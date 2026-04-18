Gemini tiene una nueva función que es completamente gratuita: así puedes empezar a usar Cuadernos

Gemini trae una nueva función que es totalmente gratuita.

Google ha comenzado a ofrecer de forma gratuita una de las funciones más prácticas de su inteligencia artificial: los Cuadernos de Gemini. Esta herramienta permite organizar información, reunir distintas fuentes y trabajar con la IA de forma más estructurada, sin necesidad de pagar una suscripción. Con este movimiento, la compañía busca ampliar el acceso a funciones avanzadas y posicionar su asistente como una plataforma cada vez más útil en el día a día.

La incorporación de los Cuadernos marca un cambio relevante en la forma de interactuar con la inteligencia artificial. Hasta ahora, el uso de estos sistemas se centraba en consultas rápidas o conversaciones aisladas. Con esta nueva función, los usuarios pueden construir espacios organizados donde la IA entiende mejor el contexto y ofrece respuestas más precisas.

Qué son los Cuadernos de Gemini

Los Cuadernos funcionan como espacios digitales donde se puede almacenar información y trabajar con ella de manera continua. En lugar de depender de una sola conversación, el usuario puede reunir distintos contenidos en un mismo lugar y utilizarlos como base para nuevas consultas.

Gemini ahora te permite agrupar las conversaciones y convertirlo en un tema.

Dentro de cada cuaderno es posible añadir fuentes variadas, como documentos, enlaces web o textos copiados. Toda esa información se integra y pasa a formar parte del contexto que utiliza Gemini para responder. Esto permite obtener resultados más enfocados y útiles, especialmente en tareas que requieren análisis o comparación de datos.

En su versión gratuita, la herramienta permite añadir hasta 50 fuentes por cuaderno, un límite que cubre la mayoría de necesidades cotidianas.

Cómo empezar a usar los Cuadernos paso a paso

El acceso a esta función es sencillo y está pensado para cualquier usuario. Estos son los pasos básicos para comenzar:

Abrir Gemini Accede a Gemini desde su aplicación o versión web. Entrar al menú principal Pulsa el ícono de las tres líneas en la parte superior izquierda de la pantalla. Seleccionar la opción “Cuadernos” Dentro del menú, busca y haz clic en esta sección. Crear un nuevo cuaderno Presiona “Nuevo cuaderno” y asigna un nombre según el tema que quieras organizar. Agregar fuentes de información Haz clic en “Añadir fuente” y elige entre: Archivos desde tu dispositivo Documentos almacenados en la nube Páginas web abiertas Texto copiado manualmente Interactuar con la IA Realiza preguntas dentro del cuaderno. Gemini responderá usando únicamente la información que has añadido como referencia.

Gemini busca generar mejores respuestas con su nueva función Cuadernos. (Google)

Para qué sirven en la práctica

Los Cuadernos tienen múltiples aplicaciones. En el ámbito académico, pueden utilizarse para reunir material de estudio y generar resúmenes o explicaciones. En el trabajo, sirven para organizar información de proyectos, analizar documentos o preparar informes.

También tienen un uso personal. Por ejemplo, se puede crear un cuaderno sobre un tema específico —como cine, deportes o tecnología— y centralizar toda la información relacionada en un solo lugar. Luego, la IA puede responder preguntas basándose en ese contenido.

Una de sus principales ventajas es que mejora la precisión de las respuestas. Al trabajar con fuentes definidas, Gemini reduce el margen de error y ofrece resultados más coherentes.

Gemini trae nuevas funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites y versiones disponibles

La versión gratuita permite utilizar hasta 50 fuentes por cuaderno. Para quienes necesitan gestionar más información, existen planes de pago que amplían esta capacidad:

Plan Plus: hasta 100 fuentes

Plan Pro: hasta 300 fuentes

Plan Ultra: hasta 600 fuentes

Estas opciones están orientadas a usuarios más exigentes o entornos profesionales donde se manejan grandes volúmenes de datos.

Una IA más organizada y útil

Con esta función, Google busca que Gemini evolucione más allá del formato de chatbot. Los Cuadernos permiten transformar la inteligencia artificial en una herramienta de trabajo estructurada, donde el contexto y la organización son clave.

Además, la compañía ya adelantó que seguirá incorporando nuevas características, lo que sugiere que esta herramienta continuará creciendo. En ese escenario, los Cuadernos se perfilan como una de las funciones más relevantes para quienes buscan aprovechar la IA de forma práctica y ordenada.