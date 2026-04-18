Apple ya tendría listos los cuatro colores del iPhone 18 Pro: descubre si tu tono favorito está

Apple ya habría seleccionado los colores para el iPhone 18 Pro. REUTERS/Maxim Shemetov

Apple ya habría definido los colores para el próximo iPhone 18 Pro, según una reciente filtración del portal MacWorld. Los nuevos tonos serían: azul claro, cereza oscuro, gris oscuro y plata. Así, la compañía dejaría atrás los colores blanco, naranja y azul oscuro que formaron parte del iPhone 17 Pro.

Cabe destacar que, según Bloomberg, Apple habría estado probando un tono rojo para los teléfonos de este año. Sin embargo, el medio mencionado inicialmente dice que el color seleccionado se acercará más al cereza que a un rojo.

Cómo serían los nuevos colores del iPhone 18 Pro

Los nuevos colores del iPhone 18 Pro se perfilan como una de las principales novedades estéticas del próximo lanzamiento de Apple. La compañía planea introducir tonos completamente renovados en su línea Pro.

Los colores del iPhone 18 Pro serán una de las novedades visuales más destacadas. (MacWorld)

Entre ellos destaca el cereza oscuro, que, a diferencia del llamativo naranja cósmico de la generación anterior, será menos brillante, pero lo suficientemente distintivo como para identificar al nuevo modelo.

Como es habitual, se espera que Apple discontinúe la gama actual de colores para dar paso a estas nuevas variantes.

Las imágenes filtradas muestran que el iPhone 18 Pro podría estar disponible en tres opciones inéditas: azul claro, un tono similar al azul niebla visto en el iPhone 17 estándar; gris oscuro, que aportaría sobriedad y modernidad; y una versión plateada que mantiene la elegancia clásica de la marca.

No siempre hay cuatro colores en los modelos Pro, así que la gama final podría cambiar. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Estos colores aún están en fase de desarrollo, ya que el dispositivo no ha entrado en producción masiva, por lo que Apple podría realizar ajustes de último momento o incluso descartar alguna de las opciones antes del lanzamiento final.

Cabe recordar que Apple no siempre ofrece cuatro variantes cromáticas para sus modelos Pro, por lo que la selección definitiva podría variar respecto a las filtraciones iniciales.

Qué otras filtraciones hay de la línea de iPhone 18

Las filtraciones más recientes sobre la línea iPhone 18 revelan cambios importantes en estrategia, diseño y funciones:

Lanzamiento escalonado.

Apple lanzará primero los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el primer iPhone Fold en septiembre de 2026. Los modelos estándar (iPhone 18, 18e y la segunda generación del iPhone Air) llegarán recién en la primavera de 2027.

Según rumores, Apple lanzará primero los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el iPhone Fold en septiembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Primer iPhone plegable.

Se espera un iPhone Fold con pantalla de 5,5 pulgadas cerrada y 7,8 pulgadas abierta, aspecto ratio 4:3, carcasa de titanio y Touch ID lateral.

Procesador de nueva generación.

Toda la gama iPhone 18 usará el nuevo chip A20 (2 nanómetros), prometiendo mejoras notables en rendimiento y eficiencia energética. Los Pro tendrán una variante A20 Pro.

Mejoras en cámara.

Se espera un sensor frontal de 24 MP para todos los modelos y, en los Pro, una cámara principal con apertura variable para mayor control creativo.

Pantallas y Dynamic Island.

El iPhone 18 Pro y Pro Max podrían integrar Face ID bajo la pantalla, eliminando el recorte clásico. El Dynamic Island sería más pequeño y, en los modelos estándar, se mantendría el diseño actual.

Apple sumará funciones avanzadas de IA basadas en Gemini para mejorar Siri y agregar nuevas opciones. (Apple)

RAM y almacenamiento.

Se prevé que todos los iPhone 18 tengan 12 GB de RAM y opciones desde 256 GB de almacenamiento, con soporte para carga rápida de 40W y carga inalámbrica mejorada.

Colores.

Además de los nuevos tonos filtrados (azul claro, cereza oscuro, gris oscuro y plata), se rumorea un rojo profundo exclusivo para los Pro.

Siri y funciones de IA.

Apple integrará capacidades avanzadas de IA basadas en Gemini, mejorando las respuestas de Siri y agregando funciones contextuales.

El iPhone 17e, presentado el 2 de marzo de 2026, es el modelo más reciente de Apple. (Apple)

Cuál fue el último iPhone que lanzó Apple

El último iPhone lanzado por Apple es el iPhone 17e, presentado oficialmente el 2 de marzo de 2026. Este modelo se suma a la familia iPhone 17 y destaca por su procesador A19 de última generación, una cámara Fusion de 48 MP, mayor resistencia y capacidad mínima de almacenamiento de 256 GB.

Además, incluye funciones avanzadas como conectividad satelital, MagSafe, pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y mejoras en eficiencia energética y autonomía.