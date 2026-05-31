La nueva regla que se aplicará en el Mundial y terminó siendo la llave del triunfo de Japón ante Islandia en un amistoso

La prueba reglamentaria sancionó una salida lenta en el tramo final, lo que dejó al conjunto europeo con un jugador menos y el gol de Koki Ogawa

La selección japonesa despidió su etapa de preparación rumbo al Mundial con un triunfo que dejó mucho más que el resultado. El amistoso contra Islandia en el estadio Nacional de Tokio sirvió de escenario para el estreno de una modificación reglamentaria que apunta directamente a la dinámica del juego: la llamada “regla de los 10 segundos”.

La escena clave ocurrió cuando restaban apenas minutos para el final. El equipo nipón y los europeos estaban empatados sin goles, pero la situación cambió por completo a partir de una sustitución demorada. El entrenador islandés, Arnar Gunnlaugsson, decidió realizar dos cambios casi simultáneos para encarar el cierre del partido. Mientras la primera variante se concretó sin dificultades, la segunda se transformó en el foco de atención.

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El duelo sin goles se destrabó cuando el árbitro aplicó el límite de tiempo en las sustituciones

El futbolista Kristian Hlynsson excedió el límite permitido de tiempo para abandonar el campo de juego. El árbitro polaco Damian Kos, respaldado por la nueva normativa, sancionó la demora con una tarjeta amarilla y, en consecuencia, impidió el ingreso inmediato de su reemplazante, Ísak Thorvaldsson. Así, Islandia quedó en inferioridad numérica durante un minuto, tal como lo estipula el reglamento.

Durante esos instantes de desventaja de su adversario, la selección japonesa encontró su oportunidad. Koki Ogawa, delantero del conjunto local, capitalizó la superioridad y marcó el único gol del encuentro. La acción, que definió el resultado, fue consecuencia directa de la aplicación de la regla y convirtió a la modificación arbitral en protagonista involuntario del amistoso.

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La “regla de los 10 segundos” obliga a que el futbolista sustituido abandone el campo de forma expedita, bajo sanción disciplinaria. Si el jugador demora más de lo permitido, su equipo debe jugar un minuto con uno menos y el reemplazante debe esperar fuera del campo hasta que se cumpla ese tiempo o la pelota salga nuevamente.

La selección nipona cerró su preparación hacia el Mundial 2026 con un amistoso victorioso (@jfa_samuraiblue)

El caso de Hlynsson fue el primero de relevancia internacional en el que la sanción se aplicó de manera estricta. Esta nueva disposición reglamentaria busca evitar retrasos deliberados en las sustituciones y acelerar el ritmo de los partidos. A partir del Mundial 2026, la regla será de cumplimiento obligatorio en todas las competiciones FIFA, aunque algunos amistosos, como el disputado en Tokio, ya la están implementando a modo de prueba.

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El encuentro, disputado en el renovado estadio Nacional de Shinjuku, marcó la despedida de Japón antes de partir hacia su debut en el Mundial, donde enfrentará a Países Bajos, además comparte con Túnez y Suecia el grupo F. Islandia, pese a la adversidad, tuvo una oportunidad de igualar el marcador en los minutos finales, pero no logró concretar su ocasión más clara y el resultado no se modificó.

De esta manera, la regla de los 10 segundos se incorpora al conjunto de diez modificaciones reglamentarias que entrarán en vigor durante la Copa Mundial 2026, torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. Además, estas innovaciones no quedarán limitadas al certamen mundialista, sino que se aplicarán en todas las competiciones bajo la órbita de la FIFA.

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