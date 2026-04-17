Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.

El cierre de varias plataformas de streaming pirata en América Latina no ha frenado la aparición de nuevas aplicaciones ilegales que, además de vulnerar derechos de autor, representan un riesgo directo para la seguridad de los usuarios. Tras la caída de servicios como Magis TV, han comenzado a multiplicarse alternativas similares que operan fuera de controles oficiales y que pueden comprometer datos personales.

Entre estas nuevas opciones destaca Xuper TV, que se presenta como un supuesto reemplazo, pero que no ofrece garantías de seguridad ni legalidad. A estas se suman otras plataformas conocidas en el entorno de la piratería digital como Cuevana, FMovies y Putlocker, que continúan operando mediante distintos dominios o aplicaciones descargables.

El fenómeno responde a un patrón recurrente en el mundo digital: cuando una plataforma ilegal es bloqueada o desmantelada, surgen múltiples alternativas que buscan ocupar su lugar. En este caso, los ciberdelincuentes aprovechan la demanda de contenido gratuito para distribuir aplicaciones maliciosas o manipuladas que se instalan fuera de tiendas oficiales.

Magis TV es un servicio de streaming que ofrece contenido pirata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales riesgos está en los permisos que estas aplicaciones solicitan al momento de su instalación. Investigaciones recientes detectaron que servicios como Magis TV requerían acceso al micrófono, la cámara y la red del dispositivo, funciones que no son necesarias para reproducir contenido audiovisual. Este tipo de permisos abre la puerta al espionaje, la recolección de datos y posibles fraudes.

Además, muchas de estas aplicaciones se distribuyen en formato APK, lo que significa que deben descargarse desde sitios web externos. A diferencia de las tiendas oficiales como Google Play, estos archivos no pasan por controles de seguridad rigurosos, lo que incrementa la probabilidad de que incluyan malware o software espía.

Google, por su parte, ha eliminado varias aplicaciones de este tipo de su tienda, pero no puede evitar que los usuarios accedan a ellas desde páginas externas. Esto crea un escenario donde la responsabilidad recae en el usuario, quien muchas veces desconoce los riesgos al buscar alternativas gratuitas para ver series, películas o eventos deportivos.

Magis TV y Cuevana son aplicaciones que distribuyen contenido ilegal y que no son seguras.

Un caso reciente es el de CricFyTV, una aplicación que ofrece transmisiones deportivas sin costo, pero que ha sido señalada por solicitar permisos excesivos y operar desde servidores ubicados en regiones con regulaciones laxas. Esto dificulta el seguimiento de posibles delitos y aumenta la exposición de los datos personales.

El problema no se limita al acceso ilegal a contenidos. Una vez instalada, una aplicación maliciosa puede recopilar información sensible, como contactos, ubicación o archivos almacenados en el dispositivo. En algunos casos, también puede ejecutar acciones en segundo plano sin que el usuario lo note, como enviar datos a servidores externos o mostrar publicidad invasiva.

Las autoridades de distintos países han intensificado las acciones contra estas plataformas, con operativos que incluyen detenciones y bloqueos de dominios. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de internet permite que nuevos servicios aparezcan rápidamente, replicando el modelo de los anteriores.

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Especialistas en ciberseguridad advierten que el atractivo de lo “gratuito” suele ser el principal gancho para este tipo de amenazas. En muchos casos, el usuario termina pagando con su información personal, que puede ser utilizada para fraudes, robo de identidad o venta en mercados ilegales.

Por ello, la recomendación general es evitar la descarga de aplicaciones fuera de canales oficiales y desconfiar de servicios que prometen acceso gratuito a contenido protegido. También es clave revisar los permisos solicitados por cualquier aplicación y mantener actualizados los sistemas de seguridad del dispositivo.

El crecimiento de estas plataformas demuestra que la piratería digital sigue evolucionando, pero también evidencia un problema mayor: la falta de conciencia sobre los riesgos asociados. En un entorno donde los datos personales tienen cada vez más valor, instalar una aplicación desconocida puede convertirse en una puerta abierta para los ciberdelincuentes.