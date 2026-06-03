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Efecto GTA VI: septiembre estará saturado de nuevos juegos y evitar el de Rockstar

Marvel’s Wolverine y Silent Hill Townfall son dos de los juegos que apostaron por este mes para evitar el gran lanzamiento del año

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El lanzamiento de GTA 6 impulsa una reconfiguración del calendario de videojuegos para evitar la competencia directa en noviembre. (ROCKSTAR GAMES)
El lanzamiento de GTA 6 impulsa una reconfiguración del calendario de videojuegos para evitar la competencia directa en noviembre. (ROCKSTAR GAMES)

La industria de los videojuegos atraviesa un momento de máxima tensión e incertidumbre a raíz de un único acontecimiento: el esperado lanzamiento de GTA 6.

El anuncio de la llegada de la nueva entrega de Rockstar Games para el 19 de noviembre ha generado un efecto dominó que sacude todo el calendario del sector. Lejos de tratarse de una simple coincidencia, septiembre se ha convertido en el mes elegido por decenas de estudios para lanzar sus proyectos antes de que el fenómeno Grand Theft Auto acapare la atención y los recursos de los jugadores.

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Cómo es el efecto rechazo de GTA 6 y la saturación de septiembre

El pánico corporativo ante la llegada de GTA 6 es palpable. Pocas veces un solo videojuego ha conseguido modificar de manera tan profunda las estrategias de lanzamiento de toda una industria.

Ningún estudio parece dispuesto a enfrentarse directamente al gigante de Rockstar, y lo que podría haber sido una dispersión natural de estrenos se ha transformado en una avalancha sin precedentes durante el mes de septiembre.

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Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
Septiembre de 2026 reúne el mayor número de estrenos de videojuegos recientes ante la inminente llegada de Grand Theft Auto 6.

La decisión responde a un cálculo claro: posicionar los juegos antes del 19 de noviembre, evitando el vacío de atención y ventas que se prevé con la llegada de GTA 6.

De esta manera, septiembre de 2026 se perfila como uno de los meses más intensos de la historia reciente del sector, con estrenos acumulados y una competencia feroz por cada euro, dólar o yen de los consumidores.

Listado completo de lanzamientos de septiembre

La magnitud del fenómeno se refleja en el listado de juegos que han fijado septiembre como su mes de estreno. A continuación, se detalla la agenda prevista con fechas y plataformas confirmadas, una muestra de la saturación y la diversidad de géneros que caracteriza este periodo:

  • The Blood of the Dawnwalker: jueves, 3 de septiembre (PC, PS5, Xbox)
  • Halloween: The Game: martes, 8 de septiembre (PS5, Xbox, PC)
  • Destroy All Humans 2: Reprobed: martes, 15 de septiembre (Switch 2)
  • Marvel’s Wolverine: martes, 15 de septiembre (PS5)
  • Trails in the Sky 2nd: jueves, 17 de septiembre (Switch, Switch 2, PC)
  • Warhammer 40.000: Dawn of War: jueves, 17 de septiembre (PC)
  • Dune: Awakening: martes, 22 de septiembre (PS5, Xbox)
  • Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition: jueves, 24 de septiembre (Switch 2)
  • Hell is Us: jueves, 24 de septiembre (Switch 2)
  • Control Resonant: jueves, 24 de septiembre (PC, PS5, Xbox)
  • : jueves, 24 de septiembre (PS5, PC)
  • Onimusha: Way of the Sword: viernes, 25 de septiembre (PS5, Xbox, PC)
  • Ace Combat 8: Wings of Theve: lunes, 28 de septiembre (PS5, Xbox, PC)
PlayStation 5 - Marvel’s Wolverine - videojuegos - tecnología - 21 de mayo
La lista de lanzamientos de septiembre incluye franquicias destacadas como Marvel’s Wolverine, Warhammer 40.000 y Dragon Quest XI S.

Estos son solo algunos de los títulos que encabezan la agenda, pero existen más juegos programados para ese mes, y la lista podría seguir creciendo conforme se acerquen los grandes eventos de la industria y se anuncien nuevas fechas.

Hay casos especialmente llamativos, como el de la desarrolladora finlandesa Remedy, que tras sostener que estar cerca de GTA 6 no era necesariamente perjudicial, finalmente ha situado Control Resonant el 24 de septiembre, manteniendo una distancia prudencial.

La saturación trae consigo un problema añadido: el overbooking de propuestas de gran calibre que se disputan la atención del público. La perspectiva de que varias grandes producciones se enfrenten para destacar es una consecuencia directa de la huida de la sombra de GTA 6.

Control Resonant, de Remedy
Remedy fija 'Control Resonant' para el 24 de septiembre, pese a su inicial confianza en no verse afectada por GTA 6.

Pero la solución puede resultar peor que la enfermedad, ya que la competencia entre títulos de alto perfil podría dejar a algunos en la cuneta, incapaces de alcanzar las cifras de ventas esperadas o que ante la aglomeración de juegos, los usuarios pasen de largo algunos lanzamientos.

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