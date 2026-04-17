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El iPhone será más inteligente que nunca: las cuatro funciones que llegarán a Apple Intelligence con iOS 27

iOS 27 apostará por una inteligencia artificial más integrada, capaz de organizar datos, contactos y contenido sin intervención manual

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John Giannandrea, jefe de IA de Apple, dejó su puesto.
Apple se encuentra preparano nuevas funciones para Apple Intelligence.

Apple prepara una nueva evolución de su sistema de inteligencia artificial con la llegada de iOS 27. Filtraciones basadas en código interno, detectadas por el desarrollador Nicolás Álvarez y verificadas por MacRumors, revelan al menos cuatro funciones que apuntan a transformar la forma en que los usuarios interactúan con el iPhone.

Aunque su presencia en el sistema no garantiza su lanzamiento final, las evidencias sugieren que la compañía avanza hacia una integración más profunda de la IA en tareas cotidianas.

Las nuevas capacidades estarían centradas en ampliar el alcance de Apple Intelligence dentro de aplicaciones clave del sistema. Dos de ellas giran en torno a Visual Intelligence, la herramienta que permite usar la cámara del iPhone para interpretar el entorno.

Apple Intelligence.
Las nuevas funciones de IA para iPhone son para Visual Intelligence. (Apple)

Según el análisis del código, Apple trabaja en la posibilidad de escanear etiquetas nutricionales para integrarlas en la app de salud, así como en el reconocimiento automático de números telefónicos y direcciones impresas para añadirlos directamente a contactos.

Estas funciones reflejan un cambio importante: el iPhone no solo captará imágenes, sino que comprenderá información útil en tiempo real. En lugar de escribir o copiar datos manualmente, el usuario podrá simplemente apuntar con la cámara y dejar que el sistema procese el contenido.

IA aplicada a la vida diaria

La tercera función detectada apunta a la app Apple Wallet, donde la inteligencia artificial permitiría generar pases digitales automáticamente a partir de documentos físicos escaneados, como entradas de conciertos o tarjetas de membresía.

Este cambio busca simplificar procesos habituales, eliminando pasos intermedios y reduciendo la fricción en el uso diario del dispositivo. En lugar de depender de apps externas o configuraciones manuales, el sistema podría interpretar el documento y convertirlo en un pase listo para usar.

Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple.
Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple. (Mashable)

La cuarta novedad se enfoca en el navegador Safari. Aquí, la inteligencia artificial se encargaría de nombrar automáticamente los grupos de pestañas según su contenido.

Aunque se trata de una función más discreta, apunta a una tendencia clara: automatizar pequeñas tareas repetitivas que suelen pasar desapercibidas, pero que impactan en la organización y productividad del usuario.

Un paso hacia una IA más invisible

Estas funciones no aparecen aisladas. Forman parte de una estrategia mayor en la que Apple busca que la inteligencia artificial deje de percibirse como una herramienta separada y pase a integrarse de manera natural en el sistema operativo.

En ese contexto, se espera una evolución importante de Siri, que en iOS 27 podría dejar de funcionar como un asistente independiente para integrarse más profundamente con las aplicaciones del sistema. Esto permitiría ejecutar acciones complejas sin necesidad de múltiples comandos, acercándose a un modelo más conversacional y automatizado.

Apple busca que su IA sea una herramienta separada, por lo que desea que se integre a su sistema de manera natural.
Apple busca que su IA sea una herramienta separada, por lo que desea que se integre a su sistema de manera natural.

Además, estos avances coinciden con rumores sobre futuros dispositivos con capacidades de visión integrada, como gafas inteligentes o accesorios con cámara. Un sistema de reconocimiento visual más avanzado sería clave para ese tipo de hardware, donde la interacción dependería menos de la pantalla y más del entorno.

Entre filtraciones y expectativas

A pesar del interés que generan estas novedades, es importante tener en cuenta que provienen de cadenas de código interno. Esto implica que su implementación final podría cambiar, retrasarse o incluso no llegar a los usuarios.

Apple presentará oficialmente iOS 27 en su conferencia anual de desarrolladores, la WWDC 2026, prevista para junio, con un lanzamiento público esperado para septiembre.

Apple presentaría sus nuevas funciones de iOS 27 en su conferencia WWDC 2026.
Apple presentaría sus nuevas funciones de iOS 27 en su conferencia WWDC 2026.

Más allá de las funciones específicas, lo que estas filtraciones dejan claro es el rumbo que está tomando la compañía: una inteligencia artificial cada vez más integrada, menos visible y orientada a simplificar acciones cotidianas.

El objetivo no es que el usuario “use” la IA de forma consciente, sino que esta funcione en segundo plano, anticipándose a sus necesidades. Si se concretan estas funciones, el iPhone no solo será más inteligente, sino también más autónomo en la gestión de información y tareas diarias.

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