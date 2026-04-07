Así debes configurar un celular Android para que consuma menos batería

Una de las dudas comunes de los usuarios es cómo es posible prolongar el tiempo de uso de un dispositivo Android sin perder el rendimiento habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay diversos pasos y configuraciones que permiten reducir el consumo de energía en un celular Android, optimizando su rendimiento y evitando que la batería se agote antes de lo esperado.

De acuerdo con el centro de ayuda de Android, cada dispositivo ofrece opciones específicas para gestionar el gasto energético, desde ajustes en la pantalla hasta la administración de aplicaciones en segundo plano.

El consumo de batería puede variar según el modelo y las condiciones de uso. Sin embargo, existen pautas universales que ayudan a prolongar la vida útil de la batería y mejorar la experiencia diaria.

Qué acciones permiten reducir el consumo de energía en un celular Android

El tiempo de apagado automático y el brillo adecuado de la pantalla son claves en la gestión del consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantalla es uno de los componentes que más energía consume en cualquier celular. Reducir el tiempo de espera para que la pantalla se apague automáticamente disminuye la demanda energética cuando el dispositivo no está en uso.

Además, el ajuste del brillo influye de forma directa en la autonomía. Disminuir manualmente la intensidad o activar el brillo automático permite que el dispositivo adapte la luminosidad según las condiciones del espacio, evitando el exceso de consumo.

Existen opciones adicionales que permiten reducir el consumo, como desactivar sonidos o vibraciones del teclado, funciones que suelen pasar inadvertidas. Estas características generan una demanda constante de energía al interactuar con el dispositivo.

Otra medida es la activación de la función Batería adaptable porque limita los recursos para las aplicaciones menos utilizadas. Esta herramienta se encuentra en el apartado de batería de la configuración.

Cómo afecta el uso de aplicaciones a la batería de un celular Android

Las aplicaciones en segundo plano consumen gran cantidad de energía que puede dejar sin batería el celular en poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas aplicaciones continúan funcionando en segundo plano, lo que puede agotar la batería sin que el usuario lo perciba. Por esta razón, se sugiere restringir las apps que más consumen energía, opción que está disponible en la sección de batería dentro de la configuración del teléfono.

Otra sugerencia es borrar cuentas y servicios que ya no se utilizan. Cada cuenta vinculada implica procesos en segundo plano que se sincronizan de manera periódica, contribuyendo al consumo energético.

Por qué es clave activar el tema oscuro en un celular Android

El modo oscuro, disponible en la mayoría de los dispositivos Android recientes, representa una estrategia eficiente para conservar energía. Activar esta opción ayuda a ahorrar batería, sobre todo en dispositivos con pantallas OLED, donde los píxeles negros permanecen apagados.

El modo oscuro reduce la demanda de energía y favorece la autonomía en la mayoría de los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función puede activarse desde la configuración de pantalla y sumado a proporcionar ahorro energético, brinda un mayor confort visual en ambientes con poca luz.

Asimismo, el uso prolongado del tema oscuro contribuye a una experiencia más agradable y un desgaste más lento de la batería. Android sugiere emplear esta modalidad siempre que sea posible, en combinación con otras medidas mencionadas, para maximizar la autonomía del dispositivo.

Cuáles son las mejores prácticas para cuidar la batería de un celular Android

El cuidado de la batería no se limita a la configuración interna del dispositivo. Usar el adaptador de energía original es fundamental, porque los cargadores económicos pueden suministrar energía de manera inadecuada o incluso dañar el teléfono.

Para evitar problemas en este componente se deben usar cargadores originales y evitar altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra sugerencia clave es mantener el dispositivo en lugares frescos, evitando el sobrecalentamiento, sobre todo cuando la carga está completa.

Las temperaturas elevadas aceleran el desgaste de la batería, incluso cuando el celular no está en uso. Android aconseja evitar exponer el teléfono a fuentes de calor y, ante problemas persistentes de autonomía, reiniciar el dispositivo puede restablecer los procesos que afectan el consumo.

Cómo solucionar varios problemas con la batería de un celular Android

Si el bajo rendimiento persiste tras aplicar las pautas, Android sugiere reiniciar el teléfono como primer paso. Para la mayoría de los modelos, mantener pulsado el botón de encendido durante treinta segundos inicia el reinicio automático.

Otro punto es ver si existen actualizaciones disponibles en el sistema operativo resulta esencial. Las actualizaciones suelen introducir mejoras en la eficiencia energética y soluciones a errores que afectan el rendimiento de la batería.