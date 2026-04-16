Nueva certificación de Google: aprende sobre inteligencia artificial y suma puntos en tu carrera

La ruta de aprendizaje propuesta por Google Cloud incluye cinco actividades principales. (Composición Infobae: Google / Difusión)

Convertirse en Líder en IA Generativa es hoy una de las rutas más valoradas para quienes buscan impulsar la innovación y la transformación digital en las organizaciones. Google Cloud ofrece una certificación específica para quienes desean adquirir competencias clave en el uso y la gestión de la inteligencia artificial generativa, con un enfoque práctico y estratégico.

El programa está diseñado para preparar a profesionales capaces de articular las capacidades de la IA generativa y liderar su aplicación en entornos empresariales.

Certificación de Líder en IA Generativa de Google Cloud

La certificación de Líder en IA Generativa de Google Cloud está dirigida a quienes buscan comprender a fondo el potencial de la inteligencia artificial generativa y su impacto en la transformación de las organizaciones. No se requieren conocimientos previos para iniciar el trayecto.

Punto de partida del curso para obtener la certificación de Líder en IA Generativa de Google Cloud. (Captura Google)

A través de una serie de cursos organizados y actividades prácticas, los participantes adquieren habilidades fundamentales para identificar oportunidades de innovación, liderar equipos y aplicar soluciones de IA generativa en diferentes áreas de trabajo.

El programa pone especial énfasis en el desarrollo de competencias para aprovechar herramientas como Gemini Advanced, Notebook LM y Google AI Studio. Cada uno de los cinco módulos que componen la ruta de aprendizaje aborda aspectos esenciales del liderazgo en IA generativa, desde los fundamentos técnicos hasta la implementación estratégica en empresas de cualquier sector.

Estructura del programa y contenidos de la certificación en IA generativa

La ruta de aprendizaje propuesta por Google Cloud incluye cinco actividades principales, cada una organizada en capítulos con instrucciones, videos y ejercicios interactivos. Los títulos de los contenidos son:

Gen AI: Más allá del chatbot

Gen AI: Desbloquea conceptos fundamentales

Gen AI: Navegando el panorama

Aplicaciones de IA de última generación: transforma tu trabajo

Agentes de IA de última generación: transforma tu organización.

Google Cloud es una suite de servicios de computación en la nube ofrecida por Google. REUTERS/Albert Gea

El primer curso, Gen AI: Más allá del chatbot, introduce los conceptos clave de la IA generativa. No es necesario contar con experiencia previa y el objetivo es mostrar el verdadero potencial de la IA más allá de los chatbots tradicionales.

El participante explora temas como modelos fundamentales, ingeniería de indicaciones y los factores críticos para desarrollar una estrategia eficaz de IA generativa en organizaciones. Además, el curso aborda el impacto empresarial, la construcción de estrategias, y la importancia de mantener la intervención humana en el proceso de implementación.

Cada módulo de la ruta refuerza el aprendizaje con actividades prácticas, permitiendo a los aspirantes experimentar con las propias herramientas de Google Cloud y desarrollar habilidades aplicables al entorno profesional real.

El primer curso, Gen AI: Más allá del chatbot, introduce los conceptos clave de la IA generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirse y obtener la certificación de Líder en IA Generativa

El proceso para obtener la certificación es claro y se gestiona enteramente a través de la plataforma oficial de Google Cloud. Para iniciar el trayecto, es necesario ingresar a [skills.google - https://www.skills.google/collections/cloud](https://www.skills.google/collections/cloud), hacer clic en “Iniciar ruta” y seleccionar el examen de certificación de Líder en IA Generativa de Google Cloud. Allí se despliega una ventana con detalles sobre el examen, incluyendo su costo y los pasos para registrarse.

Una vez leídas todas las instrucciones, el usuario debe hacer clic en “registrarse” para asegurar su lugar y acceder al examen de certificación.

Preparación para el examen: recursos y recomendaciones de Google Cloud

La preparación para el examen se estructura en cuatro pasos principales, según las recomendaciones de Google:

1. Revisión de la guía del examen

La guía oficial contiene la lista de temas que pueden ser evaluados tanto en el examen estándar como en el de renovación. Es fundamental consultarla para asegurarse de que los conocimientos adquiridos estén alineados con los contenidos que demandará la evaluación.

2. Formación con la ruta de aprendizaje

Completar el plan de formación de Generative AI Leader permite adquirir la base de conocimientos necesaria. Google recomienda también revisar la guía de estudio específica para la certificación.

Al completar esta ruta, los participantes estarán preparados para aportar valor en la transformación digital de sus organizaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Práctica con preguntas de ejemplo

El examen ofrece preguntas de muestra que ayudan a familiarizarse con el formato y los temas abordados. Estas preguntas pueden repetirse tantas veces como se desee, aunque están disponibles únicamente en inglés y no reflejan la totalidad del nivel de dificultad o la variedad temática del examen oficial.

4. Programación y registro para el examen

El candidato debe decidir si realizará el examen a distancia o en un centro examinador, según su preferencia y posibilidades. El registro puede hacerse para el examen estándar o el de renovación, y es importante revisar previamente los términos, condiciones y políticas de uso compartido de datos de Google Cloud.

Al completar esta ruta, los participantes estarán preparados para aportar valor en la transformación digital de sus organizaciones, aplicando la IA generativa en proyectos de innovación empresarial y desarrollo tecnológico. La certificación avala la capacidad del profesional para liderar equipos y proyectos en IA generativa, respaldando su experiencia ante el mercado laboral y abriéndole nuevas oportunidades de crecimiento.