Tecno

Gemini tiene una nueva función que es completamente gratuita: así puedes empezar a usar Cuadernos

Gemini ahora ofrece una herramienta clave para estudiantes, profesionales y usuarios cotidianos

Guardar
Gemini trae una nueva función que es totalmente gratuita.
Gemini trae una nueva función que es totalmente gratuita.

Google ha comenzado a ofrecer de forma gratuita una de las funciones más prácticas de su inteligencia artificial: los Cuadernos de Gemini. Esta herramienta permite organizar información, reunir distintas fuentes y trabajar con la IA de forma más estructurada, sin necesidad de pagar una suscripción. Con este movimiento, la compañía busca ampliar el acceso a funciones avanzadas y posicionar su asistente como una plataforma cada vez más útil en el día a día.

La incorporación de los Cuadernos marca un cambio relevante en la forma de interactuar con la inteligencia artificial. Hasta ahora, el uso de estos sistemas se centraba en consultas rápidas o conversaciones aisladas. Con esta nueva función, los usuarios pueden construir espacios organizados donde la IA entiende mejor el contexto y ofrece respuestas más precisas.

Qué son los Cuadernos de Gemini

Los Cuadernos funcionan como espacios digitales donde se puede almacenar información y trabajar con ella de manera continua. En lugar de depender de una sola conversación, el usuario puede reunir distintos contenidos en un mismo lugar y utilizarlos como base para nuevas consultas.

Gemini ahora te permite agrupar las conversaciones y convertirlo en un tema.
Gemini ahora te permite agrupar las conversaciones y convertirlo en un tema.

Dentro de cada cuaderno es posible añadir fuentes variadas, como documentos, enlaces web o textos copiados. Toda esa información se integra y pasa a formar parte del contexto que utiliza Gemini para responder. Esto permite obtener resultados más enfocados y útiles, especialmente en tareas que requieren análisis o comparación de datos.

En su versión gratuita, la herramienta permite añadir hasta 50 fuentes por cuaderno, un límite que cubre la mayoría de necesidades cotidianas.

Cómo empezar a usar los Cuadernos paso a paso

El acceso a esta función es sencillo y está pensado para cualquier usuario. Estos son los pasos básicos para comenzar:

  1. Abrir Gemini
    1. Accede a Gemini desde su aplicación o versión web.
  2. Entrar al menú principal
    1. Pulsa el ícono de las tres líneas en la parte superior izquierda de la pantalla.
  3. Seleccionar la opción “Cuadernos”
    1. Dentro del menú, busca y haz clic en esta sección.
  4. Crear un nuevo cuaderno
    1. Presiona “Nuevo cuaderno” y asigna un nombre según el tema que quieras organizar.
  5. Agregar fuentes de información
    1. Haz clic en “Añadir fuente” y elige entre:
      1. Archivos desde tu dispositivo
      2. Documentos almacenados en la nube
      3. Páginas web abiertas
      4. Texto copiado manualmente
  6. Interactuar con la IA
    1. Realiza preguntas dentro del cuaderno. Gemini responderá usando únicamente la información que has añadido como referencia.
Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Gemini busca generar mejores respuestas con su nueva función Cuadernos. (Google)

Para qué sirven en la práctica

Los Cuadernos tienen múltiples aplicaciones. En el ámbito académico, pueden utilizarse para reunir material de estudio y generar resúmenes o explicaciones. En el trabajo, sirven para organizar información de proyectos, analizar documentos o preparar informes.

También tienen un uso personal. Por ejemplo, se puede crear un cuaderno sobre un tema específico —como cine, deportes o tecnología— y centralizar toda la información relacionada en un solo lugar. Luego, la IA puede responder preguntas basándose en ese contenido.

Una de sus principales ventajas es que mejora la precisión de las respuestas. Al trabajar con fuentes definidas, Gemini reduce el margen de error y ofrece resultados más coherentes.

Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Gemini trae nuevas funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites y versiones disponibles

La versión gratuita permite utilizar hasta 50 fuentes por cuaderno. Para quienes necesitan gestionar más información, existen planes de pago que amplían esta capacidad:

  • Plan Plus: hasta 100 fuentes
  • Plan Pro: hasta 300 fuentes
  • Plan Ultra: hasta 600 fuentes

Estas opciones están orientadas a usuarios más exigentes o entornos profesionales donde se manejan grandes volúmenes de datos.

Una IA más organizada y útil

Con esta función, Google busca que Gemini evolucione más allá del formato de chatbot. Los Cuadernos permiten transformar la inteligencia artificial en una herramienta de trabajo estructurada, donde el contexto y la organización son clave.

Además, la compañía ya adelantó que seguirá incorporando nuevas características, lo que sugiere que esta herramienta continuará creciendo. En ese escenario, los Cuadernos se perfilan como una de las funciones más relevantes para quienes buscan aprovechar la IA de forma práctica y ordenada.

Temas Relacionados

GeminiIAGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cómo instalar Gemma 4 en iOS y Android para usar la IA sin conexión a internet

El modelo abierto de Google llega en versiones adaptadas a distintos teléfonos, desde equipos básicos hasta avanzados

Cómo instalar Gemma 4 en iOS y Android para usar la IA sin conexión a internet

El secreto tecnológico del carro de Max Verstappen en la Fórmula 1

Detrás del rendimiento de Verstappen en la Fórmula 1 hay un sistema de motor, aerodinámica y software que optimiza cada detalle del monoplaza para ganar velocidad

El secreto tecnológico del carro de Max Verstappen en la Fórmula 1

Liquid Glass en WhatsApp: cómo funciona la nueva apariencia y quiénes pueden usarla

WhatsApp introduce un rediseño visual con transparencias que cambia la forma en que se ven los chats

Liquid Glass en WhatsApp: cómo funciona la nueva apariencia y quiénes pueden usarla

Oportunidad laboral en Tesla: Elon Musk lanza aviso y busca ingenieros de IA

Tesla abre vacantes para ingenieros con experiencia en chips avanzados y apunta a talento especializado en IA

Oportunidad laboral en Tesla: Elon Musk lanza aviso y busca ingenieros de IA

Estas son las tres razones por las que la Mac Mini de Apple enfrenta una escasez global

El auge de la IA llevó a usuarios a elegir esta PC para ejecutar modelos complejos localmente. Esto derivó una demanda inesperada

Estas son las tres razones por las que la Mac Mini de Apple enfrenta una escasez global
DEPORTES
La brutal crítica de un histórico campeón mundial con Francia al presente de Mbappé en el Real Madrid: “Es un fiasco”

La brutal crítica de un histórico campeón mundial con Francia al presente de Mbappé en el Real Madrid: “Es un fiasco”

El golazo “a lo Messi” de un juvenil Sub 17 para clasificar a la selección argentina a la final de los Juegos Suramericanos

Fue Top Ten, campeón de Grand Slam y ahora sorprende en el pickleball con un triunfo ante el número 1

Verstappen reveló una charla inédita con su pareja tras las cancelaciones en la F1: “¿De verdad es necesario?”

El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

TELESHOW
El reproche al aire de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por una crítica: “Me acuerdo lo que dijiste”

El reproche al aire de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por una crítica: “Me acuerdo lo que dijiste”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 63 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a tres acusados por simular ataques de oso contra autos de lujo para cobrar seguros e indemnizaciones

Condenan a tres acusados por simular ataques de oso contra autos de lujo para cobrar seguros e indemnizaciones

El papa León XIV afirmó que sus discursos en África no eran para debatir con Donald Trump

Donald Trump dijo que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

Estados Unidos eleva alerta de viaje a este país por aumento de delitos violentos y riesgos de seguridad

Asamblea aprueba por insistencia ley de atención extendida en Panamá: ¿podrá implementarse sin recursos?