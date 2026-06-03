Qué computadoras con Windows tendrán el nuevo ‘superchip’ de Nvidia

Nvidia apuesta por la arquitectura Arm para potenciar la inteligencia artificial en computadoras personales. (Reuters)

El fabricante estadounidense Nvidia anunció la llegada de su nuevo ‘superchip’ RTX Spark, que debutará en el último trimestre de 2026 en computadoras portátiles y de escritorio con sistema operativo Windows, con foco en la incorporación de inteligencia artificial en equipos personales.

Presentado por el director ejecutivo Jensen Huang en la feria Computex de Taipéi, el RTX Spark combina una CPU de hasta 20 núcleos con una GPU de la generación Blackwell, que cuenta con 6.144 núcleos. Ambos componentes compartirán memoria integrada y se comunicarán mediante la interfaz NVLink, tecnología que la empresa emplea en centros de datos de alto rendimiento.

PUBLICIDAD

La eficiencia del chip permitirá a los fabricantes ofrecer máquinas potentes con diseños delgados y ligeros. La fabricación del chip estará a cargo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), con el proceso 3N de la compañía taiwanesa.

La colaboración entre Nvidia y MediaTek permitió el desarrollo del nuevo procesador para PC. (Reuters)

Nvidia explicó que, en futuras versiones, la tecnología podría adaptarse para equipos de diferentes rangos de precio y ampliar la oferta más allá del segmento premium.

PUBLICIDAD

Qué modelos tendrán el nuevo superchip de Nvidia

Nvidia confirmó que el nuevo RTX Spark estará disponible en equipos del segmento premium a partir de finales de septiembre de 2026. La lista inicial de modelos incluye:

ASUS ProArt P16

Dell XPS 16

HP OmniBook x14

Lenovo Yoga Pro 9n

Microsoft Surface Laptop Ultra

MSI Prestige N16 Flip Al+

Estos equipos ejecutarán Windows para Arm de Microsoft y estarán orientados a usuarios que buscan alto rendimiento, portabilidad y eficiencia energética. La colaboración con fabricantes como Dell y Lenovo apunta a que el superchip llegue tanto a portátiles como a computadoras de escritorio.

PUBLICIDAD

Nvidia apuesta por la arquitectura Arm para potenciar la inteligencia artificial en computadoras personales. (Reuters)

Nvidia y su apuesta por la IA en PC

La irrupción de Nvidia en el mercado de computadoras personales responde a su objetivo de consolidar su papel en el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial. La empresa, con sede en Santa Clara, California, domina actualmente el sector de chips para centros de datos. Sus ventas trimestrales igualan los ingresos anuales combinados de Intel y AMD.

El director ejecutivo Jensen Huang destacó que la alianza con MediaTek Inc. fue clave para el desarrollo del nuevo procesador. Además, la colaboración con Microsoft busca garantizar el soporte necesario para el sistema operativo y facilitar la transición al uso de la arquitectura de Arm Holdings Plc en el entorno Windows.

PUBLICIDAD

Un regreso al mercado de procesadores para el gran público

La incursión de Nvidia en procesadores para computadoras personales no es inédita: hace más de una década, la empresa participó en un esfuerzo similar que luego abandonó. Esta vez, la compañía busca competir con actores como Qualcomm y su línea Snapdragon para PC.

Se espera que la llegada del chip RTX Spark impulse la competencia frente a Intel y AMD en el sector. (Reuters)

Mientras que la mayoría de los PC fuera de la línea Mac de Apple utilizan procesadores de Intel o AMD, las propuestas basadas en Arm ofrecen una eficiencia energética superior. No obstante, la compatibilidad de software ha sido uno de los principales retos para su adopción. La nueva alianza apunta a superar ese obstáculo y posicionar a Nvidia en la siguiente generación de computadoras personales.

PUBLICIDAD

Próximos pasos

El lanzamiento del RTX Spark genera expectativas entre los inversores, en un contexto en el que las acciones de Nvidia avanzaron de la mano del auge de la inteligencia artificial, aunque mostraron un desempeño más moderado que el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia en lo que va del año.

La llegada de los primeros equipos con el superchip está prevista para el otoño boreal de 2026, y se anticipa que nuevas líneas y modelos se sumen en el futuro, a medida que la tecnología se consolide en el mercado de computadoras personales.

PUBLICIDAD