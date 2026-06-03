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WhatsApp quiere frenar las estafas: así te avisará cuando detecte mensajes sospechosos

WhatsApp apuesta por el procesamiento local para identificar estafas sin comprometer el cifrado de extremo a extremo de las conversaciones

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WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp presentará nueva función contra estafas. (Foto: Meta)

WhatsApp está desarrollando una nueva función de seguridad que alertará a los usuarios cuando detecte mensajes potencialmente fraudulentos dentro de la aplicación. La herramienta, denominada Scam Alert o “alerta de estafa”, busca reducir los intentos de fraude y robo de cuentas mediante advertencias automáticas que aparecerán directamente en las conversaciones sospechosas.

La función fue descubierta en la versión beta 2.26.22.2 de WhatsApp para Android por el portal especializado WABetaInfo y representa uno de los esfuerzos más recientes de Meta para combatir las estafas que circulan a través de su plataforma de mensajería.

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Lo llamativo de esta herramienta es que funcionará sin comprometer el cifrado de extremo a extremo que protege las conversaciones de los usuarios. Para lograrlo, WhatsApp utilizará un sistema de análisis local que procesa la información directamente en el dispositivo, sin enviar el contenido de los mensajes a servidores externos.

WhatsApp presenta nueva función contra estafas.
WhatsApp presenta nueva función contra estafas. (WaBetaInfo)

Qué es Scam Alert y para qué sirve

La nueva función está diseñada para identificar patrones comúnmente asociados con intentos de fraude. Cuando el sistema detecte señales que puedan indicar una estafa, mostrará una advertencia visible dentro del chat. El mensaje alertará al usuario de que el contenido recibido podría ser peligroso y le ofrecerá opciones para actuar de inmediato.

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Entre las acciones disponibles estarán bloquear al remitente, reportar la conversación o continuar con el intercambio si considera que el mensaje es legítimo.

Según la información conocida hasta ahora, la herramienta prestará especial atención a mensajes enviados por contactos desconocidos o números que no se encuentren guardados en la agenda del usuario.

El objetivo es proporcionar una capa adicional de protección frente a tácticas cada vez más sofisticadas utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener acceso a información sensible o cuentas digitales.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp sigue actulizando sus medidas de seguridad. (Meta)

Cómo detectará WhatsApp los mensajes sospechosos

Uno de los principales desafíos para implementar una función de este tipo es mantener intacta la privacidad de las conversaciones.

WhatsApp asegura que el análisis se realizará completamente dentro del teléfono del usuario. Esto significa que el contenido de los mensajes no será enviado a los servidores de Meta ni será revisado por empleados de la compañía.

El sistema utilizará algoritmos capaces de analizar la estructura y ciertos patrones presentes en los mensajes para determinar si podrían estar relacionados con intentos de fraude.

Cuando se detecte una coincidencia con comportamientos considerados sospechosos, la aplicación generará una alerta preventiva.

La decisión final siempre quedará en manos del usuario, ya que la herramienta no bloqueará automáticamente conversaciones ni eliminará mensajes.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp te advertirá cuando detecte mensajes sospechosos.

La tecnología detrás de la nueva protección

El funcionamiento de Scam Alert sigue una lógica similar a otras funciones recientes incorporadas por WhatsApp.

Un ejemplo es el sistema de transcripción de notas de voz, que convierte audios en texto directamente dentro del dispositivo sin necesidad de enviar los archivos a servidores externos.

De manera similar, la nueva herramienta utilizará la capacidad de procesamiento del propio teléfono para analizar mensajes potencialmente peligrosos.

Este enfoque permite mantener la compatibilidad con el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de seguridad más importantes de WhatsApp.

Como resultado, ni Meta ni terceros tendrán acceso al contenido de las conversaciones durante el proceso de análisis.

Persona sosteniendo un smartphone negro que muestra un mensaje rojo de "ALERTA DE ESTAFA" con el logo verde de WhatsApp, sobre un fondo borroso de mesa y taza de café.
La imagen muestra un teléfono móvil con una notificación de "ALERTA DE ESTAFA" y el logo de WhatsApp, simbolizando los riesgos de fraude en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con los datos del usuario

WhatsApp también ha incorporado medidas destinadas a reforzar la transparencia de la función.

La herramienta generará registros de actividad almacenados únicamente en el dispositivo del usuario. Estos datos permitirán revisar cuándo se activó una alerta y qué acciones fueron tomadas posteriormente.

La información no será compartida con Meta ni utilizada para crear perfiles publicitarios o bases de datos externas.

Además, los remitentes de mensajes sospechosos no recibirán ninguna notificación que les indique que sus textos han sido analizados por el sistema de seguridad.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
WhatsApp asegura que su nueva medida contra estafas no afectará el cifrado de extremo a extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo llegará la función a todos los usuarios

Por el momento, Scam Alert se encuentra en fase de desarrollo y pruebas dentro de versiones beta de WhatsApp para Android.

La compañía todavía no ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento global, aunque su presencia en versiones de prueba indica que continúa avanzando hacia una futura implementación pública.

Cuando esté disponible, la función será completamente opcional y permanecerá desactivada por defecto. Los usuarios que deseen utilizarla deberán activarla manualmente desde el menú de configuración de la aplicación.

Con esta medida, WhatsApp busca reforzar la protección frente a una de las amenazas digitales más frecuentes de los últimos años: las estafas que utilizan mensajes aparentemente legítimos para engañar a las víctimas y obtener acceso a sus cuentas, datos personales o información financiera.

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