Android 17: lo que debes saber de la siguiente generación del sistema operativo

La beta pública de Android 17 llegaría en mayo de 2026, en coincidencia con el Google I/O. (Europa Press)

Android 17 se perfila como la nueva apuesta de Google para redefinir la experiencia móvil, integrando funciones avanzadas y cambios estructurales que impactarán tanto a usuarios como a desarrolladores.

Esta versión no solo traerá novedades visuales y de seguridad, sino que también podría marcar el inicio de una fusión entre plataformas, posicionando a Android como un sistema operativo capaz de adaptarse a diversos dispositivos, desde teléfonos hasta portátiles.

Lanzamiento de Android 17: fechas clave y disponibilidad

Google mantiene su calendario habitual para el despliegue de nuevas versiones. La primera beta para desarrolladores de Android 17 se lanzó en febrero, orientada a quienes crean y optimizan aplicaciones antes del lanzamiento público.

Android 17 se perfila como la nueva apuesta de Google para redefinir la experiencia móvil. GOOGLE

Estas versiones iniciales no están recomendadas para el uso cotidiano, ya que presentan inestabilidad y carecen de la mayoría de las novedades visuales finales.

De acuerdo con la previsión actual, la beta pública llegará en mayo de 2026, en coincidencia con el Google I/O, el evento anual de la compañía. Esta fase incluirá las principales innovaciones en la interfaz y funcionalidades, permitiendo a los usuarios probar las características más esperadas.

Tras la fase de pruebas, el lanzamiento estable de Android 17 está previsto para un despliegue inicial en los teléfonos Pixel a partir de junio o julio. Los fabricantes terceros, por su parte, iniciarán el proceso de integración y personalización de la nueva versión en sus dispositivos, con actualizaciones programadas desde la segunda mitad de 2026 y extendiéndose hasta los primeros meses de 2027.

La primera beta para desarrolladores de Android 17 se lanzó en febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android 17 será inicialmente exclusivo para los dispositivos Pixel de Google, que suelen ser los primeros en recibir cada actualización importante. Posteriormente, otros fabricantes como Samsung y OnePlus ajustarán el sistema a sus dispositivos, agregando funciones personalizadas según sus propias estrategias.

Novedades de Android 17: funciones y cambios principales

Android 17 redefine la experiencia del sistema operativo integrando funcionalidades que responden tanto a las demandas de gamers como a las necesidades de usuarios avanzados.

Entre las características principales, se encuentra la posibilidad de personalizar la asignación de botones en los mandos de juego directamente desde la configuración del sistema, una función que elimina la dependencia de aplicaciones externas y garantiza mayor control para quienes utilizan controles de Xbox o PlayStation en sus dispositivos Android.

La plataforma también introduce un mando virtual, pensado para quienes prefieren jugar con periféricos físicos. Esta función convierte los gestos en pantalla en comandos compatibles con mandos, facilitando el acceso a títulos concebidos originalmente para pantallas táctiles y ampliando el rango de posibilidades para el entretenimiento móvil.

El diseño visual de Android 17 evoluciona con la implementación de Material 3 Expressive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de interoperabilidad, Android 17 apuesta por un portapapeles universal, que permite copiar información en el smartphone y pegarla inmediatamente en una computadora con la misma sencillez que caracteriza a los dispositivos del ecosistema Apple. De este modo, se elimina la fragmentación habitual entre móviles y PCs, agilizando el flujo de trabajo y la gestión de archivos en diferentes plataformas.

La inteligencia artificial cobra mayor protagonismo gracias a la integración de AppFunctions. Este marco permite que asistentes como Gemini puedan ejecutar instrucciones complejas dentro de aplicaciones, interpretando órdenes en lenguaje natural y automatizando procesos en segundo plano. Así, se optimizan tareas que antes requerían intervención manual, aportando eficiencia y personalización a la experiencia del usuario.

El diseño visual de Android 17 evoluciona con la implementación de Material 3 Expressive. Elementos como la barra de volumen adoptan efectos de transparencia, mientras que los iconos se ajustan automáticamente al color de acento elegido, promoviendo una estética uniforme y moderna.

Android 17 apuesta por un portapapeles universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se prevé, aunque aún sin confirmación definitiva, la incorporación de controles diferenciados para la gestión de redes Wi-Fi y datos móviles desde el panel de ajustes rápidos.

En cuanto a la seguridad, la nueva versión del sistema introduce un modelo más restrictivo para la instalación de aplicaciones. Ahora será requisito que los desarrolladores verifiquen su identidad para que sus APK puedan instalarse en dispositivos Android, incluso si estos archivos se obtienen fuera de la tienda oficial.

Aluminium OS y el futuro del ecosistema Google

Una de las grandes incógnitas de Android 17 es la posible llegada de ‘Aluminium OS’, un proyecto que busca unificar Android y Chrome OS en un solo sistema operativo para móviles, tabletas y portátiles. Aunque la integración completa no está confirmada para esta versión, las filtraciones indican que Google trabaja activamente en este desarrollo.

La unificación de sistemas permitiría a Google concentrar recursos en una única plataforma, facilitando el desarrollo y la actualización de funciones. Además, la ambición es que Android pueda funcionar tanto en móviles como en entornos de escritorio, con una interfaz adaptada para cada uso. Esto abriría la puerta a dispositivos de gama alta con Android, compitiendo directamente en el segmento de portátiles premium.

La lista de dispositivos compatibles con Android 17 se encabeza con la familia Pixel. (ANDROID TWITTER)

Otro aspecto relevante es la integración de Gemini, la IA de Google, en el núcleo del sistema para ofrecer capacidades nativas en portátiles y otros dispositivos, eliminando barreras técnicas para su implementación y uso avanzado.

Compatibilidad de Android 17: dispositivos que recibirán la actualización

La lista de dispositivos compatibles con Android 17 se encabeza con la familia Pixel, desde el Pixel 6 hasta los modelos más recientes como Pixel 10 Pro Fold. Los modelos específicos incluyen variantes como Pixel 6 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 Pro, y las nuevas generaciones Pixel 9 y Pixel 10 en sus distintas versiones.

La compatibilidad para otros fabricantes dependerá de cada empresa y sus políticas de actualización. Normalmente, los dispositivos lanzados en los dos años previos suelen recibir la nueva versión, aunque la confirmación oficial llegará en la segunda mitad del año.