lo que puede ser clave para quienes desean centrar la atención en una persona o acción específica.

Cómo el Audio Zoom daña los videos en iPhone

Cuando se graba un paisaje, una escena urbana o cualquier situación en la que el sonido ambiente es parte fundamental del vídeo, la reducción de ruidos puede producir un efecto artificial.

Eliminando el ruido de fondo, el Audio Zoom resulta útil en conciertos o eventos deportivos grabados con iPhone, pero limita la atmósfera real en otras situaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado es un audio plano y carente de matices, que no refleja la atmósfera real del lugar. Esta limitación ha provocado que numerosos usuarios perciban que la función “arruina” sus grabaciones, sobre todo en secuencias en las que el entorno sonoro es relevante.

En términos prácticos, el Audio Zoom puede bloquear el sonido ambiente incluso cuando el usuario no lo desea. Por ejemplo, al grabar un atardecer en la playa, el sistema puede eliminar el rumor de las olas y los sonidos naturales, dejando un vídeo con un audio poco natural. Esta situación ha llevado a muchos a buscar cómo desactivar la función para recuperar el control sobre la experiencia de grabación.

Cómo desactivar el Audio Zoom en el iPhone

El proceso para desactivar el Audio Zoom es sencillo, pero requiere que el dispositivo esté actualizado a iOS 26.4 o una versión posterior. El primer paso es verificar si hay actualizaciones disponibles. Para ello, basta con acceder a Ajustes, luego a la sección General y seleccionar Actualización de software. Si hay una versión más reciente, se debe instalar antes de continuar.

Desactivar la función Audio Zoom en el iPhone requiere actualizar el dispositivo a iOS 26.4 o una versión posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez actualizado el sistema, el siguiente paso consiste en ingresar a Ajustes y buscar la opción Cámara. Dentro de este menú, se encuentra la sección ‘Grabar sonido’, donde aparece la alternativa Zoom de audio. Al desactivar esta opción, el iPhone deja de priorizar la fuente sonora ampliada y vuelve a capturar el ambiente general como si el vídeo se grabara sin zoom.

Es importante señalar que este ajuste es reversible. El usuario puede volver a activar el Audio Zoom en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento, lo que facilita experimentar con ambas configuraciones para determinar cuál se adapta mejor a cada situación.