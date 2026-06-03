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Aprovecha antes de que sea tarde: 5 juegos gratis disponibles en Xbox, Steam y Epic Games Store

Junio comenzó con una nueva tanda de juegos gratuitos en Xbox, Steam y Epic Games Store que ya están disponibles para descargar

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Steam, Xbox y Epic Games se encuentran regalando juegos para sus usuarios.
Steam, Xbox y Epic Games se encuentran regalando juegos para sus usuarios.

Los jugadores de Xbox y PC tienen una nueva oportunidad para ampliar sus bibliotecas sin gastar dinero. Durante los primeros días de junio, Xbox, Steam y Epic Games Store ofrecen cinco videojuegos gratuitos por tiempo limitado, con propuestas que van desde aventuras narrativas y ciencia ficción hasta plataformas y experiencias multijugador.

Algunas promociones finalizarán en cuestión de horas, por lo que quienes estén interesados deberán reclamarlas cuanto antes para conservar los títulos de forma permanente en sus cuentas.

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La selección incluye producciones de distintos géneros y estudios, permitiendo a los usuarios acceder gratuitamente a experiencias que normalmente tienen un costo. Una vez añadidos a la biblioteca digital correspondiente, los juegos permanecerán disponibles para siempre, incluso después de que termine la promoción.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tell Me Why se puede descargar gratis durante todo junio

Uno de los títulos más destacados es Tell Me Why, la aventura narrativa desarrollada por DONTNOD, estudio conocido por Life is Strange.

El juego puede reclamarse sin costo en Xbox y PC hasta el próximo 30 de junio. La promoción incluye los tres capítulos completos de la historia.

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La trama sigue a Tyler y Alyson Ronan, dos hermanos que regresan a Alaska para enfrentarse a recuerdos de su infancia y descubrir la verdad detrás de algunos acontecimientos marcados por una conexión sobrenatural.

Desde su lanzamiento, el título ha sido reconocido por su narrativa y por abordar temas relacionados con la identidad y las relaciones familiares.

Dontnod Entertainment
(Foto: Xbox)

Epic Games Store ofrece tres juegos gratuitos

La tienda digital de Epic Games vuelve a renovar su catálogo de juegos sin costo con varias propuestas disponibles durante los primeros días de junio.

Uno de ellos es Lonestar, una aventura de ciencia ficción centrada en la exploración espacial y los combates entre naves. El juego permite recorrer diferentes regiones de la galaxia mientras se mejora constantemente el equipamiento y las capacidades del jugador.

También se encuentra disponible Calico, una experiencia relajada en la que los jugadores administran una cafetería mágica rodeada de animales. La exploración y la personalización forman parte de sus principales atractivos. Ambos títulos podrán reclamarse gratuitamente hasta el 4 de junio.

La tercera propuesta es Bunny Guys!, un videojuego multijugador de parkour diseñado para partidas de hasta ocho participantes. El objetivo es superar obstáculos y llegar a la meta antes que los rivales. La promoción estará activa hasta el 5 de junio.

Bunny Guys! se encuentra gratis en la Epic Games Store.
Bunny Guys! se encuentra gratis en la Epic Games Store.

Steam suma un homenaje a los clásicos de acción

La plataforma Steam también participa en las promociones de junio con Gravity Circuit, un juego de acción y plataformas en dos dimensiones inspirado en las grandes franquicias clásicas de consola.

En esta aventura, los jugadores controlan a Kai, un héroe que utiliza los poderes del Circuito Gravitacional para detener una amenaza que pone en riesgo un mundo futurista dominado por robots. El título estará disponible de manera gratuita hasta el próximo 14 de junio.

Su propuesta combina combates rápidos, desplazamientos ágiles y un estilo visual que recuerda a las producciones de los años noventa.

Gravity Circuit es el juego que regala Epic Games Store.
Gravity Circuit es el juego que regala Steam.

Las fechas de las promociones son diferentes

Aunque todos los juegos son gratuitos, cada plataforma maneja plazos distintos para reclamarlos. Las promociones más urgentes corresponden a Epic Games Store, donde algunos títulos dejarán de estar disponibles en las próximas horas.

Por ello, quienes quieran añadirlos a su colección deberán actuar rápidamente. En el caso de Tell Me Why, los usuarios dispondrán de más tiempo, ya que podrá descargarse hasta el final de junio. Mientras tanto, Gravity Circuit permanecerá disponible durante la primera quincena del mes.

Una oportunidad para ampliar la biblioteca sin gastar dinero

Las promociones periódicas de Xbox, Steam y Epic Games Store se han convertido en una de las principales formas de descubrir nuevos videojuegos sin realizar compras adicionales.

Además de ofrecer títulos independientes y propuestas menos conocidas, estas iniciativas permiten recuperar producciones destacadas y acercar distintos géneros a nuevos jugadores.

Con cinco juegos disponibles de forma gratuita y fechas de finalización diferentes, los primeros días de junio representan una oportunidad para ampliar la biblioteca digital y asegurar nuevos títulos para disfrutar en cualquier momento.

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