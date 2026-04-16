Google reduce el fraude: más de 8.300 millones de anuncios eliminados y depuración masiva de cuentas en 2025

Google eliminó más de 8.300 millones de anuncios en 2025 gracias a su sistema de inteligencia artificial Gemini, reforzando la seguridad en el ecosistema publicitario.

Google reportó haber bloqueado o eliminado más de 8.300 millones de anuncios en 2025, suspendido 24.9 millones de cuentas de anunciantes y restringido 4.8 millones de anuncios adicionales como parte de sus acciones globales para reforzar la seguridad en su ecosistema publicitario, según el Informe de Seguridad de los Anuncios conocido por Infobae.

La compañía atribuyó el aumento en la detección a la integración de sus sistemas de inteligencia artificial Gemini, que permitió identificar y frenar más del 99% de los anuncios en infracción antes de que fueran mostrados al público. La implementación de Gemini facilitó que Google pudiera intervenir en cuatro veces más casos que el año anterior, incrementando la capacidad de respuesta frente a amenazas publicitarias emergentes.

Durante el mismo periodo, 480 millones de páginas web fueron bloqueadas o restringidas y más de 245.000 sitios de editores fueron intervenidos debido a infracciones de sus políticas. El reporte también señaló la realización de 35 actualizaciones en sus normativas de anuncios a lo largo de 2025.

Los principales motivos para retirar anuncios incluyeron el uso indebido de la red publicitaria, infracciones de personalización y representación engañosa, según el Informe de Seguridad de los Anuncios.

Motivos principales para retirar y restringir anuncios

Entre los principales motivos por lo que Google restrigió lose anuncios a nivel global, es: uso indebido de la red publicitaria (1.290 millones), infracciones de personalización (755 millones), servicios legales (646,7 millones), representación engañosa (421,5 millones) y violaciones de marca registrada (372,7 millones). Los anuncios bloqueados o eliminados pueden estar sujetos a múltiples políticas, por lo que la suma de las infracciones por categorías supera el total de intervenciones reportadas.

El informe precisó que 602 millones de anuncios fueron eliminados por infringir políticas relacionadas con estafas, mientras que 4 millones de cuentas se suspendieron en relación con actividades fraudulentas. El programa de verificación de anunciantes se mantuvo como una herramienta clave para validar identidades e intentar reducir la presencia de actores maliciosos en la plataforma.

Efectividad de las herramientas y alcance de la inteligencia artificial

La empresa comunicó que la precisión de sus herramientas limitó en un 80% las suspensiones incorrectas de anunciantes durante el último año, lo que, según la propia compañía, contribuyó a mantener los estándares de seguridad y proteger a los negocios legítimos. Del total de páginas web sobre las que se actuó en 2025, más del 97% fueron detectadas mediante sistemas impulsados por inteligencia artificial.

La integración de Gemini permitió detectar y frenar el 99% de los anuncios en infracción antes de ser mostrados al público, aumentando la efectividad de Google Ads. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sectores y categorías afectados

Por sectores específicos, los anuncios restringidos se concentraron en servicios legales (504,4 millones), servicios financieros (273,4 millones), juegos de azar en línea y juegos (123,9 millones), derechos de autor (123 millones), salud y medicamentos (119,3 millones) y contenido sexual (72,6 millones).

Impacto en México y actualización regional

En el caso de México, se eliminaron 252.4 millones de anuncios y se suspendieron 137.000 cuentas de anunciantes durante 2025. Las infracciones principales correspondieron a los ámbitos de citas y compañía, contenido sexual, infracciones de personalización, abuso de la red publicitaria y contenido inapropiado.

La información presentada corresponde a los reportes regionales y globales sobre seguridad publicitaria difundidos por Google de manera virtual, en su actualización anual más reciente, en la cual participó Infobae.

Google bloqueó o restringió 480 millones de páginas web y más de 245.000 sitios de editores por violar las políticas de la plataforma en 2025. POLITICA GOOGLE

“Los datos son un factor importante, ya que permiten que los productos y servicios que usas todos los días sean más útiles. Las políticas, los protocolos y las tecnologías que preservan la privacidad garantizan que tus datos se respeten y protejan”, afirma Google en su portal web de Google Security, una política que demuestra el trabajo diario de la compañía para evitar que millones de personas sean engañadas justo por millones de anuncios.

Finalmente, es importante que los usuarios sepan que deben cuidar sus datos y verificar siempre que están navegando en sitios seguros, aún más cuando están haciendo compras de productos o servicios en cualquier parte del mundo.