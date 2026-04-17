Estas son las 4 mejoras más esperadas de la actualización Android 17

El nuevo selector de contactos de Android 17 permite compartir información específica con las aplicaciones sin exponer toda la agenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android 17 se perfila como una actualización relevante para los usuarios, al enfocarse en resolver problemas cotidianos y mejorar la privacidad, la calidad fotográfica y la experiencia multitarea. Entre las novedades más destacadas se encuentra un sistema más inteligente y seguro para el acceso a contactos por parte de las aplicaciones, una solución largamente esperada en el ecosistema móvil de Google.

La actualización introduce un selector de contactos centrado en la privacidad, que permitirá a los usuarios compartir solo los contactos específicos que elijan con cada aplicación, en lugar de otorgar acceso total a su agenda. Este cambio, basado en permisos temporales y por sesión, refuerza el control individual sobre los datos personales, según informó Android Police.

Hasta ahora, cuando una aplicación requería acceder a los contactos, el usuario debía permitir el acceso a toda su agenda, convirtiéndose en una fuente de preocupación para quienes buscan mantener su información personal bajo control. Con Android 17, Google introduce un selector de contactos centrado en la privacidad. Esta función permitirá seleccionar contactos específicos para compartir con una aplicación, en lugar de conceder acceso total.

Se trata de una mejora significativa en términos de privacidad. (Google Play)

El proceso se basa en permisos temporales y por sesión: la aplicación solo podrá leer los datos seleccionados por el usuario durante la acción específica, y el sistema revocará el acceso al finalizar. Además, las aplicaciones podrán solicitar únicamente los campos de datos necesarios, como el número de teléfono o el correo electrónico, y no la información completa del contacto.

Este avance replica el modelo implementado con el selector de fotos en Android 13, donde la privacidad y el control son prioridad.

Mejoras en la cámara: extensiones avanzadas para todas las aplicaciones

Uno de los puntos débiles tradicionales de Android ha sido la calidad de las fotos tomadas desde aplicaciones de terceros, como redes sociales, en comparación con la aplicación de cámara preinstalada.

Android 17 aborda esta diferencia permitiendo que las aplicaciones externas accedan a extensiones de cámara definidas por el fabricante. Así, empresas como Samsung, OnePlus y Oppo podrán ofrecer modos avanzados (como el de 200 MP o Super Noche) a otras aplicaciones, si deciden habilitar estas funciones.

Android 17 habilita que apps de terceros accedan a funciones avanzadas de cámara, mejorando la calidad de fotos en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto representa un avance para usuarios de redes sociales y fotografía móvil, que podrán obtener imágenes de mayor calidad sin depender exclusivamente de la app de cámara nativa. Además, Android 17 introduce compatibilidad con el formato RAW14, un estándar de 14 bits por píxel utilizado en cámaras profesionales, lo que permitirá trabajar con mayor flexibilidad y calidad en la edición de imágenes.

Control de volumen independiente para asistentes

En Android 17, el volumen del asistente de voz contará con un control deslizante propio, separado del volumen multimedia. Esto soluciona el problema de la diferencia de niveles entre la reproducción de música o videos y las respuestas del asistente de IA como Gemini.

Los usuarios podrán ajustar el volumen de las respuestas del asistente para que se adapten a su preferencia, sin afectar el resto de los sonidos del dispositivo.

El volumen del asistente de voz tendrá un control independiente, permitiendo ajustar sus respuestas sin afectar otros sonidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burbujas flotantes: multitarea simplificada

Otra de las novedades clave es la incorporación de burbujas flotantes para la multitarea. Inspirada en sistemas de ROMs personalizadas y ya vista en algunas marcas, esta función llegará de forma nativa a los dispositivos Pixel con Android 17. Permite ejecutar cualquier aplicación en ventana y minimizarla en una burbuja flotante, facilitando el acceso y la gestión de varias aplicaciones sin necesidad de alternar entre ellas constantemente.

El sistema mejora la productividad y agiliza tareas como responder chats, navegar webs y compartir información entre aplicaciones. Aunque la función ya existe en interfaces propias de Samsung, Vivo, OnePlus y Oppo, ahora se integra directamente en el núcleo de Android para los usuarios de Pixel.