Santa Fe vs. Corinthians, el partido de la Copa Libertadores que no debes ver en Xuper TV

Ver Santa Fe vs. Corinthians por la Copa Libertadores en Xuper TV puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la noche de este miércoles, Santa Fe y Corinthians se enfrentan en un nuevo capítulo de la Copa Libertadores, uno de los torneos más seguidos del continente. La expectativa por el partido ha impulsado a muchos aficionados a buscar opciones gratuitas para ver el encuentro, y plataformas como Xuper TV se han popularizado como alternativa a los servicios oficiales.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos considerables que implica recurrir a este tipo de aplicaciones piratas, tanto desde el punto de vista digital como legal.

Cómo opera Xuper TV y por qué resulta atractiva

Xuper TV ofrece un acceso aparentemente ilimitado a transmisiones deportivas, incluidas competiciones de alto perfil como la Champions League y la Copa Libertadores, sin necesidad de pagar suscripciones. Esta propuesta resulta tentadora para quienes buscan evitar los costos de los servicios legales y acceder al contenido de manera sencilla.

Sin embargo, para utilizar la aplicación, los usuarios deben descargar archivos APK desde páginas web ajenas a las tiendas oficiales, ya que Xuper TV no está disponible en Google Play Store ni App Store.

Expertos señalan que aplicaciones piratas pueden acceder y manipular información personal del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de controles y revisiones de seguridad en estos procesos de descarga deja a los usuarios expuestos a una amplia gama de amenazas. Según un informe de la empresa de ciberseguridad ESET, el simple hecho de instalar el archivo puede comprometer el dispositivo desde el primer momento, ya que se facilita la inclusión de software malicioso.

Amenazas invisibles: los riesgos digitales de ver fútbol gratis

El uso de plataformas piratas como Xuper TV o Magis TV implica exponerse a troyanos, spyware y otras aplicaciones no deseadas. Estas aplicaciones, al no pasar por los filtros de las tiendas oficiales, pueden solicitar permisos críticos sin que el usuario lo perciba.

Entre los permisos peligrosos se encuentran el acceso al almacenamiento externo, la modificación de archivos del sistema, la ejecución de tareas en segundo plano y la instalación de otros programas, lo que multiplica el riesgo de infección y robo de datos.

Un análisis del archivo APK de Magis TV reveló que la aplicación solicita permisos inusuales para un servicio de streaming: leer y escribir en el almacenamiento externo, acceder a tareas en ejecución, montar y desmontar sistemas de archivos, publicar notificaciones y agregar otros paquetes de software.

Xuper TV y Magis TV ofrecen transmisiones deportivas gratis, pero lo hacen sin autorización de derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación permite a los ciberdelincuentes acceder a fotos, videos y documentos privados, manipular archivos, instalar más malware y distribuir notificaciones que pueden utilizarse para ataques de phishing o spam.

Permisos peligrosos y consecuencias para el usuario

El control sobre el almacenamiento externo por parte de estas aplicaciones abre la puerta al robo de información personal, como imágenes, videos y documentos privados. Además, la capacidad de instalar otros paquetes facilita la introducción de software adicional, muchas veces de naturaleza maliciosa.

Las notificaciones pueden servir para enviar mensajes engañosos o enlaces a sitios fraudulentos, buscando que el usuario entregue datos sensibles o descargue nuevos virus. Según el informe de ciberseguridad, estas prácticas pueden llevar al secuestro del dispositivo, la pérdida de datos importantes e incluso al acceso no autorizado a cuentas personales.

La descarga de APKs desde sitios no verificados facilita la instalación de troyanos y spyware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias legales: un riesgo que va más allá de la tecnología

El peligro no termina en el ámbito digital. Acceder a plataformas como Xuper TV implica también un riesgo legal, ya que estas aplicaciones retransmiten contenido protegido por derechos de autor sin la debida autorización.

El usuario que accede, comparte o difunde este tipo de contenido puede enfrentarse a bloqueos por parte de su proveedor de internet y a sanciones judiciales. La legislación en numerosos países contempla desde multas económicas hasta la apertura de causas penales para quienes participen en la descarga, retransmisión o difusión de material sin licencia.

El ahorro económico que ofrecen estas plataformas resulta, en muchos casos, un espejismo: ver fútbol gratis a través de aplicaciones piratas como Xuper TV puede desembocar en consecuencias legales graves y en la exposición a amenazas digitales que comprometen la seguridad y privacidad de los usuarios.

El partido entre Santa Fe y Corinthians es solo uno de tantos eventos deportivos que pueden encontrarse en estas plataformas. Sin embargo, los riesgos asociados al uso de Xuper TV hacen que la alternativa gratuita tenga un costo oculto que va más allá del dinero y pone en juego la seguridad y la tranquilidad del espectador.