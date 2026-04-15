Los peligros ocultos de Magis TV y XUPER TV: tus datos quedan en manos de hackers y publicidad invasiva

La instalación de estas plataformas ilegales compromete el rendimiento de cualquier dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar aplicaciones como Magis TV o XUPER TV puede parecer una opción atractiva para quienes buscan acceder a películas gratis, pero la elección de instalar estos servicios piratas en dispositivos como televisores, computadoras o celulares encierra riesgos que suelen pasar inadvertidos.

El uso de Magis TV y XUPER TV expone a los usuarios a publicidad invasiva, robo de información privada y la posibilidad de que sus datos terminen en manos de hackers criminales.

Por qué Magis TV y XUPER TV ponen en peligro la información personal

El atractivo de obtener contenido gratuito o muy barato suele opacar los riesgos informáticos que implica el uso de aplicaciones no autorizadas.

La INTERPOL señala que muchas de estas plataformas incluyen programas maliciosos capaces de infectar teléfonos, computadoras o TVs con el objetivo de robar información personal. Entre los datos más vulnerables se encuentran contraseñas, archivos privados, fotografías y datos bancarios.

Los virus en el celular se pueden propagar en todos los aparatos conectados a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware no solo afecta al usuario individual, sino que puede propagarse a otras computadoras conectadas a la misma red WiFi doméstica o laboral. De este modo, una infección inicial puede comprometer información de empresas, afectar operaciones críticas y facilitar el robo o la falsificación de identidad.

Cuáles permisos solicitan las aplicaciones ilegales

Las aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV suelen pedir al usuario permisos de acceso que no son necesarios para su funcionamiento. ESET identificó entre los más críticos el permiso para publicar notificaciones, lo que permite el envío de spam y ataques de phishing directamente a la pantalla del dispositivo.

Otro permiso riesgoso es la lectura del almacenamiento externo, que habilita el acceso a documentos personales, fotos, videos y audios, incluyendo archivos sensibles y credenciales laborales.

Las plataformas piratas solicitan permisos que pueden recopilar grabaciones y otros datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el acceso a grabaciones de audio es otro punto de preocupación. El permiso de lectura de archivos de audio puede exponer conversaciones privadas y grabaciones almacenadas en el dispositivo. Estos datos pueden ser utilizados con fines comerciales, chantajes o para cometer otras formas de fraude digital.

Qué tipo de fraudes y publicidad aparecen cuando se descargan apps ilegales

Uno de los mecanismos de financiamiento de estas aplicaciones es la integración de sistemas de publicidad agresiva. Quienes instalan Magis TV o XUPER TV suelen recibir anuncios intrusivos que interrumpen la experiencia de uso y, en ocasiones, redirigen a páginas inseguras.

Parte de estos anuncios buscan engañar a los usuarios con supuestos premios o incitarlos a realizar descargas adicionales, lo que incrementa la exposición a nuevos riesgos.

Existe múltiples riesgos si se registra información bancaria en estas páginas ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia financiera, la INTERPOL advierte que los métodos de pago empleados por los servicios piratas carecen de garantías de seguridad. Esto puede traducirse en fraudes con tarjetas de crédito, estafas a través de plataformas de pago no verificadas y la pérdida de acceso a cuentas bancarias.

Cómo saber si un servicio streaming es ilegal

La pauta principal de la INTERPOL consiste en desconfiar de cualquier sitio web que ofrezca gran cantidad de contenido a precios muy bajos o de manera gratuita.

Asimismo, las plataformas legítimas suelen ofrecer sus contenidos solo en los territorios donde poseen derechos y a precios superiores, porque incluyen garantías de calidad y atención al cliente.

Es clave mantener todos los mecanismos de seguridad en los aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, comprobar la legitimidad de la oferta en la página oficial del proveedor y comparar los precios con servicios reconocidos, permite distinguir entre una plataforma pirata y una legal.

Qué delitos están relacionados con la piratería de diferentes servicios

El uso de servicios como Magis TV o XUPER TV no solo implica la violación de derechos de autor, sino que puede contribuir al financiamiento de actividades ilícitas.

La INTERPOL documenta que los responsables de estas plataformas suelen estar vinculados a redes de delincuencia organizada. Las ganancias obtenidas mediante la comercialización de servicios piratas se utilizan para financiar actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas y el juego ilegal.

Las autoridades insisten en la necesidad de sensibilizar a todos los ciudadanos sobre los efectos negativos de la piratería y la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual.