WhatsApp: el truco para destacar con letras azules en tus mensajes

Si quieres escribir en azul en WhatsApp, necesitas recurrir a aplicaciones externas. REUTERS/Dado Ruvic

Darle un estilo diferente a tus mensajes en WhatsApp es posible si buscas algo más llamativo que las opciones de formato habituales. Aunque la app no permite cambiar el color de las letras de manera nativa, existen alternativas que te permiten enviar textos en azul y captar la atención en cualquier chat.

Cómo enviar mensajes con letras azules en WhatsApp

Si quieres escribir en azul en WhatsApp, necesitas recurrir a aplicaciones externas, la mayoría disponibles para Android. Estas herramientas funcionan transformando el texto antes de enviarlo y, aunque el proceso es sencillo, implica algunos pasos adicionales.

El primer paso es descargar una app de fuentes o estilos desde la tienda de aplicaciones, como BlueWords. Después de instalarla, deberás otorgar los permisos necesarios, que suelen incluir accesibilidad, para que la app funcione correctamente.

Existen alternativas que te permiten enviar textos en azul y captar la atención en cualquier chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras completar la configuración, basta con elegir el formato de letra azul, redactar tu mensaje y enviarlo directamente a través de WhatsApp. Varias de estas aplicaciones ofrecen funciones avanzadas, como teclados personalizados o burbujas flotantes, que agilizan el proceso y elevan el nivel de personalización en tus conversaciones.

Precauciones y limitaciones de las apps externas en WhatsApp

Si bien el efecto visual resulta llamativo, conviene recordar que estas opciones no forman parte de las funciones oficiales de WhatsApp. Al recurrir a aplicaciones externas, es necesario conceder ciertos permisos que podrían comprometer la protección de tu información personal.

Además, la mayoría solo están disponibles en Android y pueden presentar limitaciones como la falta de soporte para acentos o letras como la “ñ”.

Puedes resaltar tus mensajes aplicando cursivas mediante guiones bajos y tachado al emplear virgulillas. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp no respalda el uso de estas herramientas, por lo que la experiencia y la protección de datos pueden no estar garantizadas si optas por personalizar tus mensajes de esta forma.

Opciones oficiales de formato en WhatsApp: negritas, cursivas y tachado

Para quienes prefieren no instalar aplicaciones adicionales, WhatsApp sí ofrece opciones de personalización integradas. Puedes destacar tus textos usando negritas al encerrar palabras entre asteriscos, cursivas con guiones bajos y tachado utilizando virgulillas.

Aunque estos formatos no permiten cambiar el color del texto, sí ayudan a resaltar información importante dentro de una conversación.

Si decides probar el truco de las letras azules, hazlo con precaución y revisa siempre los permisos que otorgas a cualquier app externa. Así podrás destacar en tus chats sin comprometer la seguridad de tus datos.

Para quienes prefieren no instalar aplicaciones adicionales, WhatsApp sí ofrece opciones de personalización integradas. REUTERS/Dado Ruvic

Opciones de WhatsApp para no perder mensajes importantes

WhatsApp, bajo el desarrollo de Meta, incorpora de manera constante nuevas funciones para facilitar la organización y mejorar la experiencia de quienes usan la aplicación.

Entre la gran cantidad de mensajes, archivos y notas de voz que se reciben cada día, contar con herramientas que ayuden a mantener los chats en orden es fundamental para no perder información importante ni tiempo buscando conversaciones.

Una de las opciones más útiles para organizar la comunicación son las listas de difusión. Esta función permite enviar mensajes a varios contactos de forma individual, sin necesidad de crear un grupo. Al usar una lista de difusión, cada destinatario recibe el mensaje por separado y sus respuestas llegan de manera privada, sin que los demás integrantes de la lista tengan acceso a ellas.

WhatsApp ofrece funciones adicionales para personalizar y organizar los chats. REUTERS/Dado Ruvic

Crear una lista de difusión es sencillo: basta con abrir la aplicación, pulsar el icono “+” en el área de chats, seleccionar “Nueva lista de difusión”, elegir los contactos que se desean incluir y confirmar la creación de la lista. Esta herramienta resulta práctica para compartir información con varias personas de manera eficiente y privada, tanto para fines personales como laborales.

Además, WhatsApp ofrece funciones adicionales para personalizar y organizar los chats. Marcar conversaciones como favoritas permite acceder rápidamente a los mensajes más importantes. Para hacerlo, solo hay que mantener presionada la conversación y seleccionar “Añadir a favoritos”. De este modo, los chats prioritarios siempre estarán visibles.

Otra función que ayuda a optimizar la organización es la posibilidad de fijar chats en la parte superior de la lista, lo que asegura que ciertas conversaciones permanezcan accesibles y no se pierdan entre los nuevos mensajes. Finalmente, crear accesos directos a chats específicos agiliza la navegación dentro de la aplicación, facilitando el acceso inmediato a las conversaciones más relevantes para el usuario.