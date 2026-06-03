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Cómo funciona el nuevo robot con doble cerebro y para qué se utilizará

La arquitectura avanzada de este modelo facilita la interpretación de órdenes verbales y la ejecución precisa de tareas físicas

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Así es el robot JAKA Pi, un modelo del tamaño de un niño que usa un "cerebro" y un "cerebelo" para funciones distintas. Crédito: JAKA Robotics.

Un robot humanoide compacto con arquitectura de doble cerebro ha sido presentado recientemente por JAKA Robotics, con sede en Shanghái, con el objetivo de dar el paso desde la automatización industrial hacia el campo de la inteligencia robótica avanzada.

El lanzamiento de este modelo, denominado JAKA Pi, introduce innovaciones técnicas orientadas a posicionarlo como plataforma para investigación, desarrollo y aplicaciones en entornos reales.

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Mide 1,22 metros de altura y pesa 42 kilogramos, lo que lo ubica entre los humanoides más compactos de su categoría. Incorpora 27 grados de libertad y módulos articulares integrados de nueva generación, entre 15% y 27% más pequeños que los de versiones anteriores.

JAKA PI
El modelo Pi permite el manejo de objetos gracias a sus brazos con capacidad de carga de hasta 3 kilogramos. (Captura de video/JAKA Robotics)

Esta reducción de tamaño permite un diseño compacto y ligero sin perder capacidades funcionales: las articulaciones de las rodillas entregan hasta 120 Nm de par motor, mientras cada brazo puede manipular cargas de hasta 3 kilogramos.

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Doble dominio: inteligencia y control en tiempo real

El sistema central del Pi se estructura en torno a una arquitectura de doble cerebro basada en la plataforma de computación heterogénea de Intel. Este diseño separa la inteligencia de alto nivel del control de movimiento de bajo nivel: el “cerebro” procesa razonamiento de inteligencia artificial, percepción visual, modelos de lenguaje y lógica de aplicaciones, mientras el “cerebelo” administra el movimiento en tiempo real a través de una red de control EtherCAT con latencia a nivel de milisegundos.

La arquitectura de doble cerebro permite que el JAKA Pi interprete órdenes verbales, entienda su entorno, genere planes de acción y ejecute tareas físicas con movimientos coordinados. Según detalló la compañía, este enfoque dual combina capacidades de inteligencia artificial con sistemas de control determinista, lo que permite que el robot opere en escenarios complejos y dinámicos.

JAKA PI
EL nuevo desarrollo es una apuesta por la investigación y la interacción humano-robot. (Captura de video/JAKA Robotics)

La empresa señaló que el sistema separa la toma de decisiones complejas —como la interpretación de instrucciones en lenguaje natural o el análisis del entorno visual— de la ejecución precisa y segura de movimientos. Esto apunta a mejorar la robustez y la versatilidad en tareas que requieren interacción humana y manipulación física de objetos.

Aplicaciones potenciales y expansión de la robótica china

Hasta ahora, la compañía se había especializado en soluciones como la serie Zu, enfocada en tareas industriales de ensamblaje, paletizado y empaquetado, y la serie Pro, diseñada para ambientes exigentes con protección IP68 frente a polvo, aceite y agua.

La introducción del JAKA Pi responde a la estrategia de la empresa de diversificar sus desarrollos hacia robots con capacidades cognitivas y de interacción más avanzadas. El robot está pensado para operar en investigación, desarrollo de inteligencia incorporada, interacción humano-robot y aplicaciones de nueva generación. La firma también desarrolló plataformas compactas como MiniCobo y Mini 2, orientadas a la educación, la hospitalidad y la automatización a pequeña escala.

JAKA PI
La plataforma humanoide de JAKA Robotics está diseñada para tareas en entornos reales y colaborativos. (Captura de video/JAKA Robotics)

China comenzó a desplegar robots humanoides en redes logísticas, como el uso de clasificadores de paquetes automatizados en almacenes de Guangzhou, lo que incrementó la eficiencia operativa en el sector postal. Este tipo de implementaciones sugiere que tecnologías como la del nuevo modelo podrían integrarse en entornos de trabajo colaborativo o en servicios que requieren interacción directa con personas.

Una plataforma para el futuro de la robótica

El JAKA Pi se suma a una familia de plataformas humanoides como las series K1 y K1L, que integran visión por computadora, control de fuerza y planificación de movimiento en tiempo real. Con la incorporación de modelos de lenguaje de gran escala y sensores avanzados, el Pi busca operar más allá de las líneas de producción, con foco en contextos de servicio, investigación y convivencia cotidiana.

La compañía proyectó que las arquitecturas de doble cerebro y la integración de tecnologías de percepción y razonamiento avanzado podrían sostener aplicaciones en sectores como la logística, la atención al cliente, la educación y la investigación científica.

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