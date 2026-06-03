El impactante mural de Messi que el astro agradeció con un video: la reacción de los autores al verlo

Agradecimiento de Messi por un mural en Berazategui:

Un mural de Lionel Messi inaugurado en Berazategui llegó hasta el capitán de la Selección Argentina, que envió un video para felicitar a sus creadores y agradecer el homenaje. La obra se realizó en Mitre 1368 y requirió la construcción de una pared de 6 metros de ancho por 5,5 metros de alto, según contó Federico Merodo en diálogo con La Palabra de Berazategui. El predio donde se emplazó el mural funcionaba antes como estación de servicio.

Merodo explicó al medio local que el proyecto surgió tras contactar al muralista Leonel García, artista de la ciudad. “Esta idea surge porque yo quería realizar un mural junto a Leonel. En febrero de este año él me presentó la idea, yo tenía el espacio y me cebé. Nos juntamos dos personas que sueñan y concretan ideas, algo difícil de conseguir”, afirmó.

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Los trabajos comenzaron en marzo, con jornadas de seis a ocho horas diarias, y la última pincelada se dio el 28 de mayo. El financiamiento se logró con una campaña de venta de espacios publicitarios en la zona de avenida Mitre y calle 14. La difusión en redes sociales amplificó el alcance del mural y conectó la iniciativa con figuras del fútbol y del entorno del jugador, entre ellas Sergio Agüero, Nicolás Vázquez, Sergio Romero, Darío Benedetto y Nicolás Tagliafico.

Así se hizo el mural de Messi en Berazategui:

A través de sus cuentas de Instagram, los artífices del proyecto arrobaron al propio Messi y compartieron un mensaje que le llegó: “Hola Leo Messi, este humilde homenaje que hicimos desde Berazategui, buscaba replicar la alegría de aquel 18/12/22 cuando lograron unir a toda la Argentina, donde no importaba ningún sesgo o ideología, cuando solo primaba la alegría de ser argentino. Más de mil almas se acercaron al mural para dejar su nombre y demostrarte su amor, formando parte de este saludo colectivo. Para nosotros dos fue un placer y un honor ser el medio para materializar esta obra y devolverte un poco de la alegría que le diste a toda esta gente. Gracias.Espero que te guste…“.

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Finalmente, Messi replicó con un mensaje grabado para los impulsores de la idea: “Hola, chicos. Bueno, nada, quería mandarles esto para agradecerles lo que hicieron por el dibujo, por cómo lo hicieron. La verdad que quedó una locura y les había escuchado ahí la idea era un like o hacer algo de eso, pero preferí decirles esto por video, pensé que iba a ser mejor. Simplemente agradecerles mucho a ustedes, a toda la gente que lo bancó, que se acercó, que se sigue acercando y mandarles un abrazo muy grande y desearles todo lo mejor. Nos vemos”.