Esta es la primera IA de Microsoft para competir con Anthropic y OpenAI en programación

Microsoft ha anunciado oficialmente el lanzamiento de MAI-Code-1-Flash, su primer modelo de IA desarrollado desde cero y optimizado exclusivamente para la programación. Con este movimiento estratégico, el gigante de Redmond busca plantarle cara directamente a las soluciones compactas y especializadas de rivales de peso como Anthropic y OpenAI.
Ahora, este nuevo modelo se integra de forma nativa en GitHub Copilot y estará disponible para desarrolladores individuales a través de Visual Studio Code.
A diferencia de otros modelos del mercado, que suelen ser inteligencias artificiales generalistas adaptadas a posteriori para entender código, MAI-Code-1-Flash fue diseñado desde cero utilizando los flujos de trabajo de GitHub Copilot. Esto significa que el modelo ha sido entrenado de forma nativa para interactuar con los entornos, sistemas y herramientas reales que los programadores emplean a diario.
PUBLICIDAD
Según ha informado Microsoft, el entrenamiento se llevó a cabo utilizando datos completamente limpios y bajo licencias adecuadas, evaluando constantemente el rendimiento del modelo en tareas de ingeniería de software del mundo real, como la resolución de dudas sobre repositorios complejos, la refactorización de código y tareas automatizadas basadas en telemetría.
Control adaptativo de longitud: velocidad y ahorro de tokens
Una de las innovaciones más llamativas de MAI-Code-1-Flash es su sistema de control adaptativo de longitud de solución. En términos prácticos, el modelo es capaz de autorregular sus recursos: si el desarrollador le pide una tarea sencilla o directa, responderá de manera extremadamente concisa.
PUBLICIDAD
Sin embargo, si se enfrenta a un problema complejo que requiera alterar múltiples archivos o planificar una arquitectura, la IA invertirá mayor tiempo y recursos en razonar antes de emitir una respuesta más extendida.
Esta gestión inteligente permite a MAI-Code-1-Flash resolver desafíos de ingeniería complejos utilizando hasta un 60% menos de tokens en comparación con otros modelos del mercado, lo que se traduce de forma inmediata en una latencia drásticamente reducida y una experiencia de autocompletado en el editor mucho más fluida.
PUBLICIDAD
Las primeras comparativas
Para demostrar el músculo de su nueva herramienta, Microsoft ha comparado a MAI-Code-1-Flash cara a cara con Claude Haiku 4.5, el modelo ligero de Anthropic enfocado en rendimiento rápido. Las pruebas se realizaron en entornos de producción idénticos a los reales utilizando pruebas de referencia de la industria como SWE-Bench (Verified, Pro y Multilingual) y Terminal Bench 2.
Los resultados no dejan lugar a dudas: el modelo de Microsoft superó a Claude en todos los frentes. La brecha más destacable se dio en SWE-Bench Pro, donde MAI-Code-1-Flash obtuvo un 51,2% de efectividad frente al 35,2% de Anthropic.
PUBLICIDAD
Fuera del código puro, el modelo también sacó una ventaja de casi 29 puntos en seguimiento preciso de instrucciones (IF Bench), además de destacar en áreas como matemáticas y generación de código visual.
Para evitar que el modelo simplemente repitiese soluciones memorizadas, Microsoft lo sometió a un examen “trampa” de 186 preguntas con escenarios contradictorios, imposibles o con información faltante. MAI-Code-1-Flash logró un impresionante 85,8% de precisión ajustada, demostrando una gran capacidad de razonamiento lógico.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD