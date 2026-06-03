Tragedia en Córdoba: murió la tercera víctima que estaba internada tras el incendio en Saldán

El caso del incendio en barrio Luis de Tejeda sumó una tercera muerte

Una jubilada de 86 años murió el martes por la mañana en el Instituto del Quemado, donde permanecía internada por un drámatico incendio que ocurrió el sábado 16 de mayo en una vivienda de Saldán, en Córdoba. El caso suma tres víctimas fatales: durante el incendio también perdieron la vida un nene de seis años y una mujer de 47, que quedaron atrapados dentro de la vivienda.

El fallecimiento de la jubilada fue confirmado por facultativos del centro de salud, 17 días después del episodio ocurrido el 16 de mayo en una casa familiar. Además, un hombre de 44 años sigue internado en el mismo centro médico y su estado es reservado.

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El foco comenzó cerca de las 17:40 en una casa ubicada sobre la avenida Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda, a 18 kilómetros al noroeste de la capital provincial. Las llamas consumieron gran parte del inmueble y obligaron a un operativo para evitar que se propagaran a viviendas linderas.

Cuando llegaron los efectivos policiales encontraron a cuatro personas afectadas por el humo y el fuego: una mujer de 47 años, el niño de seis, una mujer de 86 y un hombre de 44, todos con quemaduras y dificultades respiratorias, según fuentes oficiales. Personal de emergencias trasladó a las víctimas a centros de salud de la zona y allí se confirmó la muerte de la mujer y del menor.

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Los agentes practicaron maniobras de reanimación al hombre de 44 años en el lugar del incendio. Luego lo trasladaron al Hospital Pronta Atención Cura Brochero, donde le diagnosticaron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Más tarde, el paciente fue derivado al Instituto del Quemado.

Los bomberos voluntarios trabajaron para controlar el foco y frenar el avance del fuego hacia las casas vecinas, según Infobae. El incendio fue extinguido, pero la vivienda sufrió daños materiales de gran consideración.

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Un incendio en Villa La Selva terminó con la vida de una niña

Días antes de la tragedia de Saldán, una niña de tres años murió en Salsipuedes cuando un incendio arrasó la casa familiar en el barrio Villa La Selva, en las Sierras Chicas de Córdoba. La menor quedó atrapada entre el humo y las llamas y falleció por inhalación de monóxido de carbono pese a los intentos de reanimación de bomberos y médicos, mientras su hermana gemela logró salir con vida.

Ese siniestro comenzó cerca de las 21.00 en la vivienda que la familia alquilaba y su origen habría sido un cortocircuito en la habitación donde dormían las dos niñas. La madre, Rocío, sacó a sus hijas al exterior y fue a buscar ayuda entre los vecinos de una zona de terreno montañoso y de difícil acceso, añadió el medio.

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“Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter adentro”, relató Natalia, tía de las pequeñas, al medio La Voz. Cuando la madre regresó, las llamas ya dominaban el interior de la casa, según ese testimonio. La mujer intentó volver a entrar, se quitó la remera para cubrirse la boca por la densidad del humo y alcanzó a sacar a una de las gemelas, pero no encontró a Julieta. La presencia de garrafas dentro del inmueble agravaba el riesgo.

Un vecino que también es bombero cortó el suministro eléctrico e ingresó a la vivienda para colaborar en el rescate. Cuando llegaron las dotaciones, algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario de la zona.

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Los rescatistas hallaron a Julieta desvanecida dentro de la habitación e iniciaron maniobras de RCP en el lugar, pero no lograron revertir el cuadro. La niña fue trasladada al Hospital José Miguel Urrutia de Unquillo, donde los médicos confirmaron su muerte, mientras la hermana sobreviviente quedó fuera de peligro y al cuidado de su familia.