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Del estadio al e-commerce: así cambió la relación entre fútbol y tecnología

Vinculaciones inéditas entre empresas líderes y deportistas, abren el nuevo mundo del comercio digital en redes sociales y plataformas como YouTube

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La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
Futbolistas colombianos y grandes marcas tecnológicas forjan alianzas estratégicas de cara al Mundial 2026. - crédito FCF

La conexión entre futbolistas y marcas tecnológicas ha tomado fuerza de cara al Mundial de 2026, impulsando alianzas que no se veían hace muchos años y que hoy vemos como tendencia debido al crecimiento de los usuarios y la interacción en redes sociales y plataformas de video como YouTube.

Según Botmarker: “la evolución del llamado social commerce está transformando la manera en que las personas descubren marcas, interactúan con ellas y toman decisiones de compra dentro de las plataformas digitales", razón por la que hoy se busca unir el carisma deportivo con la innovación digital.

Varios futbolistas reconocidos y compañías de tecnología colaboran actualmente en campañas y productos, dejando ver las estrategias digitales de sinergias que permiten a los jugadores influir más allá de la cancha, mientras que las empresas tecnológicas aprovechan su popularidad para llegar a millones de personas.

El mediocampista antioqueño se despidió de forma oficial de la hinchada del América de Cali - crédito @riverplate / Instagram
Juan Fernando Quintero protagoniza la campaña de Cabify 'Cuando te mueves, llegas', con una inversión superior a 500.000 dólares para impulsar la movilidad urbana en Colombia. - crédito @riverplate / Instagram

Juan Fernando Quintero con movilidad urbana

La empresa Cabify presentó la campaña “Cuando te mueves, llegas”, protagonizada por Juan Fernando Quintero y respaldada con una inversión superior a los USD 500.000. Esta iniciativa afirma que promueve la movilidad urbana como motor para alcanzar metas y sueños personales.

La alianza incluye una colaboración con la Fundación Tiempo de Juego e inspira a aficionados que se desplazan por el país para seguir el fútbol. Daniel Shlesinger, director general de Cabify Colombia, destacó que la historia de Quintero simboliza los valores de resiliencia y confianza, elementos clave en el compromiso de la compañía por ofrecer una plataforma segura y acompañar los trayectos importantes de los colombianos.

Experiencias digitales con Atlético Nacional

Un acuerdo entre Atlético Nacional y Xiaomi posiciona a la marca como aliado digital del club, enfocándose en enriquecer la experiencia del hincha a través de contenido exclusivo y herramientas tecnológicas.

Esta alianza afirma que permite ofrecer propuestas innovadoras para una comunidad que suma millones de seguidores, fortaleciendo el vínculo entre la tecnología y la pasión futbolística. Tanto el club como la marca coinciden en situar a las personas en el centro de su estrategia, consolidando una relación cercana con los aficionados.

René Higuita
La tecnología inmersiva ahora tiene como protagonista a René Higuita.- crédito @higuitarene1/Instagram

Tecnología inmersiva de Samsung con René Higuita

Samsung lanzó en Colombia una campaña orientada a trasladar la emoción del estadio al hogar, apoyándose en innovaciones como la inteligencia artificial integrada en sus pantallas.

Con la participación del arquero René Higuita, la compañía busca transformar la forma en que los colombianos viven el fútbol desde casa, acercando la vivencia del partido mediante imágenes más claras y reales. Camila Segura, responsable de marketing en Samsung Colombia, dijo que la inteligencia artificial permite interpretar y optimizar cada jugada, haciendo que la experiencia sea completamente inmersiva.

David Ospina, embajador para el Mundial 2026

El arquero, David Ospina, fue nombrado embajador de Motorola en una campaña vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Junto con Lenovo, la marca desarrolla activaciones y productos dirigidos a los hinchas que buscan estar cerca del máximo evento del fútbol.

Motorola destaca las cualidades de compromiso y cercanía de Ospina, quien se convierte en imagen oficial durante el Mundial y contribuye al objetivo de conectar a más de seis mil millones de fanáticos a través de propuestas tecnológicas.

Mundial 2026 - Figus - Colombia
David Ospina es nombrado embajador de Motorola para el Mundial 202.

Sebastián Montoya y la movilidad inteligente junto a Juan Pablo Montoya

El piloto, Sebastián Montoya, encabeza el relanzamiento de Yango Moto en Colombia, representando a una generación que prioriza la eficiencia y el uso inteligente de la tecnología.

Yango Moto apuesta por la optimización de trayectos gracias a datos en tiempo real, haciendo los desplazamientos urbanos más rápidos y seguros. Montoya explicó que la toma de decisiones basada en datos, esencial en el automovilismo, se traslada a la movilidad urbana a través de este servicio, que responde a la demanda de ciudades como Bogotá, donde se realizan más de 12 millones de viajes diarios y cerca de 887.000 en motocicleta.

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