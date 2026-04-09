La nueva función de Google Gemini que cambiará la forma en que estudias e investigas

Si estudias o investigas, ahora puedes aprovechar la nueva función de cuadernos en Google Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres estudiantes o te dedicas a la investigación, debes saber que Google ha añadido la función de cuadernos a Gemini. Esta herramienta permite que organices archivos y chats antiguos en un solo lugar al que puedes agregarle cualquier nombre para que sea más fácil de identificar.

Solo tienes que seleccionar la opción de ‘Nuevo cuaderno’ en el panel lateral de la app Gemini para empezar.

Una vez que hayas organizado las fuentes que has seleccionado en un cuaderno, Gemini las utilizará junto con sus capacidades de inteligencia artificial y la búsqueda web para ofrecerte respuestas únicas y útiles.

Esta opción te permite reunir y nombrar archivos y chats antiguos para identificarlos y acceder a ellos fácilmente. (Google)

Esta nueva opción de cuadernos es útil si sueles compartir mucha información con la IA y necesitas organizarla de una forma más óptima, especialemente si eres estudiantes o investigador.

Qué son los cuadernos en Google Gemini

Los cuadernos de Google Gemini son espacio que se ubican en la parte lateral de la interfaz de Gemini y en un solo lugar, se almacenan chats antiguos así como archivos de un solo tema para que su acceso sea más fácil.

Cómo crear un cuaderno nuevo en Google Gemini

Para crear un nuevo cuaderno en Google Gemini, solo debes seguir estos pasos:

Ir a Gemini. Dirigirte al panel lateral derecho. Seleccionar ‘Nuevo cuaderno’. Agregar la información necesaria. Empezar a usar el cuaderno.

Los cuadernos de Gemini se visualizan en la barra lateral y almacenan, en un solo espacio, conversaciones y archivos de un mismo tema. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quiénes son útiles los cuadernos de Google Gemini

Los cuadernos de Google Gemini están pensados para usuarios que buscan organizar y acceder fácilmente a la información relacionada con un tema específico dentro del entorno de Gemini.

Estos espacios, ubicados en la parte lateral de la interfaz, permiten agrupar tanto chats antiguos como archivos relevantes en un solo lugar, facilitando así la gestión de proyectos, estudios o investigaciones.

Por ejemplo, para estudiantes universitarios, los cuadernos resultan útiles para almacenar conversaciones con explicaciones de materias, resúmenes, enlaces a bibliografía y archivos adjuntos como apuntes o presentaciones.

Así, toda la información de una asignatura queda centralizada y disponible para consulta rápida antes de un examen.

Los cuadernos están diseñados para quienes necesitan organizar y consultar información relevante sobre un tema específico en Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito profesional, un equipo de trabajo puede utilizar un cuaderno para reunir discusiones sobre el desarrollo de un producto, guardar documentos clave, propuestas y anotaciones de reuniones. De este modo, cualquier integrante puede retomar el hilo de la conversación o revisar archivos sin perder contexto, incluso si se incorporó al proyecto en una fase posterior.

También son útiles para creadores de contenido, que pueden reunir en un cuaderno investigaciones, entrevistas, borradores y notas sobre un tema en particular, agilizando la producción y edición de artículos.

Qué otras funciones de Google Gemini son útiles para estudiantes e investigadores

Google Gemini ofrece varias funciones útiles para estudiantes e investigadores, optimizando tanto el acceso a la información como la organización de sus proyectos. Algunas de las más relevantes son:

Generación automática de resúmenes: Gemini puede analizar textos extensos, artículos científicos o libros y ofrecer resúmenes claros y estructurados, ahorrando tiempo en la revisión de materiales.

Búsqueda inteligente de información: Permite formular preguntas complejas y obtener respuestas precisas a partir de múltiples fuentes confiables, lo que facilita la investigación académica.

Google Gemini incorpora herramientas que facilitan la búsqueda, gestión y organización de información para estudiantes e investigadores. (Google)

Análisis y comparación de documentos: Los usuarios pueden cargar varios archivos y pedir a Gemini que compare, contraste o destaque diferencias y similitudes entre ellos, útil para revisiones bibliográficas o análisis de literatura.

Creación de esquemas y mapas conceptuales: Gemini ayuda a organizar ideas, conceptos o teorías en diagramas visuales, útiles para la planificación de trabajos académicos o la preparación de exposiciones.

Extracción de citas y referencias: Facilita la identificación y extracción de citas textuales y la generación automática de referencias bibliográficas en diferentes formatos (APA, MLA, etc.).

Traducción y adaptación de textos: Gemini puede traducir artículos, papers o fragmentos de textos académicos a distintos idiomas, manteniendo la fidelidad técnica y terminológica.

Asistente de redacción y corrección: Ofrece sugerencias para mejorar la gramática, el estilo y la claridad de los textos, así como para estructurar ensayos, informes o presentaciones.

Estas funciones hacen que Google Gemini sea una herramienta versátil, capaz de acompañar a estudiantes e investigadores en cada etapa de su trabajo académico.