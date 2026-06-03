La jugada de Ronaldinho que ridiculizó a Gasly en el partido entre pilotos de la F1 y estrellas del fútbol en Mónaco

Se jugó un partido en Mónaco entre algunos pilotos de la F1 y estrellas del fútbol

En la antesala del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, algunos de los pilotos jugaron un partido de fútbol junto a otras estrellas del deporte en el Stade Louis II y se vieron algunas perlitas que tuvieron como protagonistas a Pierre Gasly, Carlos Sainz y Ronaldinho.

En una de las jugadas más virales que se compartieron en las redes sociales, el compañero de Franco Colapinto en Alpine fue víctima de un “sombrerito” por parte de la estrella brasileña que brilló junto a Lionel Messi en el Barcelona. Luego, Ronaldinho le pidió disculpas por haber ridiculizado al corredor francés. En otra de las escenas, el español Sainz dio una asistencia para el descuento del equipo de pilotos.

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Ronaldinho fue una de las estrellas del partido entre pilotos de F1 y ex futbolistas (@F1)

El encuentro amistoso y con fines benéficos reunió a dos equipos. Los Barbagiuans Monaco & Stars, que incluyó a ex futbolistas como Ronaldinho, Ludovic Giuly y Flavio Roma, entre otras celebridades, se enfrentó a los Nazionale Piloti, conjunto formado por los pilotos de F1, F2 y F3, reforzados con Leonardo Bonucci y Clarence Seedorf. Entre los corredores destacados se encontraban, además de Gasly (llevó la camiseta 10 y fue el capitán) y Sainz, Kimi Antonelli e Isack Hadjar.

“Pierre, Kimi, Carlos y Isack cambiaron la pista por el campo, jugando con leyendas del fútbol como Ronaldinho y Clarence Seedorf en la Racing Stars Football Cup. El marcador final fue 6-2 a favor de los Barbagiuans”, publicó la cuenta de la Fórmula 1 en sus redes sociales con las fotos de los pilotos en el evento.

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Pierre Gasly jugó con la 10 y fue el capitán del equipo de pilotos en Mónaco (@F1)

“Lluvia de estrellas en el Stade Louis II para la Copa de Fútbol de Racing Stars. La segunda edición contó con la presencia de muchas personalidades. Leyendas del fútbol, conductores de F1, artistas o incluso creadores de contenido se reunieron con motivo de este evento amistoso, solidario y deportivo. Los Les Barbagiuans con sede en Mónaco, liderados por su presidente Louis Ducruet, y el equipo de pilotos se enfrentaron a favor de dos asociaciones: Mercy Ships, una organización humanitaria que opera barcos hospitalarios para proporcionar atención quirúrgica gratuita, y Les Soins de l’Espoir, una asociación comprometida con los niños y adultos desfavorecidos en el sureste Asia”, publicó el sitio oficial del evento.

En cuanto a la competencia que se vivirá en el Principado desde el viernes 5 de junio con las prácticas para el GP de Mónaco, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega como líder del campeonato de pilotos con 131 puntos, seguido de su compañero de equipo George Russell (88). En el tercer puesto marcha el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 75, seguido a dos puntos por Lewis Hamilton. En tanto, Gasly figura en el puesto 8 y Colapinto en el 11°, con 15 unidades.

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