Google anuncia becas para tener su Certificado de Carrera y curso de IA: aplica para México, Argentina y Colombia

Google Hispanoamérica lanza 110.000 becas de inteligencia artificial para impulsar el talento digital en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya es parte activa de la transformación social y económica de América Latina. Adriana Noreña, vicepresidente de Google Hispanoamérica, afirmó en una columna que la pregunta por el futuro de la tecnología “no es cuándo va a llegar, sino entender que ya está aquí”.

Noreña afirmó que “la IA no es una promesa; es una realidad en manos de emprendedores, estudiantes y profesionales”, y anunció una asignación de 110.000 nuevas becas para 2026 destinadas al impulso del talento hispano.

La iniciativa, dirigida a México, Chile, Argentina y Colombia, llega acompañada del lanzamiento de un Certificado de IA Profesional desarrollado por expertos de Google. La columna de Noreña detalló que estos cursos buscan “cerrar la brecha de conocimiento y hacerlo ahora”, ofreciendo herramientas concretas a quienes aspiren a integrarse a los cambios de la economía digital.

El Certificado de IA Profesional de Google ofrece herramientas concretas para estudiantes, emprendedores y profesionales de México, Chile, Argentina y Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estas becas son 110.000 oportunidades de subirse a un cohete que puede cambiar radicalmente a nuestra región”, afirmó la vicepresidenta de Google.

Noreña, responsable de la estrategia tecnológica de Google Hispanoamérica, respaldó el compromiso de la compañía con datos sobre el impacto laboral de los Certificados de Carrera. Según la ejecutiva, para principios de 2026 la región contará con 120.000 graduados, el 75% de los cuales reportó avances profesionales a los seis meses de obtener la certificación, como nuevos empleos, ascensos o aumentos salariales.

La vicepresidenta destacó que la urgencia de la capacitación tecnológica es una oportunidad concreta para América Latina. Insistió en que la mayoría de las profesiones están compuestas por una variedad de tareas, y que la inteligencia artificial transformará varias de ellas para simplificar los recorridos profesionales.

Adriana Noreña invita a la comunidad latinoamericana a inscribirse en el blog oficial de Google para acceder a oportunidades y liderar el futuro digital. (Google)

Para Adriana Noreña, la IA potenciará más empleos de los que automatizará

Citando estudios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Noreña afirmó desde Google Hispanoamérica que la inteligencia artificial incrementará las capacidades en un 13% de los empleos, “más del doble de lo que podría automatizar”. Para ella, la clave radica en que los trabajadores de la región accedan cuanto antes a formación relevante para aprovechar esa expansión de potencial laboral.

Según Noreña, el nuevo Certificado de IA Profesional está diseñado para implementar herramientas de inteligencia artificial generativa en el trabajo cotidiano, potenciando la productividad tanto en la creación de contenidos como en el análisis de datos, la automatización de tareas y el uso ético de la tecnología. “Muchos roles van a evolucionar y otros nuevos van a surgir”, explicó.

Según Google, en el curso se aprenderá a “adoptar una mentalidad de colaboración: aprendiendo a guiar a la IA con instrucciones precisas para que actúe como un colega profesional, y no solo como un simple ejecutor de tareas.

El programa de Google busca cerrar la brecha de conocimiento e integrar más profesionales a la economía digital latinoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, a crear apps personalizadas usando vibe coding para desarrollar una aplicación que resuelva los desafíos específicos de tu trabajo, sin necesidad de tener experiencia en programación".

Los cursos, explicó Noreña, tienen un formato flexible que se adapta a la vida real de los estudiantes, incluidos aquellos que combinan estudios con trabajo o tienen horarios limitados. El objetivo es brindar posibilidades equitativas: “Queremos que cualquier persona, sin importar su formación previa, domine el presente digital”.

Capacitación gratuita es clave para reducir brechas sociales y económicas

La responsable de Google resaltó que esta iniciativa se realiza en alianzas junto a gobiernos y organizaciones locales de América Latina. Noreña enfatizó que acercar tecnologías de manera gratuita representa “un punto de inflexión para nuestra región hacia una mayor igualdad”, porque multiplica las capacidades profesionales, fomenta el crecimiento de negocios y amplifica el impacto social.

La ejecutiva invitó a toda la comunidad latinoamericana con “curiosidad y ganas de aprender” a postularse a las próximas convocatorias a través del blog oficial y remarcó: “El momento de adquirir estas habilidades es hoy para liderar un salto hacia el futuro con dimensiones nunca antes vistas”.