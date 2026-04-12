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Cuando lleves un celular Android al servicio técnico activa este modo de reparación: para qué sirve

Móviles de Samsung, Xiaomi, Oppo y Motorola cuentan con esta función para proteger información personal

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Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
La preocupación por la privacidad y la seguridad de datos personales crece entre usuarios al reparar dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de los dispositivos móviles, la privacidad y la seguridad de los datos personales se han convertido en preocupaciones centrales para millones de usuarios. Cada vez que un teléfono requiere reparación, surge la duda de cómo proteger toda la información almacenada en el dispositivo cuando queda en manos de un técnico.

La respuesta a este dilema se encuentra en una función poco conocida pero sumamente práctica: el modo reparación o modo mantenimiento de Android.

El problema de la privacidad al reparar un móvil

La reparación de un móvil no solo es una cuestión técnica. Al entregar el dispositivo, el usuario pone en juego datos sensibles: imágenes privadas, conversaciones, credenciales de acceso y documentos importantes pueden quedar temporalmente expuestos.

Si bien la mayoría de los servicios técnicos operan bajo protocolos de seguridad, la inquietud persiste. Hasta hace poco, la única opción confiable consistía en borrar todo el contenido del teléfono antes de llevarlo a reparar. Este método, aunque efectivo, resultaba engorroso: implicaba restaurar copias de seguridad y reconfigurar el móvil desde cero, un proceso que puede llevar horas y requiere paciencia.

Android - caché - celulares - tecnología - 4 de enero
La exposición de imágenes privadas, conversaciones y credenciales al reparar el móvil representa un riesgo significativo para la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, resulta incómodo pensar que un tercero pueda curiosear o acceder a datos personales. El miedo a la pérdida de privacidad llevó a que algunos optaran por no reparar sus dispositivos o intentaran arreglos caseros, solo para evitar el riesgo de exposición.

Qué es el modo reparación o modo mantenimiento de Android

El modo reparación de Android surge precisamente para resolver ese desafío. Se trata de una función de seguridad que permite al usuario bloquear el acceso a su información personal cuando el teléfono está en manos ajenas, como durante una revisión o reparación técnica.

Al activar este modo, el sistema operativo crea un entorno restringido. Todas las aplicaciones, fotos, cuentas, archivos y configuraciones personales desaparecen temporalmente de la vista. El móvil solo muestra las funciones básicas necesarias para pruebas de hardware y diagnósticos.

Primer plano de un adolescente con camiseta azul, estresado, sosteniendo un teléfono. Está en un escritorio con un cuaderno abierto, una lapicera y papeles arrugados.
Dispositivos de marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei y Motorola incorporan el modo reparación con cifrado y particiones protegidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta modalidad funciona como una especie de perfil invitado avanzado, más seguro que el habitual. El técnico puede encender el dispositivo, comprobar el funcionamiento de la pantalla, la batería, los sensores o el micrófono, pero no tiene acceso a la galería de imágenes, los mensajes, las redes sociales ni las aplicaciones bancarias.

El modo reparación, presente en dispositivos de marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei o Motorola, utiliza mecanismos de cifrado y particiones protegidas del sistema para garantizar que la información privada permanezca aislada. Aunque el dispositivo parece recién salido de fábrica, en realidad los datos siguen almacenados, solo que inaccesibles hasta que el usuario desactive la función.

Este sistema evita la necesidad de realizar un reseteo de fábrica, lo que representa una ventaja considerable. El usuario no debe borrar su información ni perder tiempo restaurando el teléfono cuando recupera el dispositivo tras la reparación.

Cómo se activa el modo reparación o mantenimiento en Android

El proceso para activar el modo reparación puede variar ligeramente según el fabricante y la versión de Android, pero en la mayoría de los móviles recientes el procedimiento es sencillo y accesible desde los ajustes del sistema.

Primer plano de una persona usando un celular Android negro con la pantalla en modo oscuro, mostrando iconos de aplicaciones sobre un fondo oscuro.
Activar el modo reparación en Android implica acceder a Ajustes, buscar la opción y confirmar la entrada a este entorno seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generalmente, los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Abrir la aplicación Ajustes del teléfono y localizar la sección Sistema.
  2. Buscar la opción Modo mantenimiento o Modo reparación.
  3. Pulsar en Entrar al modo reparación y confirmar el proceso.

Al hacerlo, el móvil se reiniciará automáticamente y arrancará en ese entorno seguro. Los datos personales quedarán protegidos y fuera del alcance de cualquier técnico o persona no autorizada.

Para salir del modo reparación, basta con reiniciar el dispositivo e introducir el método habitual de desbloqueo (PIN, patrón o contraseña). Una vez hecho esto, el sistema restaurará el acceso completo a todas las aplicaciones, archivos y configuraciones del usuario.

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