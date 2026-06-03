De las gafas inteligentes al colgante con IA: la nueva apuesta de Meta para el entorno laboral

Meta se encontraría desarrollando un colgante con IA para utilizarlo durante reuniones de trabajo.

Meta quiere llevar la inteligencia artificial más allá de los teléfonos móviles y las gafas inteligentes. La compañía trabaja en un nuevo dispositivo portátil para oficinas: un colgante con IA diseñado para escuchar conversaciones, transcribirlas y convertirlas en resúmenes y listas de tareas.

El producto todavía no ha sido presentado oficialmente, pero comenzaría a probarse durante 2027 como parte de una nueva generación de wearables enfocados en la productividad empresarial.

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Según información publicada por Reuters, el dispositivo acompañaría al usuario durante toda la jornada laboral y funcionaría como una especie de asistente permanente. Mediante varios micrófonos, captaría las conversaciones del día a día y las enviaría a una aplicación, donde la inteligencia artificial se encargaría de transformar el audio en texto y extraer las ideas y acciones más importantes.

Un colgante wearable conceptual de Meta, con acabado metálico mate y detalles en negro brillante, destaca por su diseño elegante y futurista, incorporando discretamente el logo de Meta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Meta por fortalecer su negocio de hardware y encontrar nuevas aplicaciones para la inteligencia artificial en el entorno profesional.

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La idea detrás del dispositivo es sencilla: permitir que las personas se concentren en las reuniones y conversaciones sin preocuparse por tomar notas constantemente.

El colgante actuaría como una grabadora inteligente. Una vez capturado el audio, la IA procesaría la información para generar transcripciones, resúmenes automáticos y recordatorios de tareas pendientes.

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De esta manera, los usuarios podrían revisar posteriormente qué se discutió, qué decisiones se tomaron y qué actividades quedaron asignadas.

La propuesta busca convertir a la inteligencia artificial en una herramienta capaz de acompañar al trabajador durante toda su jornada, facilitando la organización y reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas.

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Meta apunta a desarrollar más dispositivos con IA. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La compra de Limitless da pistas sobre el proyecto

Aunque Meta no ha revelado detalles oficiales sobre el dispositivo, la adquisición de la startup Limitless a finales de 2025 ofrece una pista sobre el rumbo que podría tomar el proyecto.

La empresa desarrollaba un wearable denominado Pendant, un pequeño dispositivo que se puede llevar colgado del cuello o sujeto a la ropa y cuya función principal es grabar conversaciones para generar transcripciones y resúmenes mediante inteligencia artificial.

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La tecnología de Limitless estaba orientada a mejorar la productividad y facilitar el acceso a información previamente discutida, una filosofía que encaja con los objetivos actuales de Meta.

Hasta el momento, la compañía no ha confirmado ni el diseño final, ni el precio, ni una fecha concreta de lanzamiento.

Un profesional en una moderna oficina lidera una reunión con compañeros, utilizando un colgante inteligente con IA y observando interfaces holográficas que muestran transcripciones, resúmenes automáticos y tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un asistente pensado para reuniones y trabajo diario

El principal atractivo de un dispositivo de este tipo es el ahorro de tiempo. Muchas reuniones terminan sin un registro claro de las decisiones adoptadas. Un sistema capaz de resumir automáticamente las conversaciones podría ayudar a mejorar la organización y evitar la pérdida de información.

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La herramienta también podría ser útil para profesionales como periodistas, comerciales, médicos o equipos de trabajo que necesitan documentar ideas sin interrumpir el flujo de una conversación.

Dispositivos similares ya existen en el mercado. Uno de ellos es Plaud, que permite grabar reuniones y convertirlas en texto mediante suscripciones que limitan las horas de transcripción disponibles.

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Además de generar resúmenes, estos sistemas ofrecen una ventaja adicional: permiten consultar posteriormente cuándo se habló de un tema concreto o recuperar detalles que la memoria humana suele olvidar.

Meta busca meterte a la carrera de la IA con sus propios productos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La apuesta de Meta por los dispositivos inteligentes

La compañía lleva años invirtiendo en hardware. Además de las gafas inteligentes desarrolladas junto con EssilorLuxottica bajo marcas como Ray-Ban y Oakley, Meta busca expandir su presencia hacia otros formatos más discretos.

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Un colgante centrado en el audio podría abrir una nueva fuente de ingresos basada no solo en la venta del dispositivo, sino también en servicios de inteligencia artificial, transcripciones y funciones avanzadas para empresas.

Reuters indicó que Meta aspira a vender 10 millones de dispositivos ponibles durante la segunda mitad de 2026, una meta que convertiría al sector empresarial en uno de sus principales objetivos.

Un colgante inteligente desarrollado por Meta flota en una oficina moderna, proyectando gráficos holográficos con ondas de audio, notas de reuniones, calendarios y recordatorios asistidos por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la privacidad

La principal barrera para este tipo de tecnologías es la privacidad. Para funcionar, el dispositivo necesita grabar conversaciones en las que participan compañeros de trabajo, clientes o personas ajenas a la empresa.

Esto plantea interrogantes legales, especialmente en regiones como Europa, donde el Reglamento General de Protección de Datos exige que el consentimiento sea claro y que la información recopilada tenga una finalidad específica.

También existe preocupación sobre el posible uso interno de las transcripciones. Si los registros quedan en manos de las compañías, podrían emplearse para supervisar conversaciones, evaluar el rendimiento de los empleados o revisar decisiones tomadas dentro de las organizaciones.

Por ello, el éxito de estos wearables no dependerá únicamente de sus capacidades tecnológicas, sino también de la confianza que logren generar entre usuarios y empresas.