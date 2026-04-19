Cómo saber qué versión de Android tiene el celular y cómo actualizarla paso a paso

La revisión de las actualizaciones mejora la funcionalidad del dispositivo y prolonga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios suelen desconocer qué versión de Android tiene su dispositivo o si está actualizado. Esta información resulta clave para garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento y el acceso a nuevas funciones.

La falta de actualización puede exponer datos personales, limitar el acceso a aplicaciones recientes y provocar errores en el sistema. Según el blog de ayuda de Android, existen pasos sencillos para consultar y actualizar el sistema operativo, aunque no todos los usuarios conocen este procedimiento esencial.

El centro de ayuda de Android señala que cuando haya actualizaciones disponibles para el dispositivo, el usuario recibirá notificaciones, pero ofrece mecanismos para buscarlas de manera manual.

Dónde se puede consultar la versión de Android instalada

La información sobre la versión de Android y el estado de seguridad se encuentra en la sección de Configuración del dispositivo. (Foto: Europa Press)

La manera más confiable de saber qué versión de Android está instalada consiste en acceder a la aplicación de Configuración. El blog de ayuda de Android detalla que en la app de Configuración está el número de versión de Android, el estado de actualización de seguridad y el estado del sistema de Google Play.

Estos datos permiten conocer si el celular está protegido ante amenazas recientes y si dispone de las últimas funciones lanzadas por Google.

El proceso inicia con la apertura de la app de Configuración. Desde allí, el usuario debe buscar la opción “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet”. En ese apartado, aparece la sección “Versión de Android”, donde se puede consultar el número de versión instalado, de la actualización de seguridad y del sistema de Google Play.

Qué pasos seguir para buscar actualizaciones de Android manualmente

El sistema permite buscar e instalar actualizaciones desde la Configuración, incluso cuando no se recibe la notificación automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las actualizaciones suelen llegar de manera automática, en ocasiones la notificación puede perderse o el dispositivo podría no estar conectado a internet. Según la ayuda oficial de Android, existe un método manual para comprobar y descargar las actualizaciones pendientes.

Primero, es necesario abrir la app de Configuración y seleccionar la opción “Sistema”. Allí, se accede a “Actualizaciones de software”, donde se pueden consultar las novedades disponibles para el dispositivo.

Una vez dentro de la sección de actualizaciones, el usuario debe seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El blog de ayuda sugiere realizar este proceso cuando el celular esté conectado a una red WiFi y con al menos el 75% de batería.

Las actualizaciones pueden ocupar mucho espacio y demorar varios minutos, así que es fundamental evitar que el dispositivo se apague durante la instalación.

Por qué es importante actualizar el sistema operativo de un celular Android

Las actualizaciones corrigen fallos, mejoran el rendimiento y refuerzan la protección ante amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema Android actualizado ofrece ventajas directas en términos de seguridad y rendimiento. Las nuevas versiones del sistema incluyen parches que corrigen vulnerabilidades detectadas, así como mejoras en la gestión de la energía y nuevas funciones.

De acuerdo con la guía oficial, la mayoría de las actualizaciones del sistema y de los parches de seguridad se instalan automáticamente, aunque algunos dispositivos requieren intervención manual.

La actualización constante permite acceder a novedades en aplicaciones y servicios, y previene el riesgo de ataques cibernéticos. Los usuarios que no actualizan su sistema pueden enfrentar errores en el funcionamiento de las aplicaciones, incompatibilidad con nuevas versiones de la Play Store y mayor exposición a software malicioso.

Qué puede impedir la actualización de un celular Android

La falta de espacio y el soporte limitado de los fabricantes pueden restringir el acceso a las versiones más recientes. (Imagen ilustrativa Infobae)

No todos los celulares pueden instalar la última versión disponible de Android. Los dispositivos más antiguos o con almacenamiento limitado pueden quedar fuera de las actualizaciones oficiales.

Android advierte: “Los dispositivos más antiguos no siempre pueden ejecutar versiones más nuevas de Android”. Asimismo, la falta de espacio suficiente en la memoria interna es una de las causas frecuentes que impiden la descarga o instalación del software.

Otra limitación común es la política de soporte de los fabricantes. Algunas marcas dejan de enviar actualizaciones a modelos antiguos después de cierto tiempo.

Cuando esto ocurre, el usuario puede verificar la disponibilidad de la última versión compatible o considerar alternativas como la restauración de fábrica para liberar espacio, siguiendo siempre las pautas de respaldo de datos del soporte oficial.