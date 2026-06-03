Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

Al subir al escenario a recibir el premio por parte de Camila Pláate, Dolores Fonzi llamó a los presentes a hacer silencio por el crimen de la nena y, además, convocar a la marcha de Ni Una Menos de este miércoles (Premios Sur – TNT)

La vigésima edición de los Premios Sur, celebrada este martes en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, quedó marcada por una postal que trascendió la alegría de los galardones. Cuando Dolores Fonzi subió a recibir la estatuilla en lugar de Camila Pláate como actriz revelación y actriz de reparto, tuvo un gesto elocuente y conmovedor. La actriz dedicó un minuto de silencio a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y cerró su intervención con una referencia directa a la movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos.

Todo comenzó cuando al anunciarse el premio para Pláate, ausente en la sala, Fonzi y la productora Leticia Cristi subieron al escenario para recibir el galardón en su nombr. Desde el estrado compartieron el pedido que había dejado la joven actriz para que llevaran a cabo pese a su ausencia en la noche de los galardones: un minuto de silencio por la adolescente de 14 años asesinada.

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Fonzi eligió el gesto antes que el discurso. No pronunció largas palabras, pero su acción y su presencia fueron más potentes que cualquier frase. Tras el homenaje, cerró con un mensaje que rápidamente se multiplicó en redes y medios: “Nos vemos en la plaza mañana”, en alusión a la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio. La referencia no fue casual: la movilización se da en el marco del 11° aniversario desde su primera citación a las calles y en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina y Dulce María Beatriz Candia, que renovaron el reclamo por justicia y políticas de género.

Dolores Fonzi pidió un minuto de silencio por Agostina Vega al subir a recibir el premio de la actriz Camila Pláate (RSFotos)

La ceremonia de los Premios Sur, que suele estar dedicada a celebrar la excelencia del cine argentino, se convirtió por un momento en un espacio de memoria y reclamo social. El minuto de silencio se vivió con intensidad y dejó en claro que el arte puede y debe hacerse eco de los dolores y demandas de la sociedad. La película Belén, que narra una historia de lucha y derechos, encontró así una nueva dimensión en la gala, sumando compromiso y sensibilidad a sus méritos artísticos.

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Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el filme se consagró como la mejor ficción estrenada en 2025 y fue la producción más aplaudida de la velada. La obra no solo se quedó con el premio mayor, sino que sumó cinco estatuillas en total.

El colectivo feminista convocó a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a más de una década de la primera movilización que nació tras el femicidio de Chiara Páez. Este 3 de junio, miles de personas y organizaciones feministas de todo el país volverán a las calles, exigiendo justicia por Agostina y reclamando políticas estatales para combatir la violencia de género. El nombre de la adolescente asesinada fue el eje del homenaje en el teatro y será el estandarte de la marcha, junto al de tantas otras víctimas.

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Dulce María Cadia y Agostina Vega, algunos de los nombres por los que se pide justicia en la marcha de este miércoles (Instagram)

La emoción vivida durante la entrega del premio a Camila Pláate y el gesto de Dolores Fonzi dejaron una huella profunda en la ceremonia. En medio del brillo de las estatuillas y los reconocimientos, la memoria de Agostina Vega ocupó el centro de la escena, recordando a todos que detrás de cada historia y cada lucha hay vidas reales y urgencias que no pueden esperar. El silencio colectivo del teatro se convirtió en un grito por justicia y en una invitación a marchar, a once años de la primera vez que el país se unió bajo la consigna de Ni Una Menos.