Android 17 en camino: fecha de lanzamiento y qué celulares serán compatibles con el sistema operativo de Google

Android 17 se encuentra a pocas semanas de ser presentada por Google en su evento anual I/O.

Google avanza en el desarrollo de Android 17, la próxima versión de su sistema operativo móvil, que comenzará a desplegarse entre junio y julio de 2026. Como es habitual, los primeros dispositivos en recibir la actualización serán los de la línea Google Pixel, mientras que el resto de fabricantes iniciarán un despliegue progresivo que podría extenderse hasta inicios de 2027.

El sistema ya dio sus primeros pasos con una beta para desarrolladores lanzada en febrero, enfocada en que las aplicaciones comiencen a adaptarse a los nuevos cambios. La beta pública, en tanto, se espera para mayo durante el evento Google I/O, donde se presentarán oficialmente sus principales funciones.

Android 17 se perfila como una actualización clave, no solo por las mejoras en smartphones, sino por su apuesta por integrar un ecosistema más amplio que incluya tablets, portátiles y otros dispositivos conectados.

Google lanza la beta 4 de Android 17, la última antes de su lanzamiento y con mención a la función 'Pixel Glow'.

Un sistema más enfocado en la integración y la inteligencia artificial

Uno de los ejes principales de Android 17 será la inteligencia artificial. Google introduce AppFunctions, un nuevo marco que permitirá a asistentes como Gemini ejecutar acciones complejas dentro de aplicaciones mediante comandos en lenguaje natural.

Esto significa que los usuarios podrán automatizar tareas sin necesidad de navegar por múltiples menús. Por ejemplo, será posible pedirle al sistema que realice acciones específicas dentro de una app, mejorando la fluidez y reduciendo el tiempo de interacción.

Además, el sistema incorpora un portapapeles universal que permitirá copiar contenido en el teléfono y pegarlo directamente en una computadora, reforzando la integración entre dispositivos y reduciendo la fragmentación del ecosistema.

Gemini se integrará de forma nativa en Android 17.

Mejoras para gaming y productividad

Android 17 también introduce cambios importantes en la experiencia de juego. El sistema permitirá personalizar la asignación de botones en controles físicos, incluidos los de Xbox y PlayStation, directamente desde la configuración del dispositivo.

Esta función elimina la necesidad de aplicaciones externas y ofrece mayor control para los jugadores. A esto se suma un mando virtual que traduce gestos en pantalla a comandos compatibles con controles físicos, ampliando las opciones para distintos tipos de juegos.

En el ámbito de la productividad, la integración entre dispositivos y la automatización mediante IA apuntan a mejorar el flujo de trabajo, especialmente para usuarios que alternan entre múltiples plataformas.

Google añadirá en Android 17 una función gaming.

Cambios en diseño y seguridad

En cuanto al diseño, Android 17 evolucionará con Material 3 Expressive, una actualización visual que refuerza la personalización del sistema. Elementos como iconos y controles se adaptarán automáticamente al color elegido por el usuario, mientras que se incorporan transparencias y nuevos estilos en la interfaz.

También se esperan ajustes en los accesos rápidos, con posibles mejoras en la gestión de conexiones como Wi-Fi y datos móviles.

En el apartado de seguridad, Google introduce un modelo más estricto para la instalación de aplicaciones. Los desarrolladores deberán verificar su identidad para permitir la instalación de archivos APK desde fuentes externas, una medida orientada a reducir riesgos de malware y reforzar la protección del usuario.

En Android 17 tendrá un sistema de seguridad para detectar posibles malware de las aplicaciones externas APK.

Qué dispositivos serán compatibles

Los primeros en recibir Android 17 serán los dispositivos de la familia Pixel, desde modelos como Pixel 6 en adelante, incluyendo variantes Pro, Fold y Tablet.

Para otras marcas, como Samsung o OnePlus, la disponibilidad dependerá de sus propios calendarios de actualización. En general, los equipos lanzados en los últimos dos años suelen ser compatibles, aunque la confirmación oficial llegará más cerca del lanzamiento.

El despliegue será gradual, como ocurre con cada nueva versión del sistema, lo que implica que algunos usuarios deberán esperar varios meses para recibir la actualización en sus dispositivos.

Android 17 llega primero a los Pixel de Google y luego a otras marcas.

Una actualización que apunta al futuro

Con Android 17, Google no solo busca mejorar la experiencia en smartphones, sino avanzar hacia un ecosistema más conectado, donde la inteligencia artificial y la integración entre dispositivos juegan un papel central.

La combinación de automatización, personalización y nuevas herramientas de interacción marca el rumbo de una plataforma que busca adaptarse a un entorno cada vez más digital y multiplataforma.